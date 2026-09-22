Maroc tăng cường an ninh biên giới với Ceuta trước bầu cử

Người di cư vượt hàng rào biên giới để vào thành phố biên giới Ceuta, Tây Ban Nha, từ Fnideq (Maroc). Ảnh tư liệu: THX/TTXVN.

Các biện pháp trên được triển khai gần 2 tháng sau vụ di cư trái phép quy mô chưa từng có, khi hàng chục nghìn người tìm cách tiến vào Ceuta trong 2 ngày 30 và 31/7. Kể từ đó, nhà chức trách Maroc duy trì tình trạng an ninh tăng cường tại khu vực miền Bắc, trong đó có các tuyến đường dẫn tới Fnideq và khu vực cửa khẩu Bab Sebta.

Lực lượng được triển khai tại khu vực gồm các xe đặc chủng của cảnh sát và hàng nghìn nhân viên an ninh. Theo các nguồn tin, tổng số nhân sự lực lượng an ninh và quân đội được huy động tại khu vực này lên tới khoảng 3.000 người.

Các biện pháp kiểm soát cũng được tăng cường dọc bờ biển, với việc lắp đặt những rào chắn tại các khu vực được đánh giá có nguy cơ xảy ra những vụ vượt biên bằng đường bộ hoặc đường biển. Tuyến đường nối Tangier với Fnideq cũng được tăng cường các chốt kiểm soát và hoạt động tuần tra.