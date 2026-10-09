Marvel vừa tiếp tục công bố thêm 5 dự án mới

Marvel Television vừa công bố 5 dự án truyền hình mới tại sự kiện New York Comic Con (NYCC), gồm mùa 2 của Your Friendly Neighborhood Spider-Man, ba phim đặc biệt thuộc vũ trụ Marvel Zombies và series người đóng Zodiac. Các tác phẩm dự kiến ra mắt trong giai đoạn 2027 - 2029, cho thấy hãng tiếp tục mở rộng thế giới Marvel thông qua nhiều thể loại và cách kể chuyện khác nhau.

Trong danh sách này, Your Friendly Neighborhood Spider-Man mùa 2 là dự án có lịch phát hành sớm nhất, dự kiến lên sóng ngày 13.1.2027. Loạt phim hoạt hình tiếp tục khai thác hành trình của Peter Parker trong những năm tháng học đường, mang đến một góc nhìn khác về nhân vật Người Nhện. Việc tiếp tục phát triển mùa mới cũng cho thấy Marvel vẫn dành sự quan tâm cho các câu chuyện hoạt hình bên cạnh những dự án người đóng.

Marvel Television công bố 5 dự án mới, dự kiến ra mắt trong giai đoạn 2027 - 2029.

Đáng chú ý, hãng đồng thời công bố ba phim đặc biệt thuộc thương hiệu Marvel Zombies, lần lượt mang tên The Winter Soldier, The Fist of Khonshu và The Last Guardian. Theo kế hoạch được công bố, Marvel Zombies: The Winter Soldier dự kiến ra mắt vào mùa Halloween năm 2027, The Fist of Khonshu lên lịch trong năm 2028, còn The Last Guardian dự kiến phát hành năm 2029. Mỗi phim đặc biệt gồm hai tập, thay vì được triển khai theo cấu trúc series dài tập thông thường.

Ba dự án tiếp tục mở rộng nhánh nội dung về thế giới xác sống trong vũ trụ Marvel. Thay vì chỉ tập trung vào một câu chuyện, loạt phim đặc biệt có thể khai thác những nhân vật và hướng phát triển khác nhau, qua đó làm phong phú thêm màu sắc kinh dị trong các tác phẩm hoạt hình của hãng.

Trong đó, The Fist of Khonshu gây chú ý bởi tên gọi gợi liên hệ đến Khonshu, vị thần gắn với nhân vật Moon Knight trong truyện tranh Marvel. Tuy nhiên, thông tin cụ thể về cốt truyện cũng như sự xuất hiện của các nhân vật vẫn chưa được công bố đầy đủ. Tương tự, nội dung chi tiết của The Winter Soldier và The Last Guardian cũng cần chờ thêm thông tin chính thức.

Khác với bốn dự án hoạt hình còn lại, Zodiac là series người đóng thuộc thể loại trinh thám hình sự, giật gân và gián điệp. Tác phẩm dự kiến khởi quay năm 2027, trước khi ra mắt vào năm 2028. Câu chuyện được giới thiệu xoay quanh các điệp viên và thám tử trong vũ trụ Marvel, mở ra hướng khai thác thiên về điều tra, bí mật và hoạt động tình báo.

Tên gọi Zodiac cũng làm dấy lên những suy đoán về khả năng kết nối với tổ chức cùng tên trong truyện tranh Marvel. Logo được hé lộ gợi liên tưởng đến S.H.I.E.L.D. và The Great Wheel, tổ chức bí ẩn xuất hiện trong nguyên tác. Dù vậy, những mối liên hệ này vẫn cần được xác nhận khi hãng tiết lộ thêm thông tin về nội dung và dàn nhân vật.

Việc công bố 5 dự án cho thấy Marvel Television đang mở rộng danh mục sản phẩm theo nhiều hướng, từ câu chuyện siêu anh hùng dành cho khán giả trẻ, thế giới xác sống mang màu sắc kinh dị đến dòng phim trinh thám, gián điệp. Thay vì chỉ dựa vào những nhân vật quen thuộc, hãng có cơ hội thử nghiệm cách kể chuyện mới và khai thác những khía cạnh khác của vũ trụ Marvel. Với lịch phát hành kéo dài đến năm 2029, sức hút của từng dự án sẽ phụ thuộc vào khả năng tạo dấu ấn riêng và duy trì sự quan tâm của khán giả.