Masan Group (MSN) nâng sở hữu tại Masan Consumer (MCH) lên gần 75%, lợi nhuận 9 tháng vượt 5.200 tỷ đồng

Công ty con của Masan Group hoàn tất mua vào 73 triệu cổ phiếu MCH

Công ty Cổ phần Đầu tư Lepus vừa có văn bản báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan tại Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer, mã chứng khoán MCH, sàn HoSE). Cụ thể, trong khoảng thời gian từ ngày 9/10 đến ngày 23/10/2026, Đầu tư Lepus đã mua thành công toàn bộ 73 triệu cổ phiếu MCH theo đúng số lượng đăng ký trước đó. Sau giao dịch, pháp nhân này chính thức trở thành cổ đông lớn của Masan Consumer khi nâng tỷ lệ nắm giữ từ 0% lên 5,58% vốn điều lệ.

Theo dữ liệu quản trị tính đến ngày 30/9/2026, Công ty Cổ phần Đầu tư Lepus là công ty con do Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (Masan Group, mã chứng khoán MSN) nắm giữ 98% tỷ lệ lợi ích. Bên cạnh lượng cổ phần Đầu tư Lepus vừa mua vào, nhóm người có liên quan khác của đơn vị này đang sở hữu 24.468 cổ phiếu MCH, tương ứng 0,002% vốn điều lệ. Ngoài ra, bà Đỗ Thị Hoàng Yến hiện giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Đầu tư Lepus, đồng thời là Người phụ trách quản trị, Thư ký công ty và Người được ủy quyền công bố thông tin tại Masan Consumer. Cá nhân bà Đỗ Thị Hoàng Yến hiện không nắm giữ cổ phiếu MCH nào. Thông qua giao dịch của công ty con, Tập đoàn Masan đã nâng tổng tỷ lệ sở hữu tại Masan Consumer từ mức khoảng 69,4% lên khoảng 74,9% vốn điều lệ.

Doanh thu 9 tháng tiến sát mục tiêu năm, lợi nhuận sau thuế đạt 5.222 tỷ đồng

Việc gia tăng tỷ lệ sở hữu của công ty mẹ diễn ra cùng thời điểm Masan Consumer công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2026 với sự tăng trưởng ở cả doanh thu và lợi nhuận. Trong quý 3/2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 8.743 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số trong kỳ đạt 1.938 tỷ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước.

Xét theo cơ cấu ngành hàng trong quý 3, các mảng kinh doanh chủ lực của Masan Consumer đều ghi nhận mức tăng trưởng dương. Ngành hàng thực phẩm tiện lợi tăng 19,3% và đóng góp lớn nhất vào cơ cấu nguồn thu với 2.940 tỷ đồng. Mảng gia vị tăng trưởng 19%, mang về cho doanh nghiệp 2.919 tỷ đồng, trong khi nhóm đồ uống đóng chai ghi nhận 1.446 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Nhóm sản phẩm chăm sóc cá nhân và gia đình cũng đóng góp 978 tỷ đồng doanh thu sau khi tăng trưởng 9%. Đối với hoạt động kinh doanh quốc tế, doanh số trong kỳ đạt 397 tỷ đồng, duy trì mức tăng 11% so với quý 3/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, tổng doanh thu của Masan Consumer đạt 24.380 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này đưa doanh nghiệp tiến sát mức trần trong kế hoạch tăng trưởng doanh thu từ 11% đến 15% đã đề ra cho cả năm 2026. Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số lũy kế 9 tháng của Masan Consumer đạt 5.222 tỷ đồng, tăng 12% so với thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2025.