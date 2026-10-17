Martinez rời sân bằng cáng, phải thở oxy

Phút 68 trận đấu trên sân, Martinez lao ra đấm bóng nhưng vô tình va chạm mạnh với Jarrad Branthwaite. Tác động ở vùng đầu khiến thủ môn sinh năm 1992 bất tỉnh. Đội ngũ y tế được huy động và phải mất 10 phút sơ cứu mới có thể đưa Martinez rời sân trên cáng.

Sau khi tỉnh lại, "Dibu" bật khóc và ra dấu cầu nguyện. Cách đây 20 năm, cũng vào tháng 10, một thủ môn của Chelsea là Petr Cech dính chấn thương nặng ở đầu, dẫn đến phải đeo mũ bảo hộ trong phần còn lại của sự nghiệp. Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ gửi lời động viên, chúc Martinez mau bình phục.

Cú va chạm dẫn đến chấn thương của Martinez.

HLV Xabi Alonso phải tung Mike Penders vào thay thế. Sao trẻ cao 2 m trở thành thủ môn trẻ nhất từng ra sân cho "The Blues" tại Premier League (21 tuổi, 78 ngày). Dù có đôi chút chệch choạc trong màn ra mắt, Penders vẫn giúp đội khách bảo toàn mành lưới.

Hiệp một diễn ra giằng co khi Chelsea gặp nhiều trở ngại trước hàng phòng ngự chủ nhà. Cole Palmer có cơ hội dứt điểm nhưng không thắng được Jordan Pickford, trong khi cú vô lê uy lực của Moises Caicedo ở phút 40 đưa bóng dội xà. Everton cũng tạo ra một số tình huống nguy hiểm, buộc thủ môn đội khách phải trổ tài cứu thua.

Bước ngoặt đến ngay đầu hiệp hai. Phút 46, Jorrel Hato phối hợp chồng biên bên cánh trái trước khi căng ngang thuận lợi để Neto bình tĩnh dứt điểm, mở tỷ số cho Chelsea. Bàn thắng giúp đội khách chơi tự tin hơn, đồng thời buộc Everton phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ.

Neto sắm vai người hùng.

Đội chủ nhà nỗ lực gây sức ép nhưng thiếu sự sắc bén ở những tình huống quyết định. Phút 86, Pickford cứu thua xuất sắc sau pha phản công với sự tham gia của Palmer và Morgan Rogers.

Đến phút 89, Neto khép lại một ngày thi đấu ấn tượng bằng cú cứa lòng đẹp mắt, ấn định chiến thắng 2-0. Đáng chú ý, sau 187 lần ra sân, cầu thủ người Bồ Đào Nha mới lần đầu lập cú đúp trong một trận đấu tại Ngoại hạng Anh. 3 điểm giúp "The Blues" tạm chen chân vào top 4, kém ngôi đầu của Man City 5 điểm nhưng chơi nhiều hơn một trận.