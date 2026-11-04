Masan bổ nhiệm hai giám đốc từng làm việc tại KKR, TikTok

Hai lãnh đạo mới được bổ nhiệm của Masan Group, ông David Tan Wei Ming (trái) và ông Rob Chang (phải). Ảnh: Masan Group

Theo thông cáo báo chí ngày 4/11, CTCP Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) công bố bổ nhiệm ông David Tan Wei Ming giữ chức giám đốc chiến lược và đầu tư và ông Rob Chang giữ chức giám đốc nhân sự.

Cả hai quyết định có hiệu lực từ ngày 2/11/2026. Hai lãnh đạo sẽ báo cáo trực tiếp cho Tổng giám đốc Masan.

Cùng với việc đảm nhận vị trí mới, ông David Tan thôi giữ chức Thành viên HĐQT độc lập của Masan theo nghị quyết HĐQT ngày 30/10/2026.

Trên cương vị mới, ông David Tan sẽ phụ trách các sáng kiến nhằm tăng cường vị thế của Masan trên thị trường vốn quốc tế. Trong đó, ông tập trung vào việc đơn giản hóa cấu trúc tập đoàn, nâng cao tính minh bạch và xây dựng chiến lược phân bổ vốn hiệu quả.

Bên cạnh đó, ông cũng đảm nhiệm việc thúc đẩy chiến lược tăng trưởng của Masan ra thị trường quốc tế. Hiệu quả thực hiện được đánh giá dựa trên khả năng tạo dòng tiền, giảm đòn bẩy tài chính và tổng lợi nhuận mang lại cho cổ đông (TSR).

Ông David Tan từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo cấp cao tại hai quỹ đầu tư quốc tế Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR) và TPG Capital. Ông cũng từng tham gia đầu tư vào các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Masan và giữ chức Thành viên HĐQT độc lập của tập đoàn từ tháng 4/2019.

Đối với vị trí giám đốc nhân sự của Masan, ông Rob Chang sẽ phụ trách chuyển đổi hoạt động quản trị nhân sự thông qua nền tảng Masan HR Digital Twin.

Hệ thống này được thiết kế nhằm số hóa các vị trí công việc, quy trình vận hành và kết quả thực hiện, qua đó nâng cao hiệu quả quản trị và năng suất lao động.

Ông Rob Chang có hơn 15 năm kinh nghiệm lãnh đạo tại các tập đoàn công nghệ quốc tế. Ông từng làm việc tại ByteDance/TikTok, tham gia mở rộng quy mô nhân sự quốc tế lên hơn 20.000 người.

Ông cũng từng phụ trách hoạt động nhân sự của AliExpress thuộc Alibaba Group tại hơn 30 thị trường. Trước khi gia nhập Masan, ông giữ chức giám đốc nhân sự và trí tuệ nhân tạo tại V-Tech, một công ty công nghệ tài chính có trụ sở tại Singapore.

Theo Tổng giám đốc Masan Danny Le, việc bổ nhiệm hai lãnh đạo mới gắn với định hướng tăng cường tiếp cận thị trường vốn toàn cầu và chuyển đổi hoạt động quản trị nhân sự bằng công nghệ số của tập đoàn.

Về tình hình kinh doanh, quý 3/2026, Masan ghi nhận doanh thu thuần 36.981 tỷ đồng, tăng 74,7% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Lợi nhuận sau thuế đạt gần 4.552 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ và là mức lợi nhuận theo quý cao nhất của tập đoàn kể từ sau quý 4/2021.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Masan đạt 89.118,4 tỷ đồng, tăng 52,7% YoY; lợi nhuận sau thuế đạt 10.325,4 tỷ đồng, gấp 2,3 lần. Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 150.223,2 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm; tổng nợ phải trả ở mức 96.592,3 tỷ đồng.