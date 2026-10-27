Masan Group (MSN): MSR hướng tới 10.000 tấn vonfram và chuẩn bị lên sàn HOSE

Masan Group ưu tiên quản trị dòng tiền, giảm tỷ lệ đòn bẩy tài chính

Tại sự kiện Community Day quý III/2026 diễn ra vào chiều 26/10, ông Danny Le, Tổng giám đốc Masan Group chia sẻ, kết quả kinh doanh tích cực từ các mảng bán lẻ, hàng tiêu dùng đến vật liệu công nghệ cao đã tạo cơ sở vững chắc để tập đoàn tiếp tục quỹ đạo tăng trưởng và cải thiện sức khỏe tài chính.

Trong mảng bán lẻ, WinCommerce (WCM) ghi nhận doanh thu quý III/2026 tăng 21,2% so với cùng kỳ, đạt gần 13.000 tỷ đồng, đẩy mức tăng trưởng 9 tháng lên 25,7%. Doanh nghiệp đặt mục tiêu mở mới 1.500 cửa hàng trong năm 2026 và đang thử nghiệm mô hình cửa hàng tiện lợi tại Hà Nội cùng TP.HCM với tiêu chí mở rộng mạng lưới đi kèm hiệu quả, không đánh đổi biên lợi nhuận lấy quy mô. Ở mảng hàng tiêu dùng, Masan Consumer (MCH) ghi nhận doanh thu quý III tăng 16,3% và EBITDA tăng 13,2%, với các ngành hàng chủ lực như gia vị, thực phẩm tiện lợi và nước uống đều tăng trưởng mạnh mẽ ở mức hai chữ số. Tương tự, Phúc Long vượt kế hoạch lợi nhuận với doanh thu 9 tháng tăng 24,3%. Tại Masan MEATLife (MML), doanh thu thịt chế biến tăng khoảng 34%, lần đầu tiên đóng góp tới 40% tổng doanh thu của mảng, giúp giảm sự phụ thuộc vào biến động giá thịt tươi.

Bên cạnh kết quả kinh doanh khả quan, điểm nhấn trong bức tranh tài chính của Masan Group là chiến lược quản trị dòng tiền. Bà Đoàn Thị Mỹ Duyên, Giám đốc tài chính Tập đoàn cho biết, dòng tiền tự do trong kỳ đạt 10.794 tỷ đồng, tăng 16%. Tỷ lệ nợ/EBITDA hợp nhất được duy trì ở mức 2,4 lần. Định hướng của Masan trong thời gian tới là ưu tiên sử dụng dòng tiền dồi dào này để trả nợ nhằm tiếp tục cải thiện tỷ lệ đòn bẩy tài chính, đồng thời xem xét tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty thành viên có tiềm năng để gia tăng giá trị cho cổ đông.

MSR mở rộng nguồn cung vonfram, chuẩn bị chuyển sàn niêm yết sang HOSE

Đóng góp đáng kể vào kết quả chung, Masan High-Tech Materials (MSR) ghi nhận sự cải thiện rõ rệt về tài chính khi tỷ lệ nợ/EBITDA giảm xuống còn 1,4 lần vào cuối quý III/2026 và dự kiến duy trì ở mức này đến cuối năm.

Theo ông Michael H. Nguyen, Tổng giám đốc vừa được bổ nhiệm của MSR, doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng sản lượng vonfram từ khoảng 6.000 tấn trong năm 2026 lên 8.000 tấn vào năm 2027 và tiến tới mốc 10.000 tấn mỗi năm. Ông Michael H. Nguyen nhấn mạnh, mặc dù nhu cầu thị trường đang rất cao, khả năng đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào mới là yếu tố quyết định tốc độ mở rộng. Dữ liệu thực tế cho thấy, nhà máy của MSR có công suất thiết kế tối đa 5.000 tấn nhưng sản lượng khai thác thực tế chỉ đạt khoảng 3.500 tấn mỗi năm. Do đó, để hiện thực hóa mục tiêu sản lượng, MSR đang đẩy mạnh thu mua tinh quặng từ hơn 30 đối tác trên toàn cầu.

Bên cạnh nguồn quặng khai thác, MSR đang tích cực phát triển công nghệ tái chế vonfram nhằm đa dạng hóa và chủ động nguồn cung nguyên liệu. Về triển vọng doanh thu, ông Danny Le khẳng định, ngay cả trong kịch bản giá APT (Ammonium Paratungstate) giảm xuống dưới mức 1.000 USD/tấn vào năm 2027, MSR vẫn được kỳ vọng duy trì kết quả kinh doanh tốt nhờ sản lượng tăng và khả năng kiểm soát chi phí hiệu quả từ các hợp tác chiến lược.

Song song với việc đẩy mạnh năng lực sản xuất, MSR cũng đặt mục tiêu sớm hoàn tất việc chuyển đăng ký niêm yết cổ phiếu sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE). Bước đi này nằm trong chiến lược dài hạn nhằm nâng cao vị thế của doanh nghiệp, thu hút thêm các đối tác chiến lược và đưa MSR trở thành nền tảng cung cấp các sản phẩm vonfram chế biến sâu lớn nhất thế giới (ngoài Trung Quốc).