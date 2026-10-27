Masan Group đăng ký mua 73 triệu cổ phiếu MCH, nâng sở hữu lên gần 75%

CTCP Đầu tư Lepus vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu tại CTCP Masan Consumer (mã: MCH, sàn HoSE).

Cụ thể, CTCP Đầu tư Lepus báo cáo đã mua vào 73 triệu cổ phiếu MCH như đăng ký, qua đó nâng sở hữu từ 0% lên 5,58% vốn MCH. Giao dịch thực hiện trong thời gian từ ngày 9-23/10/2026.

Bên cạnh đó, những người có liên quan khác của CTCP Đầu tư Lepus cũng nắm giữ 24.468 cổ phiếu, tương đương 0,002% vốn.

Được biết, CTCP Đầu tư Lepus là công ty con do CTCP Tập đoàn Masan (Masan Group, mã: MSN) nắm 98% tỷ lệ lợi ích tại thời điểm 30/9/2026.

Ngoài ra, bà Đỗ Thị Hoàng Yến - Người phụ trách quản trị, Thư ký công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin của MCH cũng đồng thời là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc CTCP Đầu tư Lepus. Cá nhân bà Đỗ Thị Hoàng Yến không nắm giữ cổ phiếu MCH nào.

Với giao dịch này, Masan Group nâng sở hữu tại Masan Consumer từ khoảng 69,4% lên khoảng 74,9%.

Ảnh minh hoạ.

Việc gia tăng tỷ lệ sở hữu của công ty mẹ diễn ra cùng thời điểm Masan Consumer công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2026 với sự tăng trưởng ở cả doanh thu và lợi nhuận. Trong quý 3/2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 8.743 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số trong kỳ đạt 1.938 tỷ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước.

Xét theo cơ cấu ngành hàng trong quý 3, các mảng kinh doanh chủ lực của Masan Consumer đều ghi nhận mức tăng trưởng dương. Ngành hàng thực phẩm tiện lợi tăng 19,3% và đóng góp lớn nhất vào cơ cấu nguồn thu với 2.940 tỷ đồng. Mảng gia vị tăng trưởng 19%, mang về cho doanh nghiệp 2.919 tỷ đồng, trong khi nhóm đồ uống đóng chai ghi nhận 1.446 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Nhóm sản phẩm chăm sóc cá nhân và gia đình cũng đóng góp 978 tỷ đồng doanh thu sau khi tăng trưởng 9%. Đối với hoạt động kinh doanh quốc tế, doanh số trong kỳ đạt 397 tỷ đồng, duy trì mức tăng 11% so với quý 3/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, tổng doanh thu của Masan Consumer đạt 24.380 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này đưa doanh nghiệp tiến sát mức trần trong kế hoạch tăng trưởng doanh thu từ 11% đến 15% đã đề ra cho cả năm 2026. Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số lũy kế 9 tháng của Masan Consumer đạt 5.222 tỷ đồng, tăng 12% so với thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2025.