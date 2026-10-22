Masan High-Tech Materials bổ nhiệm tân Tổng Giám đốc

Ngày 21/10, Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR) công bố quyết định bổ nhiệm ông Michael Hung Nguyen giữ chức Tổng Giám đốc, có hiệu lực cùng ngày. Ông Michael đồng thời tiếp tục đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty.

Việc thay đổi nhân sự điều hành diễn ra trong bối cảnh MSR đẩy mạnh chiến lược phát triển vật liệu công nghệ cao, mở rộng hợp tác quốc tế và nâng cao năng lực chế biến sâu nhằm củng cố vị thế trong chuỗi cung ứng vonfram toàn cầu.

Cùng với quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc, MSR tiếp tục kiện toàn bộ máy lãnh đạo. Theo đó, ông Nguyễn Thiều Nam, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo, sẽ tập trung nâng cao hiệu quả vận hành, mở rộng sản xuất và phát triển nguồn tài nguyên tại Việt Nam.

Ông Michael Hung Nguyen, CEO mới của Masan High-Tech Materials. Ảnh: MSR

Tổng Giám đốc mới tập trung mở rộng hợp tác và thu hút vốn dài hạn

Trên cương vị Tổng Giám đốc, ông Michael Hung Nguyen sẽ chịu trách nhiệm chung về kết quả kinh doanh hợp nhất của MSR, đồng thời định kỳ cập nhật tiến độ triển khai các ưu tiên chiến lược theo từng quý.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tân Tổng Giám đốc là mở rộng mạng lưới khách hàng và đối tác quốc tế, đặc biệt tại các thị trường Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu. MSR hướng tới phát triển thêm các thỏa thuận cung ứng và chế biến vonfram dài hạn, qua đó tạo nguồn doanh thu ổn định và nâng cao khả năng dự báo dòng tiền.

Song song với hoạt động thương mại, doanh nghiệp dự kiến tăng cường hợp tác công nghệ trong lĩnh vực tinh luyện, sản xuất bột kim loại và tái chế vonfram. Đây được xem là hướng đi nhằm gia tăng tỷ trọng sản phẩm chế biến sâu, nâng cao giá trị sản xuất tại Việt Nam.

Ở góc độ thị trường vốn, ông Michael sẽ thúc đẩy kế hoạch chuyển giao dịch cổ phiếu MSR từ hệ thống UPCoM sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE). Doanh nghiệp kỳ vọng việc chuyển sàn sẽ góp phần cải thiện thanh khoản, nâng cao tính minh bạch và mở rộng khả năng tiếp cận các nhà đầu tư tổ chức.

MSR cũng dự kiến công bố chính sách phân bổ vốn và cổ tức cùng với kết quả kinh doanh năm 2026, trên cơ sở cân đối giữa nhu cầu đầu tư mở rộng và lợi ích của cổ đông.

Mở rộng tài nguyên, tính toán nâng công suất chế biến vonfram

Masan High-Tech Materials hiện vận hành mỏ đa kim Núi Pháo tại Thái Nguyên, với công suất chế biến khoảng 3,5 triệu tấn quặng mỗi năm, cùng tổ hợp tinh luyện vonfram.

Theo doanh nghiệp, hệ thống khai thác và chế biến tích hợp được phát triển trong nhiều năm là nền tảng để MSR cung cấp các sản phẩm vonfram có giá trị gia tăng cao cho thị trường quốc tế.

Đáng chú ý, tháng 2/2026, MSR được cấp giấy phép khai thác đối với 28 triệu tấn quặng. Đến tháng 6/2026, công ty tiếp tục công bố tiềm năng tài nguyên khoảng 115 triệu tấn quặng vonfram đa kim tại khu vực Núi Pháo mở rộng và Núi Chiếm.

Theo đánh giá của doanh nghiệp, nguồn tài nguyên này có thể tạo điều kiện kéo dài hoạt động khai thác, chế biến thêm 20–30 năm. Tuy nhiên, khả năng khai thác thực tế còn phụ thuộc vào kết quả đánh giá tài nguyên, điều kiện kỹ thuật, kinh tế và các thủ tục liên quan.

MSR đang xem xét phương án nâng công suất sản xuất oxit vonfram lên 10.000 tấn WO₃ mỗi năm trong giai đoạn đầu, sau đó có thể tiếp tục mở rộng lên 12.000 tấn WO₃ mỗi năm tùy thuộc điều kiện triển khai.

Trong cơ cấu điều hành mới, ông Nguyễn Thiều Nam sẽ phụ trách thúc đẩy hiệu quả hoạt động tại Núi Pháo, tập trung vào an toàn sản xuất, chất lượng sản phẩm, tiến độ giao hàng và kiểm soát chi phí.

Ông Nam cũng sẽ tham gia thúc đẩy các dự án mở rộng tinh luyện, chế biến sâu, tái chế và phát triển nguồn tài nguyên tại khu vực phía Tây mỏ Núi Pháo và Núi Chiếm.

Các dự án đầu tư mới sẽ được xem xét theo từng giai đoạn và phải được Hội đồng Quản trị phê duyệt trước khi triển khai.

Đẩy mạnh hợp tác với đối tác Mỹ và Hàn Quốc

Bên cạnh việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo, MSR đang mở rộng quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp quốc tế trong chuỗi cung ứng vonfram.

Tháng 7/2026, công ty công bố thỏa thuận hợp tác dài hạn với GB Innovation của Hàn Quốc. Theo thỏa thuận, MSR sẽ tiếp nhận tinh quặng vonfram từ đối tác để chế biến thành ammonium paratungstate (APT) và oxit vonfram tại Việt Nam.

Cơ chế phí chế biến được gắn với chỉ số giá APT và có mức giá sàn. MSR kỳ vọng phương thức hợp tác này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng công suất nhà máy tinh luyện, đồng thời giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong dự báo doanh thu.

Đến tháng 9/2026, MSR tiếp tục công bố Elmet Group của Mỹ trở thành cổ đông chiến lược sau hơn 12 năm hợp tác thương mại giữa hai bên.

Theo thông tin công bố, Elmet Group đã chi 124,75 triệu USD để mua 4,99% cổ phần MSR từ Tập đoàn Masan. Đây là giao dịch chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông, không đồng nghĩa MSR trực tiếp nhận toàn bộ số tiền trên để bổ sung vốn hoạt động.

Sau giao dịch, Tập đoàn Masan vẫn duy trì vai trò cổ đông kiểm soát tại MSR.

Việc mở rộng hợp tác với GB Innovation và Elmet Group được MSR xác định là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển mạng lưới cung ứng, thu hút đối tác quốc tế và nâng cao giá trị sản phẩm vonfram chế biến sâu.

Về định hướng dài hạn, doanh nghiệp đặt mục tiêu cải thiện khả năng tạo dòng tiền, củng cố bảng cân đối kế toán và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Trong những giai đoạn không phát sinh nhu cầu đầu tư lớn, MSR kỳ vọng có thể phân bổ phần lớn dòng tiền tự do cho cổ tức, tùy thuộc chính sách được thông qua và tình hình tài chính thực tế.

Ông Danny Le, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Masan High-Tech Materials, cho biết việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo thể hiện quyết tâm của doanh nghiệp trong việc thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao hiệu quả kinh doanh và tạo dòng tiền bền vững.

Theo ông Danny Le, việc chuyển niêm yết sang HOSE, cải thiện thanh khoản và thu hút thêm các nhà đầu tư dài hạn sẽ góp phần giúp thị trường đánh giá đầy đủ hơn tiềm năng của MSR. Tuy nhiên, trọng tâm vẫn là nâng cao hiệu quả hoạt động, sử dụng vốn hợp lý và tạo giá trị bền vững cho cổ đông.