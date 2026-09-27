Marvel hưởng lợi từ màn tái xuất của Avengers: Endgame

Quyết định đưa Avengers: Endgame trở lại rạp trước thềm Avengers: Doomsday đang mang lại tín hiệu tích cực cho Marvel khi bộ phim ghi nhận doanh thu tăng trong ngày thứ hai công chiếu.

Theo Sacnilk, Avengers: Endgame: Encore thu hơn 7,65 crore rupee doanh thu thuần tại Ấn Độ trong ngày 26/9, nâng tổng doanh thu sau hai ngày lên khoảng 14,9 crore rupee. Doanh thu gộp của phim đạt 17,83 crore rupee. Lượng suất chiếu và tỷ lệ lấp đầy phòng chiếu cũng tăng so với ngày đầu tiên, cho thấy tác phẩm vẫn duy trì sức hút dù đã ra mắt từ năm 2019.

Tại Việt Nam, Avengers: Endgame cũng ghi nhận thành tích đáng kể khi chạm mốc 290 tỷ đồng, chính thức vượt Avatar 3: Fire and Ash với 285 tỷ đồng. Kết quả này đưa tác phẩm trở thành phim ngoại có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Việt.

Avengers: Endgame tiếp tục chứng minh sức hút sau nhiều năm ra mắt.

Màn tái xuất của Avengers: Endgame lần này có thêm một số cảnh mới, trong đó có những phân đoạn tiết lộ tình tiết. Riêng phiên bản tiếng Anh đạt tỷ lệ lấp đầy 43,1%, tương đương 5,6 crore rupee trong ngày thứ hai. Bản tiếng Hindi đạt 22,9%, thu 1,35 crore rupee, trong khi hai phiên bản Tamil và Telugu lần lượt mang về khoảng 35 lakh rupee.

Kết quả tại các thị trường cho thấy Avengers: Endgame vẫn duy trì sức hút dù đã nhiều năm kể từ lần đầu ra mắt. Việc Marvel đưa bộ phim trở lại rạp cũng diễn ra trong thời điểm hãng chuẩn bị phát hành Avengers: Doomsday vào ngày 18/12, mở ra câu chuyện mới về nhóm Avengers cùng các nhân vật đến từ những vũ trụ khác.

Trong Avengers: Doomsday, Robert Downey Jr. sẽ trở lại nhưng không tiếp tục đảm nhận vai Iron Man. Nam diễn viên vào vai phản diện chính Doctor Victor Von Doom, nhân vật thuộc cùng vũ trụ với nhóm Fantastic Four do Pedro Pascal và Vanessa Kirby thủ vai.

Màn tái xuất của Avengers: Endgame vì vậy vừa mang lại thêm doanh thu từ một tác phẩm quen thuộc, vừa tạo sự chú ý trước khi Avengers: Doomsday chính thức ra mắt. Thành tích tại Việt Nam cũng giúp bộ phim tiếp tục củng cố vị trí đặc biệt của thương hiệu Avengers tại thị trường phòng vé.