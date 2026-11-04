Masan bổ nhiệm 2 lãnh đạo từng làm việc tại KKR, TikTok

Giám đốc Chiến lược và Đầu tư David Tan (trái) và Giám đốc Nhân sự Rob Chang. Ảnh: MSN (Hỗ trợ thiết kế bởi AI).

CTCP Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) công bố bổ nhiệm ông David Tan Wei Ming giữ chức Giám đốc Chiến lược và Đầu tư và ông Rob Chang giữ chức Giám đốc Nhân sự. Cả hai quyết định đều có hiệu lực từ ngày 2/11.

Theo đó, ông David Tan đồng thời thôi đảm nhiệm vị trí Thành viên độc lập HĐQT Masan theo nghị quyết ngày 30/10. Ông từng giữ vị trí này từ tháng 4/2019 và có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, chiến lược.

Trước khi đảm nhận vai trò điều hành tại Masan, ông David Tan từng giữ các vị trí lãnh đạo tại hai quỹ đầu tư quốc tế Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR) và TPG Capital. Ông cũng từng tham gia đầu tư vào các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Masan.

Trên cương vị mới, ông David Tan sẽ phụ trách các sáng kiến chiến lược nhằm mở rộng khả năng tiếp cận thị trường vốn quốc tế của tập đoàn.

Các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm đơn giản hóa cấu trúc tập đoàn để làm rõ giá trị của từng doanh nghiệp, xây dựng chiến lược phân bổ vốn hiệu quả nhằm gia tăng lợi ích cho cổ đông và thúc đẩy chiến lược tăng trưởng vượt ra ngoài Việt Nam. Hiệu quả thực thi sẽ được đo lường thông qua khả năng tạo dòng tiền, giảm đòn bẩy tài chính và tổng lợi nhuận dành cho cổ đông.

Trong khi đó, tân Giám đốc Nhân sự Rob Chang có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc tại các doanh nghiệp công nghệ quốc tế.

Đáng chú ý, ông từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo tại ByteDance/TikTok, nơi ông tham gia quá trình mở rộng tổ chức quốc tế lên quy mô hơn 20.000 nhân viên.

Ông cũng từng làm việc tại Alibaba Group, phụ trách hoạt động nhân sự của AliExpress tại hơn 30 thị trường. Gần đây nhất, ông giữ chức Giám đốc Nhân sự và AI tại V-Tech, một công ty công nghệ tài chính có trụ sở tại Singapore.

Tại Masan, ông Rob Chang sẽ phụ trách triển khai mô hình Bản sao số Nhân sự (Masan HR Digital Twin), sử dụng dữ liệu để theo dõi quy trình làm việc, kết quả công việc và quản trị hiệu suất nhân sự theo thời gian thực.

Theo định hướng của tập đoàn, việc ứng dụng mô hình này nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trên mỗi nhân sự, đồng thời hỗ trợ mở rộng quy mô mà không phải gia tăng tương ứng các tầng nấc quản lý.

Cả ông David Tan và ông Rob Chang sẽ báo cáo trực tiếp cho Tổng giám đốc Masan Danny Lê.

Lý giải về việc bổ nhiệm hai lãnh đạo mới, Masan cho biết tập đoàn đang ưu tiên mở rộng khả năng tiếp cận thị trường vốn toàn cầu và ứng dụng công nghệ vào quản trị nhân sự.

Đây cũng là 2 nội dung trong chiến lược phát triển được Masan gọi là "Go Digital, Go Global", hướng tới mở rộng hoạt động kinh doanh ra thị trường quốc tế và nâng cao hiệu quả vận hành.

Tổng giám đốc Danny Lê cho biết ông David Tan sẽ phụ trách thúc đẩy khả năng tiếp cận thị trường vốn quốc tế, trong khi ông Rob Chang đảm nhiệm quá trình chuyển đổi hoạt động quản trị nhân sự dựa trên dữ liệu và công nghệ.