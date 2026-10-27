Martin (CORTIS) gây tranh cãi vì bị nghi bắt chước trưởng nhóm BTS

Mối quan hệ giữa hai cộng đồng người hâm mộ của BTS và CORTIS tiếp tục trở nên căng thẳng khi Martin bị đặt lên bàn cân với RM. Kể từ khi CORTIS ra mắt, nam thần tượng trẻ nhiều lần được so sánh với trưởng nhóm BTS, từ ngoại hình đến phong thái lãnh đạo. Tuy nhiên, những điểm tương đồng được người hâm mộ đề cập cũng trở thành nguồn cơn của không ít tranh cãi.

Mới đây, một đoạn video ghép hai thần tượng đứng cạnh nhau đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Trong clip, Martin chia sẻ về tỷ lệ đóng góp của các thành viên, đội ngũ quản lý và người hâm mộ đối với thành công của CORTIS. Phát ngôn này sau đó được đặt cạnh một đoạn video ghi lại chia sẻ tương tự của RM trong buổi họp báo ra mắt album Permission to Dance của BTS.

Cụ thể, Martin cho biết mỗi thành viên CORTIS đóng góp khoảng 5% vào thành công chung của nhóm, trong khi đội ngũ quản lý đóng góp 25% và người hâm mộ chiếm 50%. Trong đoạn video được so sánh, RM cũng từng đề cập đến cách phân chia tương tự khi nói về thành công của BTS, với 50% công lao thuộc về người hâm mộ, mỗi thành viên đóng góp 5% và phần còn lại đến từ công ty quản lý.

Chính sự tương đồng này đã khiến một bộ phận người hâm mộ BTS phản ứng gay gắt. Nhiều ý kiến cho rằng Martin đang lặp lại cách diễn đạt của RM, thậm chí đặt nghi vấn liệu hình ảnh và cách xây dựng phát ngôn của trưởng nhóm CORTIS có chịu ảnh hưởng quá lớn từ đàn anh hay không.

Một số người hâm mộ còn suy đoán rằng sự tương đồng này có thể liên quan đến định hướng của BIGHIT MUSIC, công ty quản lý cả BTS và CORTIS. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những suy đoán trên mạng xã hội, chưa có bằng chứng cho thấy Martin hoặc công ty cố tình dàn dựng sự việc nhằm tạo ra sự liên tưởng giữa hai thần tượng.

Trên các nền tảng trực tuyến, nhiều bình luận thể hiện sự thất vọng trước đoạn video đang lan truyền. Một tài khoản cho rằng Martin nên tự xây dựng cách thể hiện riêng khi cảm ơn người hâm mộ, thay vì sử dụng những phát ngôn dễ khiến công chúng liên tưởng đến RM.

Một số ý kiến khác nhấn mạnh rằng thành công của BTS không chỉ đến từ âm nhạc hay tài năng, mà còn gắn liền với sự chân thành và hành trình phát triển của nhóm. Theo những người này, CORTIS nên tập trung xây dựng bản sắc riêng thay vì để các thành viên bị so sánh với những tiền bối nổi tiếng.

Đáng chú ý, tranh cãi không chỉ dừng lại ở nội dung phát ngôn. Một bộ phận người hâm mộ còn cho rằng cử chỉ tay và phong thái của Martin trong đoạn video có nét tương đồng với RM. Thậm chí, có người cáo buộc nam thần tượng trẻ đang sao chép cách thể hiện và tính cách của đàn anh.

Dẫu vậy, những nhận xét trên chủ yếu xuất phát từ cảm nhận cá nhân của người hâm mộ. Việc hai thần tượng có cách diễn đạt hoặc cử chỉ tương tự không đồng nghĩa với việc một người cố tình bắt chước người còn lại. Đặc biệt, phát ngôn về vai trò của nghệ sĩ, công ty quản lý và người hâm mộ trong thành công của một nhóm nhạc cũng là chủ đề phổ biến trong ngành công nghiệp âm nhạc.

Một trong những điểm khác biệt được người hâm mộ BTS nhắc đến là hoàn cảnh ra mắt của hai nhóm. BTS từng khởi đầu tại một công ty có quy mô nhỏ hơn và phải trải qua quá trình dài để xây dựng vị thế trên thị trường. Trong khi đó, CORTIS ra mắt dưới trướng BIGHIT MUSIC, đơn vị đứng sau thành công toàn cầu của BTS. Theo một bộ phận người hâm mộ, sự khác biệt về bối cảnh này khiến việc đặt hai phát ngôn cạnh nhau dễ tạo ra những cách diễn giải không giống nhau.

Dù vậy, sự so sánh giữa hai thế hệ thần tượng vẫn là chủ đề nhạy cảm, đặc biệt khi cả hai đều thuộc cùng một công ty quản lý. Những thành tựu của BTS khiến nhóm trở thành hình mẫu được nhiều nghệ sĩ trẻ ngưỡng mộ, nhưng cũng khiến bất kỳ điểm tương đồng nào giữa các đàn em và thành viên BTS dễ bị chú ý hơn.

Trước đó, Martin cũng từng nhận về những phản ứng trái chiều khi đề cập đến ảnh hưởng của RM đối với con đường nghệ thuật của mình. Điều này cho thấy sự liên hệ giữa hai trưởng nhóm đã trở thành chủ đề được một bộ phận khán giả quan tâm từ trước, thay vì chỉ xuất hiện sau đoạn video mới nhất.

Ở thời điểm hiện tại, những tranh luận xoay quanh Martin chủ yếu tập trung vào cách công chúng nhìn nhận sự tương đồng giữa anh và RM. Trong khi một bộ phận người hâm mộ yêu cầu CORTIS thể hiện cá tính độc lập hơn, những người khác có thể xem đây đơn giản là sự trùng hợp hoặc ảnh hưởng tự nhiên giữa các nghệ sĩ cùng công ty.

Sau cùng, việc Martin có thực sự chịu ảnh hưởng từ RM đến mức nào vẫn cần được nhìn nhận thận trọng. Thay vì chỉ dựa vào một đoạn video ngắn để đưa ra kết luận, hành trình phát triển âm nhạc, phong cách biểu diễn và dấu ấn riêng của CORTIS trong thời gian tới có thể là những yếu tố quan trọng hơn để công chúng đánh giá bản sắc của nhóm.