Masan Group nâng tỷ lệ sở hữu tại Masan Consumer lên khoảng 74,9%

Ngày 6/10/2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) công bố một công ty con do Masan sở hữu 100% đã đăng ký mua tối đa 73 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (HOSE: MCH), tương đương khoảng 5,6% tổng số cổ phiếu đang lưu hành, thông qua giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

Ngành hàng Gia vị chủ lực của Masan Consumer.

Trước đó, ngày 24/9/2026, khi công bố quan hệ hợp tác giữa Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR) và Elmet, Masan Group cho biết Tập đoàn sẽ từng bước gia tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty tiêu dùng. Giao dịch này là bước đi đầu tiên trong kế hoạch đó.

Nguồn vốn cho Giao dịch đến từ các nguồn đã được công bố trước đó, bao gồm cổ tức từ các công ty thành viên, chương trình mở rộng cơ sở cổ đông của Masan High-Tech Materials và nguồn tiền sẵn có trên bảng cân đối kế toán. Song song với việc gia tăng sở hữu tại Masan Consumer, Masan Group tiếp tục giảm nợ và đòn bẩy tài chính.

Giao dịch dự kiến được thực hiện trong vòng 15 ngày kể từ ngày 9/10/2026, trong biên độ giao dịch cho phép và tuân thủ các quy định hiện hành, ở mức giá phù hợp để nâng tỷ lệ sở hữu của Masan Group tại Masan Consumer từ khoảng 69,4% lên khoảng 74,9%.

Masan Group thực hiện Giao dịch với tầm nhìn sở hữu dài hạn, nhằm gia tăng phần sở hữu và đồng hành cùng tăng trưởng của Masan Consumer trong những năm tới, thay vì chỉ nhìn vào lợi nhuận hiện tại. Với khả năng duy trì tăng trưởng qua nhiều chu kỳ trong những thập kỷ qua và tốc độ tăng trưởng hiện cao hơn so với một năm trước, Masan Consumer được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và tạo thêm giá trị trong dài hạn.

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Sau khi Giao dịch hoàn tất, phần lợi nhuận và cổ tức từ Masan Consumer đóng góp cho Masan Group sẽ gia tăng. Kế hoạch chi trả cổ tức của Masan Consumer không thay đổi.

Giao dịch không làm thay đổi tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free float) 20% hiện được HOSE áp dụng đối với Masan Consumer cho mục đích tính toán chỉ số.

Giao dịch cũng là một bước trong kế hoạch của Masan Consumer nhằm tăng thanh khoản cổ phiếu và thu hút thêm các nhà đầu tư tổ chức, nhà đầu tư chiến lược. Trong thời gian tới, Masan Consumer hướng tới nâng tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng lên khoảng 25%, đồng thời duy trì tỷ lệ sở hữu của Masan Group.

Kế hoạch này được hỗ trợ bởi những điều kiện thuận lợi hơn trên thị trường vốn. Masan Consumer đã được bổ sung vào rổ chỉ số VN30 của HOSE vào tháng 7/2026, trong khi Việt Nam được FTSE nâng hạng từ thị trường Cận biên lên thị trường Mới nổi Thứ cấp theo lộ trình từ tháng 9/2026 đến tháng 9/2027. Những bước tiến này tạo thêm điều kiện để MCH nâng cao thanh khoản và tiếp cận rộng hơn với các nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước.

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Từ năm 2017 đến 12 tháng gần nhất tính đến hết 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu và EBIT của Masan Consumer đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm lần lượt 11% và 15%. Trong giai đoạn này, Công ty đã chi trả 1,8 tỷ USD cho cổ đông. Theo kết quả kinh doanh sơ bộ quý 3/2026, doanh thu của Masan Consumer tăng khoảng 16% so với cùng kỳ, trong khi EBIT tăng hai chữ số.

Masan Group kỳ vọng đà tăng trưởng này sẽ tiếp tục được duy trì, với các động lực chính đến từ ngành hàng đồ uống, mở rộng thị trường quốc tế và cao cấp hóa danh mục sản phẩm cốt lõi.

Masan Consumer dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt lên tới 80% lợi nhuận sau thuế.

Masan Group sẽ sử dụng nguồn tiền sẵn có để thực hiện Giao dịch, với dòng tiền được bổ sung đáng kể trong những tháng gần đây từ hai nguồn. Thứ nhất là cổ tức từ các công ty thành viên, gồm khoảng 70 triệu USD từ đợt tạm ứng cổ tức đầu tiên năm 2026 của Masan Consumer ở mức 2.000 đồng/cổ phiếu và khoảng 225 triệu USD từ cổ tức năm 2026 của Masan High-Tech Materials ở mức 6.000 đồng/cổ phiếu, bao gồm cả phần chưa được chi trả.

Nguồn thứ hai đến từ kế hoạch thu hút thêm các nhà đầu tư chiến lược và dài hạn vào Masan High-Tech Materials trước khi doanh nghiệp niêm yết trên HOSE. Bước đầu tiên đã hoàn tất ngày 1/10/2026, khi Elmet đầu tư 125 triệu USD vào Masan High-Tech Materials, tương ứng mức định giá 2,5 tỷ USD.

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Sau khi tính đến Giao dịch, Masan Group dự kiến tỷ lệ Nợ vay ròng/EBITDA hợp nhất vào cuối năm 2026 ở mức khoảng 2,3 lần, giảm từ 2,4 lần tại ngày 30/6/2026.

Masan Consumer sẽ tiếp tục chi trả cổ tức bằng tiền mặt theo kế hoạch, trong khi Masan High-Tech Materials sẽ phân phối tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế hàng năm kể từ năm 2027.

Đồng thời, Masan High-Tech Materials sẽ tiếp tục mở rộng cơ sở cổ đông, thu hút thêm các nhà đầu tư dài hạn trước kế hoạch niêm yết trên HOSE. Những bước đi này tạo thêm dư địa để Masan Group từng bước gia tăng sở hữu tại các công ty tiêu dùng, song song với việc tiếp tục giảm nợ và đòn bẩy tài chính.

“Masan Consumer còn nhiều dư địa tăng trưởng phía trước. Người tiêu dùng đang ngày càng hướng tới các sản phẩm cao cấp hơn, mở ra cơ hội cho các thương hiệu mạnh của Masan Consumer; đồng thời, các thương hiệu Việt của chúng tôi cũng đang từng bước vươn ra thị trường quốc tế. Khi Masan Consumer tiếp tục tăng trưởng, chúng tôi muốn sở hữu nhiều hơn giá trị mà doanh nghiệp tạo ra, từ lợi nhuận đến dòng cổ tức bằng tiền. Nguồn vốn cho giao dịch đến từ cổ tức của các công ty thành viên và chương trình mở rộng cơ sở cổ đông của Masan High-Tech Materials, trong khi Masan Group vẫn tiếp tục giảm đòn bẩy tài chính. Khi cổ tức từ các công ty thành viên ngày càng tăng và nợ tiếp tục giảm, chúng tôi kỳ vọng trong trung hạn sẽ có thêm dư địa để chia sẻ nhiều hơn giá trị tạo ra với cổ đông Masan Group.”, ông Danny Le, Tổng Giám đốc Masan Group chia sẻ.

Masan Group sẽ công bố kết quả Giao dịch sau khi hoàn tất.