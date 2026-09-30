Maroc tăng tốc hiện đại hóa không quân với tên lửa Mỹ

Hệ thống tên lửa AMRAAM của Mỹ trên tàu sân bay USS Kitty Hawk tại khu vực ngoài khơi Vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, hợp đồng được Mỹ công bố ngày 22/9, bao gồm phụ tùng, thiết bị kiểm tra, phần mềm, phương tiện hỗ trợ cùng các dịch vụ kỹ thuật và hậu cần liên quan tên lửa AMRAAM. Công việc dự kiến hoàn tất vào tháng 8/2027. Ngoài Maroc, các khách hàng còn có Argentina, Australia, Canada, Đức, Israel, Nhật Bản, Saudi Arabia, UAE và Anh.

Theo cơ quan phụ trách hợp tác an ninh quốc phòng của Mỹ, Maroc là đồng minh chủ chốt ngoài NATO của Washington và là đối tác quan trọng của Mỹ tại Bắc Phi. Hợp đồng mới không công bố giá trị hoặc số lượng thiết bị dành riêng cho Maroc.

Động thái trên diễn ra trong quá trình Rabat đẩy mạnh hiện đại hóa lực lượng không quân. Tháng 12/2024, Mỹ đã phê duyệt khả năng bán cho Maroc tối đa 30 tên lửa AMRAAM AIM-120C-8 cùng thiết bị dẫn đường, kiểm tra, phụ tùng và hỗ trợ kỹ thuật, với tổng giá trị ước tính 88,37 triệu USD. Số tên lửa này dự kiến trang bị cho các máy bay chiến đấu F-16 Block 72 mới của Maroc, nhằm tăng cường khả năng tác chiến trên không và bảo vệ không phận, vùng biển.

Việc Maroc tiếp tục tiếp cận các hệ thống AMRAAM và dịch vụ hỗ trợ của Mỹ cho thấy hợp tác quốc phòng song phương đang gắn chặt với quá trình hiện đại hóa không quân của Rabat, trong bối cảnh môi trường an ninh tại Bắc Phi có nhiều biến động.