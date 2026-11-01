Martinez đang là cầu thủ tệ nhất Premier League mùa này?

Highlights Chelsea 2-0 Manchester United Tối 31/10, Chelsea vượt qua Manchester United với tỷ số 2-0 tại vòng 9 Premier League 2026/27.

Từng được xem là một trong những trung vệ đáng tin cậy nhất của đội chủ sân Old Trafford, tuyển thủ Argentina liên tục mắc sai lầm nghiêm trọng ở mùa giải 2026/27, trực tiếp khiến đội nhà đánh rơi điểm số. Thậm chí, những màn trình diễn gần đây khiến anh bị đánh giá là cầu thủ tệ nhất Premier League hiện tại.

Sai lầm liên tiếp

Trong chuyến làm khách trước Chelsea tại Stamford Bridge ở vòng 9 Premier League hôm 31/10, Martinez góp phần khiến hàng phòng ngự MU bị Morgan Rogers xuyên thủng, trước khi nhận thẻ vàng đầu tiên vì kéo người ngăn cản tiền vệ đối phương.

Chỉ hai phút sau, trung vệ Argentina tiếp tục mắc sai lầm nghiêm trọng khi nhảy lên tranh chấp với Wesley Fofana bằng cánh tay giơ cao, tác động vào vùng đầu đối thủ trong một tình huống phạt góc. Trọng tài rút thẻ vàng thứ hai, truất quyền thi đấu trung vệ người Argentina. MU mất người và không còn hy vọng vào việc kiếm điểm.

Mùa giải này, Martinez đang cho thấy phong độ đáng báo động khi trực tiếp khiến MU đánh rơi điểm số trong nhiều trận đấu. Ở trận hòa 1-1 trước Fulham, trung vệ người Argentina có tình huống phản lưới nhà sau khi thủ môn Senne Lammens cản phá cú sút. Dù pha bóng có phần thiếu may mắn, khả năng xử lý chậm chạp của trung vệ này vẫn bị đặt dấu hỏi.

Martinez liên tục gây thất vọng. Ảnh: Reuters.

Trước đó, trong trận hòa Tottenham 1-1, Martinez tiếp tục bộc lộ những hạn chế trong khâu phòng ngự. Khi MU đang nắm lợi thế trước đối thủ chỉ còn 10 người, Dominic Solanke liên tục khai thác khoảng trống mà trung vệ Argentina để lại. Đáng chú ý, ở tình huống dẫn đến bàn gỡ hòa, Martinez gần như mất phương hướng, quá tập trung vào đối thủ thay vì quan sát trái bóng.

Thất bại 0-3 trước Bournemouth tại Old Trafford tại vòng 8 cũng khiến những chỉ trích gia tăng. Tiền đạo Rayan có pha đi bóng xuyên qua hàng phòng ngự MU, trong khi Martinez xử lý lúng túng, chạy cắt ngang đường di chuyển của đối phương rồi ngã xuống. Rayan dễ dàng vượt qua tình huống này trước khi tiếp tục đột phá.

Ngay cả trong chiến thắng 5-2 trước Ipswich, Martinez cũng mắc sai lầm khi để Chuba Akpom cướp bóng và ghi bàn ở những phút cuối. Dù không ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc, tình huống này tiếp tục phơi bày sự thiếu chắc chắn của trung vệ 28 tuổi.

Màn trình diễn đáng lo ngại của Martinez khiến tờ New York Times đặt dấu hỏi rằng liệu cựu cầu thủ Ajax có phải ngôi sao tệ nhất Premier League từ đầu mùa này?

Vì sao Martinez sa sút?

Tuy nhiên, sẽ không công bằng nếu phủ nhận hoàn toàn năng lực của Martinez. Sau giai đoạn đầu chưa ổn định, thậm chí còn bị Jamie Carragher hoài nghi về năng lực, Martinez có màn đáp trả xuất sắc và trở thành trụ cột của MU trong hai mùa giải đầu tiên tại Old Trafford.

Khi trung vệ này phải nghỉ thi đấu phần lớn năm 2025 vì chấn thương, MU cũng gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm một cầu thủ có khả năng tranh chấp quyết liệt và phát động tấn công bằng những đường chuyền chân trái chính xác.

Martinez có phong độ chạm đáy từ khi đến MU. Ảnh: Reuters.

Vậy điều gì khiến Martinez sa sút đến mức này? Thể trạng có thể là một nguyên nhân, đặc biệt sau mùa hè căng thẳng cùng tuyển Argentina. Đội bóng Nam Mỹ phải trải qua nhiều trận đấu kéo dài sang hiệp phụ tại World Cup, khiến các cầu thủ tiêu hao đáng kể thể lực.

Ngoài ra, những vấn đề cá nhân cũng có thể ảnh hưởng đến phong độ của trung vệ này. Cá nhân Martinez được cho là muốn chia tay MU để sang La Liga thi đấu, nhưng "Quỷ đỏ" đã ngăn chặn thương vụ xảy ra. Hiện tại, Express đưa tin Martinez sẽ không ký tiếp với đội chủ sân Old Trafford và muốn ra đi trong mùa hè tới.

Dù vậy, MU không thể tiếp tục chấp nhận những sai lầm liên tiếp từ Martinez. Những phát biểu gần đây của anh về việc đội bóng thiếu hoạt động tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè cũng làm dấy lên nghi ngờ về niềm tin dành cho các đồng đội.

Với MU, họ cần sớm đưa ra quyết định về tương lai của Martinez nếu không muốn tiếp tục trả giá vì những sai lầm nơi hàng phòng ngự.