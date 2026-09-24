Masan chuyển nhượng gần 5% vốn của MSR cho đối tác Mỹ

Nhà máy chế biến khoáng sản của Masan High-Tech Materials. Ảnh: Masan

Ngày 24/9, Tập đoàn Masan (mã MSN) công bố nghị quyết HĐQT chấp thuận chủ trương Công ty TNHH Tầm nhìn Masan chuyển nhượng tối đa 5% tổng số cổ phần đang lưu hành của CTCP Masan High-Tech Materials cho The Elmet Group Co. (Elmet) - đối tác thương mại lâu năm của MSR, theo phương thức giao dịch thỏa thuận.

Tầm nhìn Masan là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Công ty TNHH Zenith Investment (Zenith) – công ty con Masan sở hữu 100% vốn điều lệ.

Trong thông cáo báo chí phát đi ngày 24/9 của Masan, Elmet sẽ mua 4,99% cổ phần MSR với mức định giá vốn chủ sở hữu của MSR là 2,5 tỷ USD theo giá trị giao dịch.

Sau giao dịch, Masan vẫn là cổ đông kiểm soát MSR với tỷ lệ sở hữu khoảng 87,46%. Hai bên đặt mục tiêu hoàn tất giao dịch trong nửa đầu tháng 10.

Song song với khoản đầu tư cổ phần, MSR và Elmet đã ký kết các thỏa thuận dài hạn với sản lượng cam kết. Theo đó, MSR sẽ cung cấp cho Elmet các sản phẩm vonfram và dịch vụ chế biến từ nền tảng khai thác và chế biến tích hợp của Công ty tại Việt Nam.

Elmet Group Co. có trụ sở tại Mỹ chuyên cung cấp hợp kim vonfram và các sản phẩm khoáng sản chiến lược cho các khách hàng lớn tại Bắc Mỹ. Doanh nghiệp này đã niêm yết trên sàn Nasdaq với mã chứng khoán ELMT.

Trên thị trường, cổ phiếu MSR vừa có nhịp tăng mạnh vượt đỉnh lịch sử. Mã đang giao dịch ở vùng giá gần 56.000 đồng/cp, tăng 75% so với hồi giữa tháng 7/2026.

Hiện số lượng cổ phiếu lưu hành của Masan High-Tech Materials là hơn 1,1 tỷ đơn vị, tương ứng vốn điều lệ hơn 11.000 tỷ đồng. Tạm tính theo giá trên sàn, giá trị thương vụ chuyển nhượng cho Elmet có thể đạt hơn 3.000 tỷ đồng.

Sẽ tiếp tục chuyển nhượng cổ phần MSR

Bên cạnh giao dịch với Elmet, HĐQT Masan cũng thông qua kế hoạch tái cấu trúc cơ cấu sở hữu tại MSR, với việc tiếp tục chuyển nhượng cổ phần MSR. Điều kiện là tỷ lệ sở hữu của tập đoàn tại doanh nghiệp này duy trì ở mức khoảng 75% tổng số cổ phần đang lưu hành. MSR tiếp tục là công ty con hợp nhất và là nền tảng khoáng sản chiến lược của Tập đoàn Masan.

Việc chuyển nhượng có thể được thực hiện thành một hoặc nhiều đợt, thông qua chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư tổ chức đáp ứng điều kiện hoặc giao dịch thỏa thuận với các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Masan sẽ không thực hiện bán khớp lệnh trên sàn, đồng thời ưu tiên các nhà đầu tư cam kết nắm giữ lâu dài, phù hợp với lộ trình niêm yết trên HoSE của MSR.

Thời điểm thực hiện các giao dịch phụ thuộc vào điều kiện thị trường từng thời điểm và tiến độ hồ sơ niêm yết.

Về mục đích sử dụng vốn, toàn bộ số tiền thu được từ việc chuyển nhượng cổ phần MSR sẽ được ưu tiên sử dụng để giảm nợ vay, tối ưu hóa cấu trúc vốn hợp nhất của tập đoàn; đầu tư cho các nền tảng kinh doanh cốt lõi và các mục đích khác phù hợp với quy định pháp luật.

HĐQT Masan ủy quyền cho lãnh đạo Tầm nhìn Masan và các công ty liên quan quyết định số đợt chuyển nhượng, số lượng cổ phần, thời điểm, mức giá và các điều kiện giao dịch cụ thể.

Theo Masan, việc tái cấu trúc sở hữu tại Masan High-Tech Materials nhằm tăng tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng, tính thanh khoản của cổ phiếu MSR, đáp ứng điều kiện về cơ cấu cổ đông để niên yết trên HOSE.