Masan: Đưa 'hệ điều hành tiêu dùng' thành chiến lược trung tâm

Năm 2026 là một giai đoạn chuyển mình nổi bật trong hành trình phát triển của Masan. Nếu trong những năm trước, tập đoàn từng bước mở rộng hiện diện từ hàng tiêu dùng, thực phẩm, đồ uống đến bán lẻ, thì Masan đang hướng đến một mục tiêu khác: Kết nối những mảnh ghép đã được xây dựng trong nhiều năm thành một nền tảng vận hành thống nhất.

Thông điệp phát triển này của Masan được đưa ra tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 diễn ra vào tháng 4/2026. Với chủ đề “The Great Connectivity - Đại Kết Nối”, Masan gọi đây là một cột mốc trong hành trình chuyển đổi kéo dài nhiều năm, hướng tới xây dựng hệ điều hành tiêu dùng.

Theo Masan, hệ điều hành tiêu dùng được phát triển dựa trên ba trụ cột gồm thương hiệu, bán lẻ và công nghệ. Mục tiêu là kết nối các nền tảng này trong một hệ thống vận hành thống nhất, hướng tới cải thiện trải nghiệm mua sắm của người tiêu dùng.

“Mọi thông tin bán hàng, một giao dịch bán hàng đều chạy trên một hệ thống,” Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Masan Nguyễn Đăng Quang nói tại ĐHĐCĐ 2026.

Trong cấu trúc này, WinCommerce - đơn vị vận hành các chuỗi WinMart, WinMart+ và WiN, là nền tảng bán lẻ và điểm tiếp xúc trực tiếp với người tiêu dùng. Khi các thương hiệu mạnh được phân phối trực tiếp qua mạng lưới WinMart/WinMart+/WiN, doanh nghiệp không chỉ gia tăng doanh thu mà còn cải thiện hiệu quả trên mỗi điểm bán, từ đó nâng cao khả năng sinh lời của toàn hệ thống.

Về thương hiệu, tập đoàn đặt mục tiêu xây dựng 16 thương hiệu siêu mạnh (Mega Brand) tại Masan Consumer, 3 Mega Brand tại Masan MEATLife và từ 25 - 50 nhãn hàng riêng siêu mạnh (Mega House Brand) tại WinCommerce.

Mảnh ghép còn lại là công nghệ. WinX được Masan xác định là nền tảng kết nối thương hiệu, nhà bán lẻ và người tiêu dùng. Các giao dịch phát sinh trong hệ thống tạo ra dữ liệu về hành vi mua sắm, trên cơ sở đó doanh nghiệp phát triển mô hình Digital 4P gồm Place (điểm bán), Product (sản phẩm), Price (giá) và Promotion (khuyến mãi).

Cách tiếp cận này cho thấy trọng tâm của Masan không chỉ nằm ở việc mở rộng quy mô từng mảng kinh doanh. Việc kết nối thương hiệu, hệ thống bán lẻ và công nghệ để khai thác hiệu quả hơn các nền tảng hiện có đang trở thành một phần quan trọng trong định hướng của tập đoàn.

Những kết quả kinh doanh gần đây phần nào cho thấy hiệu quả của quá trình kết nối các nền tảng tiêu dùng mà Masan đang triển khai. Quý 3/2026, doanh thu thuần của hệ điều hành tiêu dùng đạt 22.656 tỷ đồng, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng trưởng này diễn ra ở cả nền tảng thương hiệu và bán lẻ.

Ở nền tảng thương hiệu, Masan Consumer (mã: MCH) đạt doanh thu thuần 8.743 tỷ đồng trong quý 3/2026, tăng 16,3% YoY, và là mức tăng trưởng nhanh nhất trong 3 năm qua. Kết quả này đến từ cả việc gia tăng sản lượng tiêu thụ và sự cải thiện về giá bán cũng như cơ cấu sản phẩm.

Trong ngành hàng gia vị, thương hiệu Nam Ngư đóng góp 91% mức tăng trưởng của toàn ngành hàng. Omachi thúc đẩy doanh thu ngành thực phẩm tiện lợi tăng 17,6% so với cùng kỳ. Kokomi vẫn duy trì thị phần trong bối cảnh phân khúc mì ăn liền phổ thông suy giảm.

Nam Ngư ghi nhận sản lượng tiêu thụ tăng trưởng ở mức hai chữ số cao so với cùng kỳ, khi thị phần phục hồi lên khoảng 66 - 67%. Khi thị phần gần như đã phục hồi hoàn toàn, trọng tâm của thương hiệu sẽ quay trở lại chiến lược cao cấp hóa. Ngoài các ngành hàng truyền thống, mảng đồ uống đóng chai cũng đóng góp tích cực với doanh thu tăng 14% so với cùng kỳ.

Masan MEATLife (mã: MML) tiếp tục ghi nhận tốc độ tăng trưởng hai chữ số, với doanh thu thuần quý 3/2026 đạt 2.646 tỷ đồng, tăng 11% YoY. Trong đó, doanh thu thịt chế biến tăng 34% YoY và doanh thu các sản phẩm thịt có thương hiệu tăng 16% YoY. Doanh thu bán thịt bình quân hàng ngày tại các cửa hàng WinCommerce đạt 2,6 triệu đồng/cửa hàng, tăng 6,3% YoY.

Ở nền tảng bán lẻ, doanh thu quý 3/2026 của WinCommerce đạt 12.775 tỷ đồng, tăng 21,2% YoY. Chuỗi mở mới ròng 345 cửa hàng trong quý, nâng tổng số cửa hàng trên toàn hệ thống lên 5.486 điểm bán. Trong khi đó, Phúc Long Heritage ghi nhận doanh thu đạt 589 tỷ đồng, tăng 14,2% YoY, nhờ tăng trưởng từ kênh giao hàng, hiệu suất cửa hàng được cải thiện và chiến lược mở rộng mạng lưới có chọn lọc.

Bên cạnh các mảng thuộc “hệ điều hành tiêu dùng”, Masan High-Tech Materials cũng trở thành một động lực quan trọng thúc đẩy kết quả chung của tập đoàn.

Doanh thu quý 3/2026 của mảng khai khoáng và chế biến vật liệu công nghiệp đạt 14.557 tỷ đồng, tăng gấp 7,1 lần so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 2.148 tỷ đồng, tăng mạnh từ mức 5 tỷ đồng trong quý 3/2025. Sản lượng gia tăng và hoạt động vận hành được tối ưu hóa đã giúp doanh nghiệp tận dụng môi trường giá vonfram thuận lợi để thúc đẩy lợi nhuận.

Nhờ sự đóng góp của các mảng kinh doanh, doanh thu thuần hợp nhất quý 3/2026 của Masan đạt 36.981 tỷ đồng, tăng 74,7% YoY. Lãi sau thuế tăng gấp 2,4 lần, từ 1.865,7 tỷ đồng lên gần 4.552 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận theo quý cao nhất của Masan kể từ sau quý 4/2021, khi doanh nghiệp ghi nhận khoản lãi đột biến hơn 7.000 tỷ đồng nhờ bán mảng thức ăn chăn nuôi.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, doanh thu thuần của Masan đạt 89.118,4 tỷ đồng, tăng 52,7% YoY. Lợi nhuận sau thuế đạt 10.325,4 tỷ đồng, gấp 2,3 lần mức 4.468,1 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Trên cơ sở kết quả đạt được, cùng kỳ vọng sức mua tăng trong nửa cuối năm - giai đoạn cao điểm của ngành tiêu dùng và bán lẻ, HĐQT Masan nâng mục tiêu doanh thu thuần lên 98.000-105.000 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 4.500 - 7.000 tỷ đồng so với mức thấp và cao của kế hoạch cũ. Mục tiêu lợi nhuận sau thuế được đề xuất nâng lên 10.000 - 11.500 tỷ đồng, cao hơn 2.100-2.750 tỷ đồng so với kế hoạch đã được cổ đông phê duyệt đầu năm.

Như vậy, với kế hoạch kinh doanh điều chỉnh hồi tháng 7, doanh nghiệp hoàn thành 90,9% mục tiêu doanh thu và vượt 3,3% mục tiêu lợi nhuận theo kịch bản thấp. Với kịch bản cao, tỷ lệ hoàn thành lần lượt là 85% và 90%.

Trong bức tranh tăng trưởng của hệ điều hành tiêu dùng, WinCommerce là một trong những mảnh ghép có sự thay đổi rõ nét nhất. Không chỉ đóng vai trò là nền tảng bán lẻ và điểm tiếp xúc trực tiếp với người tiêu dùng trong chiến lược “Đại Kết Nối”, sự tăng trưởng hiện nay của WinCommerce còn là kết quả của một quá trình tái cấu trúc kéo dài nhiều năm.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, Chủ tịch Nguyễn Đăng Quang nhắc lại dấu mốc cách đây 7 năm, khi doanh nghiệp mua lại VinCommerce từ Vingroup và đổi tên thành WinCommerce. Ông mô tả đây là giai đoạn đầy thử thách khi riêng năm 2020, Masan phải ghi nhận khoản lỗ khoảng 3.000 tỷ đồng từ WinCommerce.

Tuy nhiên, theo kế hoạch năm nay, WinCommerce - đơn vị vận hành chuỗi siêu thị WinMart/WinMart+, được kỳ vọng tạo ra khoảng 3.000 tỷ đồng lợi nhuận để “trả lại” cho cổ đông.

Sự thay đổi này không chỉ đến từ việc mở rộng mạng lưới cửa hàng. Sau nhiều năm tái cấu trúc, WinCommerce đang đặt trọng tâm vào chiến lược “tăng trưởng đi cùng chất lượng”, trong đó quy mô mở rộng phải song hành với hiệu quả của hệ thống hiện hữu.

Tổng giám đốc WinCommerce Nguyễn Thị Phương cho biết doanh nghiệp đặt mục tiêu không chỉ mở rộng quy mô bán lẻ mà còn tham gia hiện đại hóa hạ tầng bán lẻ tại Việt Nam trong 5 năm tới.

Các trụ cột phát triển bao gồm mô hình siêu thị và siêu thị mini, các mô hình phù hợp với khu vực thành thị và nông thôn, cùng kế hoạch tăng tốc độ bao phủ với mục tiêu đạt 6.000 cửa hàng trong năm 2026.

Bên cạnh việc mở mới, hệ thống hiện hữu cũng được đặt yêu cầu duy trì tăng trưởng hai chữ số trong ba quý liên tiếp. Đây được xem là một trong những chỉ dấu quan trọng cho thấy quá trình mở rộng của WinCommerce đang hướng tới chất lượng tăng trưởng, thay vì chỉ gia tăng số lượng điểm bán.

“Giai đoạn khó khăn nhất của WinCommerce dường như đã ở lại phía sau, khi chúng tôi xây dựng được một nền tảng vận hành hiệu quả,” bà Phương chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Từ một mảng kinh doanh từng tạo áp lực lớn lên kết quả chung của tập đoàn, WinCommerce đang từng bước chuyển sang một giai đoạn mới, khi nền tảng vận hành và khả năng sinh lời được cải thiện.

Trong danh sách 100 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2026, Tập đoàn Masan xếp thứ 12 với số tiền hơn 4.636 tỷ đồng. Các công ty thành viên của Masan cũng có mức đóng góp đáng kể, gồm Masan Consumer nộp 2.059 tỷ đồng, Masan High-Tech Materials với 1.195 tỷ đồng và Masan MEATLife với 121 tỷ đồng.