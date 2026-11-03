Marvell chi 115 tỷ USD thâu tóm Lumentum, đặt cược vào làn sóng AI

Thương vụ sáp nhập giữa Marvell và Lumentum sẽ tạo ra một doanh nghiệp mới có giá trị 115 tỷ USD. Ảnh minh họa

Đây là một trong những thương vụ thâu tóm lớn nhất ngành công nghệ, thể hiện kỳ vọng của Marvell vào nhu cầu kết nối dữ liệu khi hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục mở rộng.

Theo thỏa thuận, cổ đông Lumentum sẽ nhận 4,5 cổ phiếu Marvell cho mỗi cổ phiếu đang nắm giữ, tương đương mức định giá 1.132 USD/cổ phiếu, cao hơn 23,9% so với giá đóng cửa ngày 28/10.

Sau sáp nhập, dự kiến hoàn tất trong nửa đầu năm 2028, cổ đông Lumentum sẽ sở hữu khoảng 33% công ty mới. Giá trị vốn chủ sở hữu của thương vụ đạt 102,5 tỷ USD, còn tổng giá trị doanh nghiệp, bao gồm nợ, là 115 tỷ USD.

Marvell muốn kết hợp thế mạnh về chip bán dẫn với công nghệ quang học của Lumentum để đáp ứng nhu cầu kết nối ngày càng lớn trong các trung tâm dữ liệu AI.

Khi hàng nghìn chip xử lý phải trao đổi dữ liệu để huấn luyện và vận hành các mô hình AI, kết nối quang học giúp truyền tải thông tin ở tốc độ cao, giảm nguy cơ nghẽn dữ liệu so với công nghệ kết nối bằng đồng.

Giám đốc điều hành Marvell Matt Murphy sẽ tiếp tục điều hành công ty sau sáp nhập. Ông nhận định sự thay đổi trong kiến trúc kết nối quang học và điện tử tạo ra cơ hội lớn, khi các hệ thống AI đòi hỏi chip và linh kiện quang học hoạt động đồng bộ ở quy mô ngày càng rộng.

Marvell hiện cung cấp chip AI tùy chỉnh và thiết bị mạng trung tâm dữ liệu cho Amazon, đồng thời có thỏa thuận cung cấp chip cho Google với doanh thu tiềm năng lên tới 120 tỷ USD đến năm tài chính 2033. Công ty cũng đã mua lại Celestial AI với giá 3,5 tỷ USD hồi tháng 2.

Trong khi đó, Lumentum sản xuất linh kiện quang học phục vụ truyền dữ liệu tốc độ cao. Giám đốc điều hành Michael Hurlston cho biết nhu cầu kết nối trong hạ tầng AI đang tăng mạnh, tạo ra thị trường rộng lớn cho doanh nghiệp.

Cả Marvell và Lumentum đều nhận khoản đầu tư 2 tỷ USD từ Nvidia hồi đầu năm. Ông Murphy cho rằng việc hai nhà cung cấp kết hợp năng lực sẽ giúp hỗ trợ tốt hơn hệ sinh thái AI do Nvidia dẫn dắt.

Dù vậy, giới đầu tư tỏ ra thận trọng trước quy mô và mức định giá của thương vụ. Cổ phiếu Marvell giảm khoảng 13% trong phiên 2-11, còn Lumentum mất gần 19%. Mức định giá Lumentum tương đương 33 lần lợi nhuận hoạt động cốt lõi dự kiến trong 12 tháng tới, cao hơn đáng kể mức trung vị khoảng 16 lần của ngành.

Theo Axel Rudolph, chuyên gia phân tích tại IG Group, đây là khoản đặt cược rất lớn và nhà đầu tư có lý do để nghi ngờ liệu Marvell có đang trả giá quá cao hay chấp nhận rủi ro tài chính vượt khả năng.

Sau sáp nhập, công ty mới dự kiến đạt doanh thu thường niên trên 21 tỷ USD, với biên lợi nhuận hoạt động điều chỉnh khoảng 40%.

Giới đầu tư đánh giá triển vọng thương vụ còn phụ thuộc vào tốc độ tăng trưởng thực tế của thị trường AI, khả năng duy trì đầu tư vào trung tâm dữ liệu và sức ép cạnh tranh từ Broadcom trong lĩnh vực chip tùy chỉnh.