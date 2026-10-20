Masan Consumer khai thác lợi thế thương hiệu ra sao khi độ phủ kịch trần?

Từ độ phủ rộng đến bán nhiều sản phẩmhơn

Các hoạt động trải nghiệm dành cho người tiêu dùng liên tục được thực hiện tại các điểm chạm.

Từ Nam Ngư, CHIN-SU đến Omachi, Wake-Up247, nhiều thương hiệu của Masan Consumer đã trở nên quen thuộc trong đời sốnghằng ngày của người Việt.

Khi đã tiếp cận gần như toàn bộ hộgia đình Việt Nam, Masan Consumer tìm kiếm tăng trưởng bằng cách phục vụ thêmnhu cầu của khách hàng hiện hữu. Một gia đình có thể sử dụng nước mắm hoặctương ớt của doanh nghiệp, nhưng vẫn lựa chọn thương hiệu khác khi mua mì ăn liền,đồ uống hay sản phẩm chăm sóc gia đình.

Để khai thác cơ hội này, MasanConsumer đang tăng số lượng sản phẩm tại mỗi điểm bán thông qua chương trìnhRetail Supreme. Đến cuối quý II/2026, doanh nghiệp tiếp cận khoảng 550.000 điểmbán trên toàn quốc, với bình quân 5,7–5,8 sản phẩm tại mỗi điểm bán và mục tiêunâng lên khoảng 7 sản phẩm.

Chẳng hạn, một cửa hàng đang bán nướcmắm CHIN-SU có thể giới thiệu thêm mì Omachi, nước tăng lực Wake-Up 247 hoặc sảnphẩm chăm sóc gia đình. Cách làm này giúp MCH tăng doanh thu từ mạng lưới hiệnhữu, đồng thời đưa sản phẩm mới đến người tiêu dùng nhanh hơn.

Song song đó, doanh nghiệp phát triểncác sản phẩm có giá trị cao hơn, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng về chất lượng,hương vị và sự tiện lợi. Omachi mở rộng từ mì ăn liền sang các lựa chọn bữa ăntiện lợi, trong khi CHIN-SU tiếp tục phát triển các dòng gia vị và nước xốt phụcvụ nhu cầu nấu nướng.

Vì sao nhà đầu tư đánh giá caothương hiệu và hệ thống phân phối?

Theo thông tin sơ bộ quý III/2026,doanh thu doanh nghiệp tăng khoảng 16% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận từhoạt động kinh doanh cũng tăng hai chữ số.

Trong phân tích công bố ngày24/7/2026, BDA Partners, tổ chức tư vấn ngân hàng đầu tư quốc tế, nhận định cácthương vụ mua bán và sáp nhập trong ngành tiêu dùng Việt Nam đang trở nên chọnlọc hơn.

Thay vì chỉ tìm kiếm doanh nghiệptăng trưởng nhanh, nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến sức mạnh thương hiệu, độphủ phân phối và khả năng mở rộng kinh doanh. Theo BDA Partners, những doanhnghiệp sở hữu thương hiệu được người tiêu dùng tin tưởng và mạng lưới phân phốirộng có thể được bên mua đánh giá cao hơn, bởi đây là những lợi thế cần nhiềuthời gian và nguồn lực để xây dựng.

BDA Partners dẫn số liệu cho thấykênh bán lẻ hiện đại chiếm gần một phần ba doanh số bán lẻ năm 2025, trong khithương mại điện tử đóng góp hơn 10%. Điều đó đặt ra yêu cầu doanh nghiệp phảitiếp cận người tiêu dùng hiệu quả qua nhiều kênh bán hàng.

Đặt trong bối cảnh này, danh mụcthương hiệu quen thuộc cùng mạng lưới khoảng 550.000 điểm bán là những lợi thếđáng chú ý của MCH. Không chỉ giúp sản phẩm tiếp cận người mua, hệ thống phânphối sẵn có còn tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển thêm ngành hàng và giớithiệu sản phẩm mới.

Tuy nhiên, giá trị của những lợi thếnày không chỉ nằm ở quy mô hiện tại, mà còn ở khả năng chuyển độ phủ thương hiệuvà mạng lưới bán hàng thành tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận trong những năm tới.

Chiến lược cao cấp hóa ngành hàng Gia vị dẫn đầu bởi CHIN-SU.

Mở rộng ra quốc tế, tìm thêm dư địatăng trưởng

Bên cạnh thị trường nội địa, MCHđang đẩy mạnh chiến lược đưa thương hiệu Việt ra thế giới. Doanh nghiệp đặt mụctiêu nâng tỷ trọng doanh thu quốc tế từ khoảng 5% năm 2025 lên 15–20% vào năm2030.

Với những thương hiệu như CHIN-SU,cơ hội không chỉ nằm ở việc phục vụ cộng đồng người Việt ở nước ngoài mà còn ởkhả năng giới thiệu gia vị và hương vị Việt đến người tiêu dùng bản địa.

Theo Masan, các sản phẩm CHIN-SU vàNam Ngư đã hiện diện tại một số hệ thống bán lẻ quốc tế như Costco vàWoolworths, đồng thời tiếp cận khách hàng qua các nền tảng thương mại điện tửnhư Amazon, Weee! và Coupang.

Để mở rộng tại các thị trường này,doanh nghiệp cần tiếp tục nghiên cứu khẩu vị địa phương, phát triển sản phẩmphù hợp và xây dựng hệ thống phân phối hiệu quả. Đây là cơ hội tăng trưởng dàihạn, nhưng cũng đòi hỏi thời gian và đầu tư để cạnh tranh với các thương hiệuquốc tế.

Trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càngcoi trọng thương hiệu mạnh và hệ thống phân phối sâu rộng, khả năng biến nhữnglợi thế này thành tăng trưởng lợi nhuận bền vững sẽ là yếu tố quan trọng đối vớigiá trị dài hạn của Masan Consumer.