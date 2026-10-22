Masan Consumer thu về 24.380 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ

Sau 7 năm tái cấu trúc, WinCommerce ghi nhận tăng trưởng ấn tượng.

Điểm nhấn trong kết quả kinh doanh của MCH là doanh thu tăng trưởng 16,3% so với cùng kỳ trong quý 3 năm 2026, đây là mức tăng trưởng theo quý cao nhất trong 3 năm và cao hơn mức 14,2% của quý 2 năm 2026. Qua đó, đưa tăng trưởng 9 tháng năm 2026 lên 14,6% so với cùng kỳ, tiệm cận kịch bản cao trong kế hoạch tăng trưởng doanh thu cả năm.

Cụ thể, doanh thu quý 3 năm 2026 của MCH đạt 8.743 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng. Doanh thu 9 tháng năm đạt 24.380 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ. Với tăng trưởng 9 tháng năm 2026 tiệm cận mức kịch bản cao, MCH tự tin hoàn thành kế hoạch doanh thu năm 2026 ở mức 33.800 - 35.000 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 11% - 15% so với cùng kỳ.

Trong quý 3 năm 2026, lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT) tăng 13,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số (NPAT Pre-MI) tăng 14,1% so với cùng kỳ trong qúy 3 năm 2026, tương ứng biên lợi nhuận ròng 22,2%. Trên cơ sở so sánh tương đương (sau khi điều chỉnh cho phát hành quyền mua và cổ phiếu thưởng), lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu 9 tháng năm 2026 đạt 3.985 đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ.

HPC là ngành hàng có tăng trưởng nhanh của Masan.

Bên cạnh đó, MCH đã chi trả cổ tức tạm ứng đợt 1 năm 2026 bằng tiền mặt 2.000 đồng/cổ phiếu (khoảng 2.600 tỷ đồng) trong quý 3 năm 2026, trong tổng mức cổ tức tối đa 5.000 đồng/cổ phiếu cho năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Trong tháng 10/2026, Masan Group đăng ký mua 73 triệu cổ phiếu MCH (khoảng 5,6% số cổ phiếu đang lưu hành), nâng tỷ lệ sở hữu từ khoảng 69,4% lên khoảng 74,9%. Masan Group mua vào với tư cách cổ đông gắn bó lâu dài, thể hiện niềm tin vào triển vọng tăng trưởng dài hạn của MCH.

Việc tăng tỉ lệ sở hữu của Masan Group không làm thay đổi tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng 20% mà HOSE hiện áp dụng đối với MCH cho mục đích tính toán chỉ số. Giao dịch này thúc đẩy kế hoạch gia tăng thanh khoản giao dịch và mở rộng cơ sở nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư chiến lược dài hạn thông qua việc nâng tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng lên khoảng 25% trong tương lai, đồng thời duy trì tỷ lệ sở hữu của Masan Group.

Người tiêu dùng tham gia chương trình WiNX tại siêu thị WinMart.

Theo MCH, nền tảng bán lẻ giúp nâng cao hiệu quả hệ thống phân phối và nền tảng thương hiệu giúp củng cố nhu cầu sản phẩm với người tiêu dùng, tạo nên công thức tăng trưởng bền vững cho trung hạn.

Kênh truyền thống (GT) tăng tốc lên 17,3% so với cùng kỳ trong quý 3 năm 2026 từ mức 10,6% của quý 2 năm 2026. Việc chuyển trọng tâm từ độ phủ sang chiều sâu, được triển khai từ quý 2 năm 2026, đang tiếp thêm động lực cho đà tăng trưởng này.

Kênh Hiện đại (MT) và HORECA tăng trưởng lần lượt 13,4% và 13,3%, trong khi thương mại điện tử tăng 59,9% trên nền thấp khi kênh này mở rộng quy mô nhanh chóng.

Bên cạnh đó, các ngành hàng có kết quả tốt đã tạo đà tăng trưởng cho MCH. Cụ thể, thực phẩm tiện lợi tăng trưởng 19,3% so với cùng kỳ. Tăng trưởng của danh mục cao cấp đạt gần 30% so với cùng kỳ trong quý 3 năm 2026. CHIN-SU tăng trưởng ở mức cao so với cùng kỳ nhờ sản lượng tăng trưởng ở mức trung bình một chữ số, chậm lại từ mức khoảng 27% trong quý 2 năm 2026.

Khu vực nông thôn vẫn là địa bàn mở rộng chủ lực.

Trong khi đó thương hiệu Nam Ngư giữ vai trò trụ cột tăng trưởng của ngành hàng gia vị trong quý với sản lượng tăng gần 20%. Đồ uống đóng chai tăng trưởng 14,0% so với cùng kỳ nhờ sản lượng tăng trưởng ở mức trung bình một chữ số.

Đối với nguồn tăng trưởng mới như Chanté, chiếm khoảng một nửa doanh thu danh mục HPC, ghi nhận doanh thu nhìn chung đi ngang so với cùng kỳ trong quý 3 năm 2026 do MCH giảm mức chiết khấu trong bối cảnh chi phí đầu vào gắn với giá hóa dầu tăng.

Sản lượng tại kênh GT, kênh cốt lõi của thương hiệu, vẫn tăng trưởng tốt so với cùng kỳ và so với quý trước, nhưng bị bù trừ bởi mức chậm lại tại các kênh khác; doanh thu 9 tháng năm 2026 tăng gần 20%. Trong khi đó kinh doanh quốc tế tăng trưởng 10,6% so với cùng kỳ trong quý 3 năm 2026.