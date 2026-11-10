Masan Consumer thay đổi thế nào để có doanh thu tăng nhanh nhất 3 năm?

Theo kết quả kinh doanh quý III/2026, doanh thu Masan Consumer (HOSE: MCH) đạt 8.743 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ. Đây là tốc độ tăng trưởng doanh thu theo quý cao nhất của doanh nghiệp trong 3 năm. Riêng kênh bán lẻ truyền thống tăng 17,3%, cao hơn mức 10,6% của quý trước. Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 24.380 tỷ đồng, tăng 14,6%, tiệm cận kịch bản cao trong kế hoạch tăng trưởng 11-15% của năm 2026.

Đà tăng trưởng đi cùng sự cải thiện về chiều sâu phân phối. Số mã sản phẩm bình quân tại mỗi điểm bán tăng từ 5,8 trong quý II/2026 lên 6,1 trong quý III/2026, trong khi số điểm bán kinh doanh từ 6 ngành hàng trở lên tăng từ 43.000 lên 57.000. Bên cạnh việc mở rộng mạng lưới, MCH còn đưa thêm sản phẩm phù hợp vào từng cửa hàng hiện hữu.

Khi số điểm bán và danh mục cùng mở rộng, yêu cầu đặt ra là nhận biết nhu cầu đủ sớm để chuẩn bị nguyên liệu, tổ chức sản xuất và phân bổ hàng hóa kịp thời. Đây là bài toán ngày càng quan trọng với Masan Consumer - một doanh nghiệp có sản phẩm hiện diện tại 98% hộ gia đình Việt Nam.

Tín hiệu từ điểm bán được đưa vào kế hoạch cung ứng

Ngày 1/9, Masan Consumer đồng loạt đưa vào vận hành các hệ thống công nghệ quan trọng, gồm OneTech hỗ trợ quản lý phân phối, hệ thống quản trị doanh nghiệp mới, nền tảng lập kế hoạch từ sản xuất đến phân phối (E2E) và hệ thống quản lý sản xuất. Các hệ thống này được kết nối nhằm giúp doanh nghiệp nắm bắt nhu cầu thị trường, phối hợp hiệu quả hơn giữa hoạt động bán hàng, chuẩn bị nguyên liệu, sản xuất và giao hàng.

Dự án chuyển đổi số của Masan Consumer.

Ở cấp tập đoàn, chuyển đổi số tại Masan Consumer là một phần trong quá trình xây dựng Hệ điều hành Tiêu dùng (Consumer Operating System - cOS) của Masan Group (HOSE: MSN). Hệ điều hành hướng đến kết nối các thương hiệu tiêu dùng của Masan Consumer, mạng lưới bán lẻ WinCommerce và nền tảng công nghệ để phục vụ người tiêu dùng tốt hơn. Trong đó, Masan Consumer tập trung nâng cao năng lực sản xuất, phân phối dựa trên nhu cầu thị trường, còn WinCommerce mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng. Sự kết nối này góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và tạo nền tảng tăng trưởng dài hạn cho Masan.

Trong hoạt động phân phối, OneTech hiện kết nối khoảng 570.000 điểm bán tại Việt Nam và Campuchia, cùng mạng lưới nhà phân phối, kho hàng. Khoảng 4.000 nhân sự kinh doanh và các bộ phận hỗ trợ sử dụng hệ thống mỗi ngày. Thông tin bán hàng được kết nối hệ thống ứng dụng AI để hỗ trợ dự báo nhu cầu, giúp doanh nghiệp chủ động lập kế hoạch sản xuất và phân phối.

Dựa trên kết quả dự báo, E2E hỗ trợ tính toán sản lượng cần sản xuất, nguyên liệu cần chuẩn bị và kế hoạch phân phối đến từng khu vực. Đội ngũ vận hành tiếp tục rà soát, phê duyệt và điều chỉnh khi cần thiết.

Masan Consumer đưa 570.000 điểm bán lên nền tảng số.

Trong quá trình sản xuất, hệ thống cho phép theo dõi hoạt động theo thời gian thực, giảm bớt công việc ghi chép thủ công. Hoạt động vận chuyển cũng được theo dõi để hàng hóa đến nhà phân phối và khách hàng theo kế hoạch.

Nhờ đó, Masan Consumer có thể nhận diện sớm những thay đổi trong nhu cầu thị trường, chủ động điều chỉnh sản xuất và phân phối, hạn chế tình trạng thiếu hàng hoặc tồn kho không cần thiết. Theo Masan Consumer, sau hơn một năm triển khai E2E, độ chính xác dự báo nhu cầu đã cải thiện đáng kể, đồng thời doanh số thất thoát do thiếu hàng cũng giảm nhờ kế hoạch cung ứng bám sát hơn nhu cầu thực tế.

Giá trị hướng đến người tiêu dùng và đối tác

Với MCH, các hệ thống mới giúp rút ngắn thời gian tổng hợp thông tin và hỗ trợ ra quyết định nhanh hơn. Những công việc từng mất nhiều ngày có thể được xử lý trong vài giờ hoặc vài phút. Riêng hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp mới dự kiến giúp tiết kiệm khoảng 15 tỷ đồng chi phí vận hành mỗi năm.

Hoạt động trải nghiệm cho người tiêu dùng liên tục được thực hiện tại các điểm chạm.

Tuy nhiên, chuyển đổi số không chỉ phục vụ hoạt động nội bộ. Khi kế hoạch sản xuất và phân bổ bám sát sức mua hơn, người tiêu dùng có thêm khả năng tìm được sản phẩm cần mua tại đúng điểm bán và đúng thời điểm. Danh mục tại mỗi cửa hàng cũng có thể được điều chỉnh phù hợp hơn với nhu cầu của từng khu vực.

OneTech còn cấp mã riêng cho từng đơn vị sản phẩm từ trước khâu sản xuất. Người mua có thể quét mã để kiểm tra hàng chính hãng và tích điểm, tạo thêm một kênh kết nối trực tiếp với thương hiệu.

Đại diện kinh doanh hỗ trợ chủ cửa hàng tạp hóa.

Tại điểm bán, hệ thống giúp nhân viên kinh doanh nắm rõ danh mục, giá và chương trình khuyến mãi để tư vấn đơn hàng phù hợp hơn. Nhà phân phối có thể theo dõi hàng tồn, hạn sử dụng, tiến độ giao nhận và công nợ trên cùng một hệ thống. Việc phát hiện sớm hàng cận hạn giúp đối tác chủ động điều chuyển, hạn chế hư hỏng và cải thiện vòng quay hàng hóa.

Có thể thấy, Masan Consumer đang hướng tới một chuỗi vận hành phản ứng nhanh hơn, trong đó người tiêu dùng dễ tiếp cận sản phẩm phù hợp, điểm bán được phục vụ sát nhu cầu và nhà phân phối quản lý hàng hóa thuận lợi.