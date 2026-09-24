Masan High Tech Materials (MSR): Chốt thỏa thuận 1,5 tỷ USD với đối tác Mỹ, định giá doanh nghiệp đạt mức 2,5 tỷ USD

Định giá 2,5 tỷ USD và hợp đồng tỷ đô cung ứng vonfram sang thị trường Mỹ

Theo thông tin công bố, tập đoàn Elmet Group sẽ tiến hành mua lại 4,99% cổ phần của Masan High Tech Materials từ một công ty con do Tập đoàn Masan sở hữu 100% vốn. Giá trị của thương vụ này tương ứng với mức định giá vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp khai thác khoáng sản đạt mức 2,5 tỷ USD. Sau khi hoàn tất giao dịch dự kiến vào nửa đầu tháng 10 năm 2026, Tập đoàn Masan vẫn tiếp tục giữ vai trò là cổ đông kiểm soát với tỷ lệ sở hữu khoảng 87,46%.

Cùng với khoản đầu tư mua cổ phần, hai bên đã ký kết các thỏa thuận thương mại dài hạn về việc cung ứng sản phẩm vonfram và dịch vụ chế biến từ nền tảng khai thác tại Việt Nam. Hợp đồng có thời hạn hơn 8 năm với sản lượng cam kết khoảng 1.250 tấn WO3 quy đổi mỗi năm. Tính theo giá vonfram hiện hành trên thị trường, tổng doanh thu gộp mà công ty Việt Nam thu về trong thời hạn hợp tác ban đầu ước tính đạt khoảng 1,5 tỷ USD. Hai bên cũng lên kế hoạch phối hợp phát triển thêm nguồn cung tinh quặng vonfram từ các mỏ đối tác quốc tế đưa về chế biến tại Việt Nam.

Giao dịch tài chính và thương mại này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc kết nối nguồn cung khoáng sản toàn cầu với năng lực chế biến tích hợp tại Việt Nam để phục vụ trực tiếp cho chuỗi sản xuất công nghệ cao tại Mỹ. Trước sự gia tăng nhu cầu vật liệu cho các lĩnh vực cốt lõi như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và hàng không vũ trụ, nguồn cung vonfram ổn định đóng vai trò quyết định trong việc bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng công nghiệp toàn cầu. Thương vụ cũng xác lập một mốc tham chiếu định giá độc lập từ một đối tác đã đồng hành cùng doanh nghiệp hơn 12 năm qua.

Lãi lớn nửa đầu năm 2026 và kế hoạch chuyển niêm yết lên sàn HOSE

Nguồn lực tài chính từ thỏa thuận mới được củng cố thêm bởi kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ trong các quý đầu năm. Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy doanh nghiệp ghi nhận doanh thu khoảng 423 triệu USD và lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 83 triệu USD. Riêng trong quý II, công ty đóng góp 309 triệu USD doanh thu và 63 triệu USD lợi nhuận sau thuế. Kết quả này đến từ việc sản lượng tiêu thụ tăng cao, giá bán duy trì ở mức tốt và hiệu quả vận hành nhà máy được tối ưu.

Trên cơ sở lợi nhuận tích cực, công ty đã tiến hành chi trả cổ tức lần đầu tiên cho cổ đông với tổng giá trị 1.100 tỷ đồng, tương đương khoảng 42 triệu USD. Ban lãnh đạo đặt mục tiêu cả năm 2026 sẽ đạt mức doanh thu khoảng 1,4 tỷ USD và lợi nhuận sau thuế khoảng 233 triệu USD. Để đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng mở rộng tại Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu, doanh nghiệp đang mở rộng công suất sản xuất oxit vonfram lên mức hơn 8.000 tấn WO3 mỗi năm.

Với nguồn thu thường xuyên và có thể dự báo trước từ hợp đồng tỷ đô ký kết cùng đối tác Mỹ, doanh nghiệp đang hướng tới việc thiết lập một chính sách chi trả cổ tức thường xuyên cho cổ đông. Dòng tiền ổn định cũng là cơ sở quan trọng để công ty tiếp tục triển khai lộ trình phát triển trên thị trường vốn đã được thông qua trước đó. Trọng tâm của kế hoạch này là việc hoàn thiện hồ sơ để chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu từ hệ thống UPCoM sang niêm yết chính thức trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE). Jefferies Singapore Limited hiện đóng vai trò là đơn vị tư vấn tài chính độc quyền cho quá trình thực hiện các giao dịch chiến lược này.