Masan Consumer (MCH) đạt tăng trưởng doanh thu quý 3 cao nhất 3 năm, lợi nhuận 9 tháng vượt 5.200 tỷ đồng

Mảng thực phẩm tiện lợi bứt phá, doanh thu 9 tháng đạt 24.380 tỷ đồng

Trong quý 3 năm 2026, Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (mã chứng khoán MCH) ghi nhận doanh thu đạt 8.743 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng trưởng theo quý cao nhất trong vòng ba năm qua. Lợi nhuận trước lãi vay và thuế tăng 13,2%. Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số tăng 14,1%, tương ứng biên lợi nhuận ròng đạt 22,2%. Dù chịu áp lực từ chi phí logistics tăng lên mức 4% doanh thu, doanh nghiệp vẫn duy trì biên lợi nhuận gộp ổn định. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Masan Consumer thu về 24.380 tỷ đồng doanh thu, tăng 14,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận 9 tháng vượt mốc 5.200 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận 21,4%.

Động lực tăng trưởng chính của doanh nghiệp đến từ các ngành hàng cốt lõi. Mảng thực phẩm tiện lợi tăng 19,3%, trong đó danh mục cao cấp tăng trưởng gần 30%. Ngành hàng đồ uống đóng chai tăng 14% nhờ sản lượng tiêu thụ cải thiện. Đáng chú ý, thương hiệu Nam Ngư ghi nhận sản lượng tăng gần 20%, đưa thị phần phục hồi lên mức 66% đến 67%. Thương hiệu CHIN SU cũng duy trì đà tăng trưởng doanh thu 9 tháng ở mức 15%. Kênh phân phối truyền thống ghi nhận mức tăng trưởng 17,3% trong quý 3, trong khi kênh thương mại điện tử tăng vọt 59,9%. Với kết quả này, doanh nghiệp tự tin hoàn thành kế hoạch doanh thu năm 2026 ở mức 33.800 đến 35.000 tỷ đồng.

Công ty mẹ gia tăng sở hữu, chi trả 2.600 tỷ đồng tiền cổ tức

Cùng với kết quả kinh doanh tăng trưởng, cơ cấu cổ đông của Masan Consumer cũng ghi nhận thay đổi đáng kể. Trong tháng 10 năm 2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan đã đăng ký mua vào 73 triệu cổ phiếu MCH, tương đương khoảng 5,6% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Giao dịch này giúp nâng tỷ lệ sở hữu của công ty mẹ tại doanh nghiệp từ 69,4% lên 74,9%. Việc gia tăng tỷ lệ nắm giữ không làm thay đổi tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng hiện đang ở mức 20%. Doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng tỷ lệ này lên khoảng 25% trong tương lai để tăng tính thanh khoản và thu hút thêm nhà đầu tư tổ chức.

Về chính sách phân phối lợi nhuận, Masan Consumer đã hoàn tất chi trả cổ tức tạm ứng đợt 1 năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 2.000 đồng cho mỗi cổ phiếu trong quý 3. Tổng số tiền doanh nghiệp đã chi ra cho đợt cổ tức này đạt khoảng 2.600 tỷ đồng. Theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, mức chi trả cổ tức tối đa cho năm 2026 có thể lên tới 5.000 đồng một cổ phiếu. Việc duy trì chính sách cổ tức tiền mặt tỷ lệ cao kết hợp với sự kiện mã MCH được thêm vào rổ chỉ số VN30 hồi tháng 7 năm 2026 tiếp tục củng cố sức hấp dẫn của cổ phiếu này trên thị trường.