Marketing thời AI: Cơ hội bứt phá cho doanh nghiệp Việt

AI đang giúp doanh nghiệp thay đổi đáng kể tốc độ và quy mô sản xuất nội dung marketing

Marketing cần gắn với chiến lược kinh doanh

Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp đang dành nguồn lực đáng kể cho marketing, từ quảng cáo truyền thống đến các nền tảng trực tuyến, mạng xã hội và thương mại điện tử. Tuy nhiên, hiệu quả mang lại chưa phải lúc nào cũng tương xứng với chi phí đầu tư. Nguyên nhân một phần đến từ việc hoạt động marketing còn thiếu tính liên kết với chiến lược kinh doanh tổng thể, chưa xuất phát đầy đủ từ nhu cầu và hành vi của khách hàng.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội nhấn mạnh, một sản phẩm tốt, mang lại giá trị thiết thực cho khách hàng là nền tảng tạo dựng niềm tin. Vì vậy, chiến lược thị trường và marketing không chỉ phục vụ quảng bá mà còn góp phần thúc đẩy tăng trưởng doanh thu, xây dựng thương hiệu và khẳng định uy tín của doanh nghiệp với đối tác, khách hàng.

Theo bà Hoàng Anh, sự phát triển của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các nền tảng đa phương tiện đang làm thay đổi nhanh chóng nhu cầu, lựa chọn của người tiêu dùng. Điều này mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt doanh nghiệp trước áp lực cạnh tranh lớn hơn. Nếu chậm đổi mới, không chủ động thích ứng, doanh nghiệp sẽ khó nắm bắt cơ hội phát triển. Đặc biệt, các SME vẫn gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận khách hàng mới, mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách marketing. Do đó, thay vì chạy theo số lượng kênh quảng cáo hay gia tăng chi phí tiếp thị, doanh nghiệp cần xác định đúng khách hàng mục tiêu, hiểu rõ lợi thế sản phẩm và lựa chọn phương thức tiếp cận phù hợp.

Để xây dựng chiến lược marketing hiệu quả, doanh nghiệp cần nghiên cứu toàn diện thị trường và đánh giá nội lực, từ doanh số, sản lượng, tình hình tài chính đến lợi thế sản phẩm, chính sách giá, đặc điểm khách hàng và vị thế thương hiệu. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp xác định mục tiêu, phân bổ nguồn lực và lựa chọn giải pháp tiếp thị phù hợp.

Doanh nghiệp Sản xuất và Dịch vụ Đức Thành đã ứng dụng AI vào nhiều khâu, từ marketing đến in ấn, hoạt động bán hàng...

Có thể thấy, xây dựng thương hiệu là quá trình đầu tư lâu dài, mang lại giá trị thiết thực cho sự phát triển của doanh nghiệp. Một thương hiệu có uy tín không chỉ giúp gia tăng mức độ nhận diện, tạo dựng niềm tin và sự gắn bó của khách hàng mà còn mở ra cơ hội mở rộng thị trường, thu hút đối tác và nâng cao năng lực cạnh tranh. Ông Hoàng Đức Khoáng, CEO Doanh nghiệp Sản xuất và Dịch vụ Đức Thành cho biết, trước đây doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực in ấn chủ yếu marketing theo phương thức truyền thống, thông qua điện thoại chăm sóc khách hàng và các kênh giới thiệu. Việc tiếp cận công nghệ ban đầu gặp không ít khó khăn do đặc thù sản xuất và hạn chế về kinh nghiệm công nghệ số.

Tuy nhiên, sau khoảng một năm triển khai chuyển đổi số, doanh nghiệp đã ứng dụng AI vào nhiều khâu, từ marketing, thống kê sản xuất, bán hàng đến tài chính, kế toán. Riêng hoạt động marketing, doanh nghiệp kết hợp ChatGPT với các công cụ AI Agent để hỗ trợ xử lý công việc.

Theo ông Khoáng, việc ứng dụng AI giúp giảm thời gian tổng hợp thông tin, hỗ trợ quản lý và cải thiện khoảng 40-45% tốc độ làm việc so với trước đây. Đáng chú ý, doanh nghiệp vẫn duy trì nhân sự, thậm chí có nhu cầu tuyển thêm lao động. AI giúp nâng cao năng suất, hỗ trợ người lao động ra quyết định nhanh hơn chứ không thay thế vai trò con người trong những quyết định quan trọng.

AI mở rộng không gian marketing, thay đổi cách tiếp cận khách hàng

Hiện nay, ứng dụng AI và công nghệ marketing (MarTech) trong hoạt động kinh doanh đang trở thành xu hướng. Theo Tiến sĩ Đào Cẩm Thủy, giảng viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, chuyên gia Marketing và Truyền thông, thành viên Ban điều hành CSMO Việt Nam, hoạt động marketing tại Việt Nam đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ, với sự kết hợp giữa phương thức truyền thống và các nền tảng số.

Bên cạnh quảng cáo trên truyền hình, báo chí, nhiều doanh nghiệp đã chuyển một phần đáng kể ngân sách sang các kênh trực tuyến như TikTok, Facebook và sàn thương mại điện tử. Các hình thức truyền thông cũng ngày càng đa dạng, từ sáng tạo nội dung, hợp tác với người có ảnh hưởng (KOL), người tiêu dùng có ảnh hưởng (KOC) đến livestream bán hàng.

Đặc biệt, AI đang giúp doanh nghiệp thay đổi đáng kể tốc độ và quy mô sản xuất nội dung marketing. Theo bà Đào Cẩm Thủy, doanh nghiệp có thể ứng dụng AI để tạo ra hàng nghìn nội dung phù hợp với nhiều dòng sản phẩm chỉ trong thời gian ngắn, qua đó tăng khả năng tiếp cận các nhóm khách hàng khác nhau.

Việc kết hợp thương mại điện tử, livestream, AI và các nền tảng tích hợp cũng tạo nên những phương thức tiếp thị mới. Người tiêu dùng có thể tìm kiếm thông tin, tham khảo đánh giá, lựa chọn sản phẩm và thực hiện giao dịch trên cùng một hệ sinh thái số. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải hiểu rõ hành trình khách hàng và có chiến lược hiện diện phù hợp tại từng điểm chạm.

Trong thời gian tới, xu hướng ứng dụng AI cũng sẽ chuyển từ hỗ trợ những công việc riêng lẻ như viết nội dung, thiết kế hình ảnh hay dựng video sang tích hợp sâu hơn vào hệ thống quản trị doanh nghiệp. Theo đó, AI có thể kết nối các khâu từ marketing, bán hàng, tài chính đến quản lý kho, giúp doanh nghiệp theo dõi hiệu quả chiến dịch theo thời gian thực, đánh giá doanh thu, biến động hàng tồn kho và mức độ phản hồi của từng nhóm khách hàng. Trên cơ sở dữ liệu, doanh nghiệp có thể cá nhân hóa nội dung, tối ưu hành trình trải nghiệm và đưa ra quyết định nhanh chóng hơn.