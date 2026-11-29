Website quảng bá du lịch quốc gia vietnam.travel đã vượt qua website du lịch Thái Lan, vươn lên vị trí thứ 2 Đông Nam Á, chỉ sau Singapore

Chỉ một bảng xếp hạng lưu lượng truy cập website có thể chưa đủ để khẳng định vị thế của một quốc gia trên bản đồ du lịch thế giới, nhưng những chỉ số phía sau kết quả ấy mở ra một vấn đề lớn hơn.

Trong cuộc cạnh tranh thu hút khách quốc tế, website quảng bá du lịch quốc gia đang được định nghĩa lại, từ công cụ truyền thông thành hạ tầng kết nối thị trường, dữ liệu, trải nghiệm và thương mại.

Câu chuyện không dừng ở thứ hạng

Trong cuộc cạnh tranh quảng bá điểm đến, những bảng xếp hạng về lượng khách quốc tế, doanh thu, mức độ nhận diện thương hiệu hay khả năng kết nối hàng không thường được xem là thước đo sức mạnh của ngành du lịch.

Nhưng không gian số đang bổ sung một lớp dữ liệu khác, phản ánh khả năng tiếp cận, giữ chân và tương tác với khách hàng tiềm năng trước khi họ thực sự đặt chân tới một quốc gia.

Theo dữ liệu Similarweb được công bố, tháng 10.2026, vietnam.travel ghi nhận 367.050 lượt truy cập toàn cầu, tăng 19,4% so với tháng trước. Website quảng bá du lịch Thái Lan tourismthailand.org đạt 338.308 lượt, giảm 20,02%, trong khi visitsingapore.com ghi nhận 423.953 lượt, tăng 5,57%.

So sánh lượt truy cập 3 website quảng bá du lịch quốc gia trong tháng 10.2026. Nguồn Similarweb, theo dữ liệu được công bố. Vietnam.travel vượt Thái Lan khoảng 28.742 lượt truy cập, đồng thời thu hẹp khoảng cách với Singapore còn khoảng 56.903 lượt.

Nếu chỉ xét số lượng truy cập, Việt Nam đang ở vị trí giữa hai đối thủ có nền công nghiệp du lịch, hệ thống marketing điểm đến và thương hiệu quốc gia đã được đầu tư bài bản trong nhiều thập niên. Tuy nhiên, giá trị của dữ liệu này cần được đọc trong mối tương quan với các chỉ số hành vi.

Vietnam.travel đạt thời lượng truy cập trung bình 53 giây mỗi phiên, cao hơn Singapore 44 giây và Thái Lan 43 giây. Số trang xem trung bình đạt 1,92, vượt Singapore ở mức 1,63 và Thái Lan 1,76. Tỉ lệ truy cập từ nước ngoài đạt 90,6%, trong khi Singapore là 86% và Thái Lan 62%.

Ba chỉ số này gợi mở một tín hiệu tích cực về khả năng tiếp cận nhóm người dùng quốc tế và mức độ tương tác của nội dung trên nền tảng Việt Nam.

Tất nhiên, cần nhìn nhận đúng bản chất dữ liệu. Traffic không đồng nghĩa với lượng khách có ý định mua, thời gian ở lại website không tự động phản ánh mức độ hài lòng, số trang xem chưa thể thay thế dữ liệu chuyển đổi.

Sức mạnh thực sự của một website xúc tiến du lịch phải được đánh giá bằng khả năng dẫn người dùng từ sự quan tâm tới hành động, từ khám phá điểm đến tới tìm hiểu sản phẩm, lựa chọn dịch vụ, đặt chỗ, thanh toán và trải nghiệm thực tế.

Chính ở khoảng cách giữa lượt truy cập và giá trị kinh tế ấy, cuộc cạnh tranh marketing du lịch quốc gia bước sang một giai đoạn mới.

Website du lịch quốc gia đang thay đổi vai trò trong nền kinh tế du lịch

Trong nhiều năm, website quảng bá du lịch quốc gia được xây dựng với nhiệm vụ chủ yếu là giới thiệu cảnh quan, di sản, văn hóa, ẩm thực và các điểm đến.

Mô hình phổ biến là một cổng thông tin, nơi du khách tìm kiếm cảm hứng, đọc bài giới thiệu, xem hình ảnh và tham khảo những gợi ý hành trình. Mô hình ấy vẫn cần thiết, nhưng đang bộc lộ giới hạn khi hành vi du khách thay đổi nhanh chóng.

Khách quốc tế ngày nay tiếp cận điểm đến qua nhiều lớp nền tảng. Họ có thể bắt đầu bằng một video ngắn trên mạng xã hội, tìm kiếm thông tin trên Google, tham khảo đánh giá của cộng đồng, sử dụng công cụ AI để lập lịch trình, kiểm tra giá trên nền tảng đặt phòng, sau đó lựa chọn hãng hàng không, khách sạn, tour hoặc dịch vụ trải nghiệm. Quá trình quyết định chuyến đi được phân tán trên nhiều hệ thống, nhiều nguồn dữ liệu và nhiều điểm tiếp xúc.

Trong môi trường ấy, website quảng bá quốc gia nếu chỉ dừng ở việc cung cấp thông tin sẽ khó tạo ra ảnh hưởng sâu rộng tới quyết định tiêu dùng du lịch. Cạnh tranh đang chuyển sang khả năng kết nối các điểm tiếp xúc, cung cấp thông tin đáng tin cậy, hỗ trợ lựa chọn và tạo điều kiện để du khách thực hiện những hành động đặt dịch vụ cụ thể, như một sàn thương mại điện tử về du lịch.

Đây cũng là xu hướng phát triển của marketing điểm đến trên thế giới. Các nền tảng quảng bá du lịch ngày càng được nhìn nhận như một thành phần của hạ tầng kinh tế số, có khả năng kết nối thương hiệu quốc gia, dữ liệu thị trường, sản phẩm du lịch, doanh nghiệp và hành vi khách hàng.

Marketing điểm đến ngày càng gắn với hệ thống dữ liệu, nền tảng số và trải nghiệm đặt dịch vụ.

Khi một website quốc gia được thiết kế để hỗ trợ khách hàng trong nhiều giai đoạn của quá trình du lịch, giá trị của nó sẽ thay đổi. Website không còn chỉ là nơi truyền tải thông điệp về vẻ đẹp của đất nước, mà có thể trở thành một điểm kết nối trong chuỗi giá trị du lịch.

Ở góc độ kinh tế, đây là sự khác biệt giữa quảng bá để tạo nhận biết và nền tảng số có khả năng hỗ trợ chuyển đổi nhu cầu thành giao dịch. Ở góc độ quản trị, đây là cơ hội để ngành Du lịch tiếp cận dữ liệu hành vi, nhận diện nhu cầu thị trường và phát triển sản phẩm sát hơn với những gì khách quốc tế đang tìm kiếm.

Mười một ngôn ngữ và bài toán mở rộng thị trường

Một trong những thay đổi quan trọng của vietnam.travel là mở rộng hệ thống ngôn ngữ từ tiếng Anh lên 11 ngôn ngữ, gồm Anh, Nhật, Trung, Hàn, Pháp, Đức, Nga, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hindi và Thái.

Việc mở rộng ngôn ngữ có ý nghĩa vượt ra ngoài một cải tiến kỹ thuật. Trong marketing du lịch quốc tế, ngôn ngữ là lớp tiếp cận đầu tiên, ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng tìm kiếm, tiếp nhận thông tin, cảm nhận thương hiệu và mức độ thuận tiện khi lựa chọn sản phẩm.

Một điểm đến có nhiều tài nguyên hấp dẫn nhưng thông tin thiếu bản địa hóa, khó tiếp cận hoặc không phù hợp với thói quen tiêu dùng của từng thị trường sẽ gặp trở ngại trong quá trình chuyển đổi nhu cầu thành chuyến đi.

Mười một ngôn ngữ trên vietnam.travel cho phép mở rộng phạm vi tiếp cận các nhóm khách có đặc điểm khác nhau. Khách Nhật Bản có thể tìm hiểu sâu về trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, nghỉ dưỡng, di sản.

Khách Hàn Quốc có nhu cầu tham khảo các sản phẩm biển, golf, nghỉ dưỡng, mua sắm và dịch vụ phù hợp với hành vi du lịch của thị trường. Khách Trung Quốc có thể tiếp cận thông tin bằng ngôn ngữ quen thuộc, giảm phụ thuộc vào các nguồn thông tin trung gian.

Những thị trường sử dụng tiếng Hindi, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha hay tiếng Nga cũng có thêm cơ hội tiếp cận nội dung quảng bá du lịch Việt Nam.

Khả năng bản địa hóa thông tin giúp điểm đến tiếp cận thị trường bằng ngôn ngữ và trải nghiệm phù hợp hơn.

Dẫu vậy, số lượng ngôn ngữ chưa phải thước đo đầy đủ của hiệu quả quảng bá. Bản địa hóa cần được thực hiện ở cấp độ nội dung, hình ảnh, cách diễn đạt, sản phẩm, thông tin dịch vụ và cả phương thức thanh toán, hỗ trợ khách hàng.

Một website được dịch sang 11 ngôn ngữ nhưng nội dung thiếu cập nhật, thiếu thông tin thực tế, không có liên kết với dịch vụ phù hợp hoặc không đáp ứng nhu cầu tìm kiếm của từng thị trường sẽ khó tạo ra lợi thế bền vững.

Điều cần hướng tới là hệ thống nội dung được phát triển theo từng thị trường. Mỗi nhóm khách có thể nhìn thấy những trải nghiệm phù hợp với nhu cầu, thời gian lưu trú, ngân sách, mùa du lịch, phương thức di chuyển và đặc điểm văn hóa.

Khi đó, đa ngôn ngữ trở thành một công cụ marketing có khả năng tác động tới hành vi, chứ không đơn thuần là mở rộng số lượng phiên bản giao diện.

AI và cuộc cạnh tranh giành quyền tiếp cận khách du lịch

Việc tích hợp AI vào vietnam.travel có thể mở ra một hướng phát triển quan trọng. Trong ngành du lịch, AI đang làm thay đổi quá trình tìm kiếm thông tin, lựa chọn điểm đến, lập kế hoạch, đặt dịch vụ và hỗ trợ khách trong chuyến đi.

Khách du lịch có thể sử dụng AI để đặt câu hỏi theo ngôn ngữ tự nhiên, yêu cầu gợi ý lịch trình, so sánh trải nghiệm, tìm dịch vụ phù hợp với ngân sách hoặc điều kiện cá nhân, điều chỉnh kế hoạch theo thời tiết, thời gian và sở thích. Những thao tác vốn cần nhiều lần tìm kiếm trên các website khác nhau có thể được rút gọn trong một cuộc hội thoại.

AI đang định hình phương thức mới trong tìm kiếm, lập kế hoạch và cá nhân hóa trải nghiệm du lịch.

Trong cuộc cạnh tranh mới, các điểm đến không còn chỉ tranh giành vị trí trên kết quả tìm kiếm truyền thống. Họ còn phải bảo đảm thông tin của mình có chất lượng, cấu trúc dữ liệu đủ tốt, được cập nhật và có khả năng xuất hiện trong các câu trả lời do AI tạo ra.

Đây là một thách thức lớn. Khi người dùng đặt câu hỏi cho một trợ lý AI về điểm đến phù hợp cho chuyến đi 7 ngày, nơi nghỉ dưỡng dành cho gia đình, trải nghiệm văn hóa bản địa, tour khám phá thiên nhiên hay dịch vụ dành cho người cao tuổi, khả năng được AI nhận diện và đề xuất sẽ trở thành một lớp cạnh tranh mới của marketing du lịch.

Website quốc gia có thể đóng vai trò cung cấp nguồn thông tin chính thống, dữ liệu chuẩn hóa, nội dung đa ngôn ngữ và các thông tin dịch vụ đáng tin cậy. Tuy nhiên, để làm được điều đó, nội dung cần được tổ chức theo cấu trúc dữ liệu có khả năng khai thác, cập nhật thường xuyên, có thông tin xác thực, liên kết với các nguồn dữ liệu và hệ thống dịch vụ thực tế.

Việc tích hợp AI trên website cũng cần được đánh giá bằng hiệu quả vận hành. AI có thể đưa ra gợi ý, nhưng nếu dữ liệu về giá, lịch hoạt động, tình trạng dịch vụ, điều kiện đặt chỗ, phương thức thanh toán hoặc thông tin địa phương không chính xác, trải nghiệm khách hàng có thể bị ảnh hưởng.

Một trợ lý AI du lịch quốc gia có giá trị phải giúp người dùng giảm thời gian tìm kiếm, nâng cao độ tin cậy của thông tin và tạo ra những lựa chọn thực sự có thể thực hiện. Đó là tiêu chuẩn cao hơn nhiều so với một công cụ chatbot trả lời các câu hỏi phổ thông.