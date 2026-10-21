Masan High-Tech Materials bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới

Ngày 21/10/2026 – Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR) công bố bổ nhiệm ông Michael Hung Nguyen giữ chức Tổng Giám đốc, có hiệu lực từ ngày 21/10/2026; đồng thời tiếp tục đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR) công bố bổ nhiệm ông Michael Hung Nguyen giữ chức Tổng Giám đốc.

Cùng với việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc, MSR tiếp tục kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, trong đó ông Nguyễn Thiều Nam, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo, sẽ tập trung nâng cao hiệu quả vận hành, mở rộng năng lực sản xuất và phát triển nguồn tài nguyên tại Việt Nam.

Việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo đánh dấu giai đoạn phát triển tiếp theo của MSR, tập trung thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao hiệu quả kinh doanh trên nền tảng công nghiệp đã được xây dựng. Với mục tiêu trở thành đối tác vonfram tin cậy của thế giới, Công ty sẽ tiếp tục phát huy lợi thế về tài nguyên, công nghệ và mạng lưới đối tác quốc tế để tạo dòng tiền bền vững và gia tăng giá trị dài hạn cho cổ đông.

Đối với các ngành công nghiệp công nghệ cao, nguồn cung vonfram ổn định đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sản xuất và phát triển lâu dài. Vì vậy, các nhà sản xuất hàng đầu tại Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu ngày càng chú trọng hợp tác với những đối tác có năng lực chế biến sâu, bảo đảm chất lượng và duy trì nguồn cung ổn định trong dài hạn.

Được đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành từ 14 năm trước, hệ thống khai thác và chế biến vonfram tích hợp tại Thái Nguyên đã trở thành nền tảng quan trọng giúp MSR xây dựng uy tín và phát triển quan hệ hợp tác lâu dài với khách hàng quốc tế.

Hoạt động sản xuất tại Núi Pháo.

Công ty hiện vận hành mỏ đa kim Núi Pháo với công suất chế biến khoảng 3,5 triệu tấn quặng mỗi năm, cùng tổ hợp tinh luyện vonfram hiện đại. Với nền tảng công nghiệp được phát triển và hoàn thiện qua nhiều năm, MSR có khả năng cung cấp các sản phẩm vonfram có giá trị gia tăng cao, đáp ứng nhu cầu của khách hàng và tiếp tục củng cố vị thế là đối tác tin cậy trên thị trường quốc tế.

Bên cạnh năng lực sản xuất hiện có, MSR tiếp tục mở rộng nguồn tài nguyên để đáp ứng nhu cầu phát triển dài hạn. Tháng 2/2026, Công ty được cấp giấy phép khai thác 28 triệu tấn quặng. Đến tháng 6/2026, MSR công bố tiềm năng tài nguyên khoảng 115 triệu tấn quặng vonfram đa kim tại khu vực Núi Pháo mở rộng và Núi Chiếm, có thể giúp kéo dài hoạt động khai thác và chế biến thêm 20–30 năm.

Công ty cũng đang xem xét kế hoạch nâng công suất sản xuất oxit vonfram lên mức 10.000 tấn WO₃/năm trong giai đoạn đầu, với khả năng tiếp tục mở rộng lên 12.000 tấn WO₃/năm tùy thuộc vào kết quả đánh giá và điều kiện triển khai.

Trên cơ sở những lợi thế đã được xây dựng, MSR sẽ tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác dài hạn với khách hàng quốc tế, mở rộng nguồn tài nguyên, nâng cao năng lực tinh luyện và chế biến sâu, đồng thời đẩy mạnh hoạt động tái chế để hướng tới tăng trưởng bền vững.

Các sản phẩm vonfram.

Trên cương vị Tổng Giám đốc, ông Michael Hung Nguyen sẽ tập trung phát triển mạng lưới khách hàng và đối tác quốc tế, thúc đẩy hợp tác công nghệ và mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn dài hạn. Trong đó, ba định hướng ưu tiên gồm:

Mở rộng quan hệ đối tác chiến lược: Tăng cường hợp tác dài hạn với các nhà sản xuất và nhà cung cấp nguyên liệu hàng đầu thế giới, từng bước mở rộng các thỏa thuận cung ứng và chế biến nhiều năm, qua đó tạo nguồn doanh thu ổn định hơn và nâng cao khả năng dự báo dòng tiền.

Nâng cao năng lực công nghệ và chế biến sâu: Đẩy mạnh hợp tác với các đối tác quốc tế để phát triển công nghệ tinh luyện, sản xuất bột kim loại và tái chế tại Núi Pháo, qua đó mở rộng các hoạt động sản xuất có giá trị gia tăng cao tại Việt Nam và cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Gia tăng giá trị dài hạn cho cổ đông: Thúc đẩy kế hoạch chuyển niêm yết cổ phiếu MSR từ UPCoM sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), đồng thời mở rộng sự tham gia của các nhà đầu tư chiến lược và tổ chức dài hạn. Công ty cũng dự kiến công bố chính sách phân bổ vốn và cổ tức cùng kết quả kinh doanh năm 2026, bảo đảm cân bằng giữa nhu cầu đầu tư phát triển và lợi ích lâu dài của cổ đông.

Với vai trò Tổng Giám đốc, ông Michael sẽ chịu trách nhiệm chung về kết quả kinh doanh hợp nhất của MSR, đồng thời cập nhật tiến độ thực hiện các ưu tiên chiến lược theo từng quý.

MSR tiếp tục mở rộng nguồn tài nguyên để đáp ứng nhu cầu phát triển dài hạn.

Ông Nguyễn Thiều Nam sẽ tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động tại Núi Pháo theo các tiêu chuẩn quốc tế, chú trọng an toàn, chất lượng sản phẩm, tiến độ giao hàng và quản lý chi phí. Việc duy trì hoạt động sản xuất ổn định và sử dụng hiệu quả nguồn lực sẽ giúp MSR củng cố uy tín, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng và phát triển quan hệ hợp tác lâu dài với các đối tác quốc tế.

Bên cạnh hoạt động sản xuất hiện tại, ông Nam sẽ thúc đẩy các dự án mở rộng năng lực tinh luyện, chế biến sâu và tái chế tại Núi Pháo, đồng thời phát triển nguồn tài nguyên tại khu vực phía Tây mỏ Núi Pháo và Núi Chiếm. Các chương trình bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và đồng hành cùng cộng đồng địa phương cũng tiếp tục là những ưu tiên trong quá trình phát triển của Công ty.

Các dự án đầu tư sẽ được xem xét và triển khai theo lộ trình phù hợp, với sự phê duyệt của Hội đồng Quản trị, nhằm bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn và tạo nền tảng phát triển lâu dài.

Đối với cổ đông, tiềm năng tăng trưởng của MSR sẽ ngày càng được thể hiện rõ qua những kết quả kinh doanh cụ thể: mở rộng các thỏa thuận hợp tác dài hạn, đưa công suất sản xuất mới vào hoạt động, phát triển nguồn tài nguyên để kéo dài thời gian khai thác và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Cùng với kế hoạch chuyển niêm yết sang HOSE, cải thiện thanh khoản và thu hút thêm các nhà đầu tư tổ chức, những bước tiến này được kỳ vọng sẽ giúp thị trường nhận diện đầy đủ hơn tiềm năng phát triển của MSR.

MSR sẽ tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác dài hạn với khách hàng quốc tế

Trong năm 2026, MSR tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế, nổi bật là hai thỏa thuận với GB Innovation (Hàn Quốc) và Elmet Group (Mỹ). Tháng 7/2026, MSR công bố thỏa thuận hợp tác dài hạn với GB Innovation, theo đó Công ty sẽ chế biến tinh quặng vonfram do đối tác cung cấp thành APT và oxit vonfram tại Việt Nam.

Với cơ chế phí chế biến gắn với chỉ số giá APT và có mức giá sàn, thỏa thuận góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà máy tinh luyện và giúp MSR chủ động hơn trong việc dự báo nguồn thu. Tiếp nối những bước tiến trong hợp tác thương mại, tháng 9/2026, MSR công bố Elmet Group trở thành cổ đông chiến lược sau hơn 12 năm hợp tác giữa hai doanh nghiệp.

Thông qua khoản đầu tư 124,75 triệu USD, Elmet sở hữu 4,99% cổ phần MSR từ Tập đoàn Masan, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai bên. Sau giao dịch, Tập đoàn Masan tiếp tục duy trì vai trò cổ đông kiểm soát tại MSR.

Điểm chung của hai thỏa thuận là sự tham gia của các đối tác đã có quan hệ hợp tác thương mại lâu năm với MSR. Việc mở rộng hợp tác thông qua các cam kết cung cấp nguyên liệu và đầu tư vốn cho thấy niềm tin của các đối tác quốc tế vào năng lực sản xuất và triển vọng phát triển của Công ty.

Trên cơ sở những kết quả này, Tập đoàn Masan kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển thêm các quan hệ hợp tác chiến lược tương tự tại những thị trường trọng điểm khác trong thời gian tới, qua đó mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế và củng cố vị thế của MSR trong chuỗi cung ứng vonfram toàn cầu. Cùng với kết quả kinh doanh cải thiện và bảng cân đối kế toán ngày càng vững mạnh, MSR hướng tới nâng cao khả năng tạo dòng tiền và gia tăng lợi ích cho cổ đông.

Trong những giai đoạn không cần nguồn vốn đầu tư lớn, MSR kỳ vọng có thể dành phần lớn dòng tiền tự do để chi trả cổ tức cho cổ đông, theo chính sách dự kiến công bố cùng kết quả kinh doanh năm 2026.

“Tầm nhìn của chúng tôi là đưa MSR trở thành đối tác vonfram tin cậy của thế giới. Với nguồn tài nguyên, năng lực tinh luyện hiện đại và mạng lưới đối tác quốc tế được xây dựng trong nhiều năm, MSR đã có những lợi thế quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu này.

Đặc biệt, việc các đối tác quốc tế tiếp tục mở rộng hợp tác và đầu tư vào MSR là minh chứng cho niềm tin vào năng lực và triển vọng phát triển của Công ty. Việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo lần này thể hiện quyết tâm của chúng tôi trong việc phát huy những lợi thế đã được xây dựng, thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao hiệu quả kinh doanh và tạo ra dòng tiền bền vững.

Đây cũng là nền tảng để MSR tiếp tục phát triển và mang lại giá trị ngày càng lớn cho cổ đông. Chúng tôi tin rằng giá trị của MSR sẽ được khẳng định bằng những kết quả thực chất. Việc chuyển niêm yết sang HOSE, cải thiện thanh khoản, thu hút thêm các nhà đầu tư dài hạn và tăng cường minh bạch sẽ giúp thị trường nhận diện đầy đủ hơn tiềm năng của Công ty.

Quan trọng hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung nâng cao hiệu quả kinh doanh, sử dụng vốn hiệu quả và tạo ra giá trị bền vững cho cổ đông.”, ông Danny Le, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Masan High-Tech Materials, chia sẻ.