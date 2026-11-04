Masan Group (MSN): Bổ nhiệm 2 Giám đốc cấp cao từ KKR và TikTok, thực thi chiến lược vươn ra toàn cầu

Thay đổi cơ cấu nhân sự cấp cao và chiến lược tiếp cận thị trường vốn quốc tế

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông David Tan Wei Ming đảm nhiệm vị trí Giám đốc Chiến lược và Đầu tư Tập đoàn, cùng với ông Rob Chang giữ chức Giám đốc Nhân sự Tập đoàn. Cả hai quyết định bổ nhiệm chính thức có hiệu lực từ ngày 2/11/2026. Theo cơ cấu tổ chức mới, hai lãnh đạo cấp cao này sẽ báo cáo trực tiếp công việc cho Tổng Giám đốc Tập đoàn Masan là ông Danny Lê. Cùng với việc đảm nhận vị trí điều hành trực tiếp, ông David Tan cũng thôi giữ chức Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Masan theo nghị quyết được thông qua ngày 30/10/2026.

Ông David Tan có nhiều năm kinh nghiệm thực chiến trong lĩnh vực đầu tư và chiến lược tại các thị trường lớn. Vị chuyên gia này từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại hai tổ chức đầu tư quốc tế hàng đầu là Kohlberg Kravis Roberts và TPG Capital. Tại hệ sinh thái Masan, ông David Tan là gương mặt quen thuộc khi từng tham gia trực tiếp vào các thương vụ đầu tư của doanh nghiệp và giữ vai trò Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị từ tháng 4/2019. Sau hơn 7 năm gắn bó ở vai trò quản trị, ông chính thức chuyển sang đảm nhiệm vị trí điều hành trực tiếp về chiến lược và phân bổ nguồn vốn đầu tư.

Trên cương vị mới, ông David Tan được giao phụ trách các sáng kiến chiến lược liên quan trực tiếp đến thị trường vốn quốc tế. Masan đặt ra ba trọng tâm công việc cụ thể cho vị trí này bao gồm đơn giản hóa cấu trúc tập đoàn để làm rõ giá trị từng doanh nghiệp thành viên, xây dựng chiến lược phân bổ vốn hiệu quả và thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ ngoài thị trường Việt Nam. Hiệu quả thực thi các nhiệm vụ chiến lược này sẽ được hội đồng quản trị đánh giá sát sao thông qua khả năng tạo ra dòng tiền, giảm tỷ lệ đòn bẩy tài chính và gia tăng tổng mức lợi nhuận mang lại cho cổ đông.

Số hóa quản trị nhân sự và mục tiêu mở rộng thương hiệu toàn cầu

Nhân sự cấp cao thứ hai vừa được Masan chiêu mộ là ông Rob Chang, một chuyên gia sở hữu hơn 15 năm kinh nghiệm lãnh đạo tại các tập đoàn công nghệ đa quốc gia. Ông Chang từng làm việc tại ByteDance và TikTok, nơi ông đóng góp trực tiếp vào quá trình mở rộng quy mô tổ chức quốc tế lên hơn 20.000 nhân viên. Vị chuyên gia này cũng từng làm việc tại tập đoàn Alibaba, chịu trách nhiệm phụ trách mảng nhân sự của nền tảng AliExpress tại hơn 30 quốc gia khác nhau. Gần đây nhất, ông đảm nhiệm vị trí Giám đốc Nhân sự và Trí tuệ nhân tạo tại V Tech, một công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ tài chính có trụ sở đặt tại Singapore.

Tại Masan, nhiệm vụ trọng tâm của ông Rob Chang là phụ trách triển khai mô hình Bản sao số Nhân sự. Đây là mô hình công nghệ số phản ánh liên tục các vị trí, quy trình và kết quả công việc dựa trên nền tảng dữ liệu phục vụ trực tiếp cho hoạt động kinh doanh. Masan dự kiến ứng dụng mô hình công nghệ này để quản lý quy trình làm việc, cung cấp phản hồi và đánh giá hiệu suất nhân sự theo thời gian thực. Mục tiêu cốt lõi được tập đoàn đặt ra là gia tăng giá trị tạo ra trên mỗi nhân sự, đồng thời mở rộng quy mô hoạt động mà không cần phát sinh thêm các tầng nấc quản lý trung gian.

Quyết định bổ nhiệm hai lãnh đạo cấp cao diễn ra trong giai đoạn Masan đang xác định hai ưu tiên chiến lược mới là tiếp cận sâu hơn thị trường vốn toàn cầu và thay đổi toàn diện phương thức quản trị nhân sự dựa trên nền tảng số. Tổng Giám đốc Danny Lê khẳng định giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của tập đoàn sẽ dựa trên định hướng trở thành một phần của nền kinh tế toàn cầu, vận hành theo chuẩn mực quốc tế và sở hữu những thương hiệu đủ sức cạnh tranh vượt ra ngoài biên giới Việt Nam. Lãnh đạo Masan lấy dẫn chứng từ thành công của Masan High Tech Materials khi đơn vị này đã trở thành đối tác tin cậy của các ngành công nghiệp toàn cầu. Hiện tại, tập đoàn đang tập trung phát triển mô hình hệ điều hành tiêu dùng kết nối thương hiệu, nhà bán lẻ và người tiêu dùng trên mọi nền tảng, chuẩn bị sẵn sàng cho kế hoạch đưa các thương hiệu chủ lực vươn ra thị trường quốc tế.