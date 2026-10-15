Martinez nói đúng về vấn đề của Manchester United

Lisandro Martinez có thể sai ở cách công khai chỉ trích Manchester United, nhưng khó phủ nhận những gì anh nói sau trận thua Atletico Madrid 0-2 có cơ sở. Trung vệ người Argentina không chỉ phê bình màn trình diễn của toàn đội mà còn trực tiếp đặt vấn đề với ban lãnh đạo, đặc biệt là Giám đốc bóng đá Jason Wilcox.

Theo Martinez, MU đã có mùa giải trước tích cực nhưng không tăng cường lực lượng tương xứng trong hè 2026. “Tôi kỳ vọng nhiều hơn từ tất cả mọi người. Đầu tư nhiều hơn? Chắc chắn. Tôi cũng kỳ vọng nhiều hơn từ giám đốc kỹ thuật”, anh nói.

Martinez đồng thời bảo vệ Michael Carrick khi được hỏi liệu HLV trưởng có được hỗ trợ đầy đủ trên thị trường chuyển nhượng hay không. Anh cho rằng mỗi mùa giải đều khác, đối thủ ngày càng hiểu rõ cách MU vận hành và nếu đội bóng không thay đổi, những vấn đề cũ sẽ nhanh chóng trở nên nghiêm trọng hơn.

Cách phát biểu ấy khiến Martinez bị chỉ trích vì đưa chuyện nội bộ ra công khai. Tuy nhiên, khi nhìn vào cách MU xây dựng đội hình và vận hành trên sân, những câu hỏi trung vệ 28 tuổi đặt ra không dễ bác bỏ.

Đội hình thiếu phương án

Một trong những vấn đề rõ nhất nằm ở cách MU xây dựng lực lượng. CLB không mua thêm hậu vệ trái để dự phòng cho Luke Shaw trong mùa hè, vì thế khi Shaw vắng mặt và Patrick Dorgu chấn thương, ban huấn luyện lập tức thiếu lựa chọn ở vị trí này và phải điều chỉnh cả cấu trúc phòng ngự.

MU cũng không bổ sung một tiền đạo có đặc điểm gần với Benjamin Sesko. Khi chân sút Slovenia không thể thi đấu, Carrick không có phương án thay thế tương đồng về cách chơi, trong khi Bryan Mbeumo, Matheus Cunha hay Joshua Zirkzee đều có xu hướng lùi xuống nhận bóng thay vì hoạt động như một trung phong giữ vị trí cao, tì đè và kéo giãn hàng thủ.

Lisandro Martinez gây tranh cãi khi công khai yêu cầu ban lãnh đạo MU đầu tư mạnh hơn cho đội hình.

Sự khác biệt ấy khiến đối thủ dễ chuẩn bị hơn vì biết MU sẽ phải thay đổi cách vận hành khi Sesko vắng mặt. Những hạn chế về nhân sự càng trở nên rõ rệt khi nhiều cầu thủ sa sút phong độ, kết quả không tốt kéo tinh thần đi xuống và các điểm yếu chiến thuật từ mùa trước chưa được khắc phục.

Atletico Madrid khai thác vấn đề này rất rõ, đặc biệt ở khả năng chống pressing của MU. Dưới thời Carrick, đội bóng thường đẩy cao đội hình để gây sức ép, nhưng hệ thống ấy nhiều lần bị Atletico vượt qua khá dễ dàng tại Madrid.

MU bố trí Youri Tielemans và Bruno Fernandes áp sát hai trung vệ đối phương, Mbeumo theo Johnny Cardoso, Andrey Santos giữ khu vực trung tâm, còn Diogo Dalot chuẩn bị dâng lên áp sát Alex Grimaldo bên cánh trái. Ý tưởng là buộc Atletico triển khai qua Grimaldo rồi kích hoạt pressing ở biên, nhưng Lee Kang-in và Julian Alvarez nhanh chóng phá vỡ kế hoạch này.

Alvarez liên tục lùi xuống khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hàng thủ MU, trong khi Lee từ vị trí tiền vệ công thường xuyên dạt sang cánh phải. Những pha di chuyển ấy khiến cách phân công người kèm của MU bị xáo trộn, buộc Ayden Heaven, Martinez và Baleba phải liên tục thay đổi vị trí.

Lee Kang-in và Julian Alvarez liên tục di chuyển giữa các tuyến, khiến hệ thống pressing của MU bị phá vỡ tại Madrid.

Khi Lee dạt biên, Heaven và Martinez phải đổi người theo kèm, còn Carlos Baleba thường xuyên bị kéo ra hỗ trợ. Khoảng trống ở trung tâm vì thế mở ra cho Pablo Barrios, giúp Atletico chỉ cần vài đường chuyền để vượt qua lớp pressing đầu tiên và đưa bóng vào khu vực nguy hiểm.

Một kịch bản tương tự xuất hiện nhiều lần khi Baleba lao ra áp sát Lee, còn Cardoso lập tức khai thác khoảng trống phía sau. Khi Santos phải rời vị trí để can thiệp, Atletico chuyển bóng sang phía đối diện và đặt Dalot vào thế bất lợi về quân số.

Carrick thừa nhận sau trận rằng MU để Atletico chuyển hướng tấn công quá dễ. Theo HLV này, việc đối thủ liên tục đảo cánh khiến đội bóng phải lùi xuống và đối mặt với nhiều pha tấn công tốc độ cao hơn.

Không chỉ là vấn đề pressing

Alvarez cũng gây khó khăn lớn cho MU bằng khả năng di chuyển giữa các tuyến. Mỗi khi tiền đạo Argentina lùi xuống, Santos rơi vào thế phải lựa chọn giữa việc lao lên theo người hay giữ vị trí, và chỉ cần chậm một nhịp, Atletico có thể đưa bóng vào khoảng trống vừa xuất hiện.

Bàn mở tỷ số phản ánh rõ vấn đề ấy. Khi Atletico triển khai từ Cristian Romero, Alvarez lùi xuống khiến Santos bị kéo vào thế lưỡng lự, trước khi bóng tới Lee Kang-in và tiền vệ Hàn Quốc lập tức chuyền ra sau hàng thủ cho Alex Baena băng xuống.

Dalot lúc ấy phải lựa chọn giữa việc theo Baena hoặc giữ vị trí để ngăn khả năng chuyển hướng bóng sang Grimaldo. Baena thoát xuống rồi chuyền cho Barrios, người thực hiện pha băng lên từ tuyến hai và ghi bàn.

MU không chỉ gặp vấn đề về chiến thuật mà còn thiếu chiều sâu ở một số vị trí quan trọng trong đội hình.

Atletico không tạo ra quá nhiều cơ hội rõ rệt trong hiệp một, phần nào nhờ hàng thủ MU vẫn xử lý tốt nhiều tình huống. Tuy nhiên, việc đối thủ liên tục vượt qua lớp pressing khiến MU phải lùi sâu, mất quyền kiểm soát thế trận và chịu nhiều áp lực hơn mức cần thiết.

Sau giờ nghỉ, bài toán chuyển sang một vấn đề khác khi Atletico chủ động lùi sâu bảo vệ lợi thế và nhường bóng cho MU. Carrick cho rằng đội bóng có những thời điểm kiểm soát bóng tốt, nhưng khả năng tạo sức ép thực sự rất hạn chế.

Ngoài một cơ hội của Fernandes từ tình huống chuyển trạng thái, MU không có nhiều phương án để phá khối phòng ngự thấp của đội chủ nhà. Khả năng đối phó với những hàng thủ lùi sâu vốn đã là điểm yếu kéo dài dưới thời Carrick, trong khi hiệu quả từ các tình huống cố định cũng giảm đi ở mùa này.

Vì vậy, tình trạng hiện tại của MU khó quy về một nguyên nhân duy nhất. Đội bóng cùng lúc gặp vấn đề về nhân sự, phong độ cá nhân, chiều sâu đội hình, tâm lý và chiến thuật, còn các yếu tố ấy lại tác động trực tiếp lẫn nhau.

Đội hình thiếu lựa chọn khiến Carrick khó thay đổi chiến thuật, hệ thống vận hành không hiệu quả lại khiến cầu thủ dễ mắc sai lầm, còn kết quả kém tiếp tục kéo tinh thần đi xuống. Martinez có thể phải trả giá vì cách anh nói ra những vấn đề ấy trước công chúng, nhưng một án phạt cũng không thể khiến các vấn đề chuyên môn biến mất.

MU vẫn cần lời giải cho một đội hình thiếu phương án ở một số vị trí, hệ thống pressing dễ bị phá vỡ và khả năng tấn công trước hàng thủ lùi sâu còn hạn chế. Nếu những điểm yếu này không được xử lý, tranh cãi quanh phát ngôn của Martinez rồi cũng chỉ che khuất vấn đề lớn hơn đang tồn tại trên sân.