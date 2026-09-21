Masan đạt doanh thu hơn 77.000 tỷ đồng, báo lãi hơn 8.500 tỷ đồng

Người tiêu dùng mua sản phẩm của Masan Consumer.

Ngày 21/9, Tập đoàn Masan (MSN) công bố kết quả kinh doanh 8 tháng năm 2026. Theo đó, trong 8 tháng qua, doanh thu thuần của MSN đạt 77.23 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 8.518 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ.

Theo báo cáo mà Masan công bố, hai động lực chính đến từ Masan High-Tech Materials (UPCOM: MSR) và Hệ điều hành Tiêu dùng (cOS). Cụ thể, MSR đạt doanh thu 21.013 tỷ đồng, gấp 5,1 lần so với cùng kỳ. Trong khi đó, doanh thu đến từ Hệ điều hành Tiêu dùng đạt 56.123 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ.

Qua đó, Masan đã hoàn thành khoảng 73 - 79% kế hoạch doanh thu năm 2026 sau 8 tháng. Trước đó, Masan điều chỉnh kế hoạch tăng doanh thu lên từ 98.000 - 105.000 tỷ đồng, cao hơn 5 - 7% so với kế hoạch ban đầu.

Cũng theo báo cáo của Masan, trong tháng 8/2026, doanh thu thuần của WinCommerce đạt 4.413 tỷ đồng, đưa doanh thu lũy kế 8 tháng năm 2026 lên 31.614 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Kết quả này đến từ tăng trưởng tại các cửa hàng hiện hữu và việc mở thêm điểm bán. Trong đó, khu vực nông thôn tiếp tục là động lực mở rộng chủ lực, đóng góp khoảng 50% doanh thu tăng thêm.

CHIN-SU tiếp tục phát triển ở phân khúc cao cấp thông qua nước mắm ủ chượp dài ngày.

Trong 8 tháng năm 2026, WinCommerce mở mới ròng 796 cửa hàng, trong đó 618 cửa hàng thuộc mô hình minimart tại khu vực nông thôn. Miền Bắc chiếm khoảng 70% số cửa hàng mở mới ròng, phần còn lại nằm tại miền Trung và miền Nam.

Bên cạnh đó, đối với nền tảng thương hiệu, Masan Consumer ghi nhận doanh thu thuần lũy kế 8 tháng đạt 21.536 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ.

Điểm nhấn kinh doanh của Masan Consumer là các thương hiệu như Omachi tăng 21,3% so với cùng kỳ; CHIN-SU tăng 15,7% so với cùng kỳ. Hai nhóm này đóng góp khoảng 40% mức tăng trưởng của Masan Consumer.

Ở nhóm gia vị, Nam Ngư tiếp tục đà tăng trưởng và đạt 22,4% so với cùng kỳ, trong khi đồ uống đóng chai tăng 9,5%. Hai nhóm đóng góp khoảng 35% mức tăng trưởng của Masan Consumer.

Với thực phẩm tiện lợi, Omachi hướng đến trải nghiệm cao cấp, còn Kokomi duy trì khả năng tiếp cận phân khúc phổ thông.

Ngoài ra, nhóm hàng chăm sóc cá nhân và gia đình cũng có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất với mức 25,6% so với cùng kỳ; Hoạt động kinh doanh quốc tế tăng 19,1% so với cùng kỳ. Hai mảng này đóng góp khoảng 20% mức tăng trưởng của Masan Consumer.

Phúc Long ghi nhận doanh thu thuần lũy kế 1.511 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Masan MEATLife đạt doanh thu thuần lũy kế 6.954 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ, vượt tiến độ kế hoạch năm.

Đáng chú ý, Masan High-Tech Materials ghi nhận mức tăng mạnh trong 8 tháng qua. Cụ thể, doanh thu thuần lũy kế của MSR đạt 21.013 tỷ đồng, gấp 5,1 lần cùng kỳ. Riêng tháng 8/2026, doanh thu đạt 5.411 tỷ đồng, gấp 6,3 lần cùng kỳ.

Theo Masan, sản lượng vonfram và sản lượng bán ra của MTC đều tăng trong 8 tháng. Bên cạnh đó, giá vonfram APT thực tế tiếp tục duy trì ở mức cao trong bối cảnh nguồn cung hạn chế và nhu cầu đối với vonfram duy trì ổn định.