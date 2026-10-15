Mark Zuckerberg 'gây bão' mạng

Ông chủ Meta trông có vẻ hoảng loạn khi nhấp ngụm bia đen trong chương. Ảnh: YouTube/Cheeky Pint.

Không ai thể hiện Mark Zuckerberg tốt hơn chính Mark Zuckerberg. Jesse Eisenberg từng gây ấn tượng khi hóa thân thành nhà sáng lập Facebook trong phim The Social Network, nhưng đó vẫn chỉ là một vai diễn. Ngoài đời, Zuckerberg tiếp tục thu hút sự chú ý theo cách không cần kịch bản.

Theo WSJ, tuần này, CEO Meta trở thành tâm điểm trên mạng xã hội sau đoạn video ghi lại cảnh ông chật vật khi nhấp một ngụm bia Guinness trong chương trình podcast Cheeky Pint, do John Collison, đồng sáng lập Stripe, thực hiện. Cùng tham gia với Zuckerberg có Alexandr Wang, chuyên gia trí tuệ nhân tạo của Meta.

Trong đoạn video, khi Wang đang nói về việc sử dụng trợ lý AI Muse của Meta để tìm các loại trà hiếm, Zuckerberg với tay lấy cốc Guinness, nhấp một ngụm rồi đặt xuống. Biểu cảm của ông ngay lập tức trở thành đề tài bàn tán.

Gương mặt Zuckerberg khiến người xem liên tưởng đến một người lần đầu uống Guinness và chưa biết nên phản ứng thế nào. Biểu cảm ấy vừa có vẻ tò mò, vừa như thể ông đang cân nhắc liệu có nên nhổ ngụm bia ra hay không.

Khoảnh khắc nhanh chóng đưa Zuckerberg vào danh sách những lãnh đạo doanh nghiệp có biểu cảm ăn uống gây chú ý trên mạng, bên cạnh CEO McDonald's từng gây bàn tán khi thưởng thức món burger của chính công ty mình.

Hôm 13/10, Zuckerberg lên tiếng về đoạn video bằng một câu ngắn gọn trên X: “Đó chỉ là khuôn mặt của tôi thôi”.

Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi về cách các tỷ phú công nghệ thể hiện hình ảnh gần gũi với công chúng, trong bối cảnh cuộc sống và công việc của họ vốn khác xa trải nghiệm thông thường của nhiều người.

Những chương trình trò chuyện như Cheeky Pint tạo cơ hội để các nhà sáng lập công nghệ nói về công việc, đồng thời chia sẻ những khoảnh khắc đời thường. Tuy nhiên, khi mọi cử chỉ đều có thể trở thành nội dung lan truyền, việc thể hiện sự tự nhiên trước ống kính không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Khoảnh khắc Mark Zuckerberg 'phát hoảng' khi uống bia Mark Zuckerberg dường như 'phát hoảng' khi nhấp ngụm bia đen nổi tiếng của Ireland. Động thái của ông đang gây chú ý trên mạng xã hội.

'Thử nghiệm đắng'

Zuckerberg đã nhiều lần thử nghiệm những hình ảnh khác nhau trong mắt công chúng. Dẫu vậy, những khoảnh khắc như lần uống Guinness này vẫn khiến công chúng đặt câu hỏi đâu là con người tự nhiên của Zuckerberg, đâu là hình ảnh được định hình qua những lần xuất hiện trước truyền thông.

Điều thú vị là Zuckerberg đã mang theo cả một thùng Guinness từ Dublin đến buổi ghi hình. Chi tiết này cho thấy ông không hoàn toàn xa lạ với loại bia nổi tiếng của Ireland, dù biểu cảm khi nhấp ngụm đầu tiên lại khiến nhiều người nghĩ khác.

Trên thực tế, Guinness không phải loại bia phù hợp với tất cả mọi người. Với màu đen đặc trưng, vị đắng, hương khói và chút ngọt, loại bia này khác biệt đáng kể so với những dòng bia nhẹ phổ biến hiện nay. Vì thế, phản ứng của Zuckerberg có thể đơn giản chỉ là trải nghiệm của một người đang thưởng thức một loại bia có hương vị đặc biệt.

Theo Tyler Cosgrove của TBPN, người theo dõi lượng bia được uống trong các cuộc phỏng vấn của Cheeky Pint, đến cuối chương trình, Zuckerberg đã uống Guinness nhiều hơn cả Alexandr Wang và John Collison.

Có lẽ một ngụm bia khó có thể giúp Zuckerberg trở thành ngôi sao điện ảnh, nhưng khoảnh khắc ấy đã giúp ông thu hút sự chú ý của công chúng theo cách tự nhiên và bất ngờ.

Với một người không phải tỷ phú và cũng không thường xuyên xuất hiện trước máy quay, một biểu cảm khó đỡ khi uống bia có thể chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng với Zuckerberg, ngay cả một ngụm Guinness cũng đủ trở thành chủ đề được bàn luận khắp mạng xã hội.

Zuckerberg thời thượng hơn

Dù biểu cảm đời thường vẫn mang đôi chút gượng gạo, không thể phủ nhận Zuckerberg liên tục làm mới hình ảnh trước công chúng. Từng gắn liền với áo phông xám và hoodie tối giản, tạo cảm giác không quá bận tâm đến chuyện ăn mặc, ông chủ Meta đã dần thay đổi trong vài năm gần đây.

Bên cạnh việc xây dựng hình ảnh năng động qua các sở thích như chạy bộ, bắn cung và võ thuật tổng hợp, Zuckerberg ngày càng thử nghiệm phong cách thời trang đa dạng hơn, kết hợp vẻ trẻ trung của một ông chủ với trang phục chỉn chu, đồng hồ xa xỉ và những thiết kế phá cách.

Zuckerberg cho rằng nếu mình mặc vest đi làm, các đồng nghiệp trong ngành AI sẽ phát hoảng. Đặc biệt khi những nhà nghiên cứu AI thường mặc quần thể thao đi làm. Ảnh: The New York Times, Reuters, Vanityfair.

Zuckerberg cho biết ông chú ý nhiều hơn đến thông điệp mà trang phục truyền tải. Ông xem việc tìm kiếm phong cách cá nhân là một quá trình thử nghiệm, khám phá những cách phối đồ mới ở tuổi ngoài 40, theo The New York Times.

Ông cũng dành nhiều thời gian mua sắm trực tuyến, chủ yếu qua Instagram, và thường chọn các thương hiệu xa xỉ như Loro Piana. Theo vợ ông, Priscilla Chan, Zuckerberg có xu hướng mua nhiều món đồ tương tự nhau nhưng khác biệt ở những chi tiết nhỏ. Gần đây, ông ưu tiên áo polo và sơ mi có cổ, coi đây là lựa chọn phù hợp khi gặp gỡ các nhà lãnh đạo và đối tác.

Sự thay đổi không chỉ dừng ở trang phục. Zuckerberg còn tham gia thiết kế trang sức cho vợ, tạo trang phục đồng bộ cho gia đình và thử nghiệm nhiều ý tưởng sáng tạo. Ông thường hợp tác với các nhà thiết kế để tìm hiểu kỹ thuật và vật liệu, thay vì đơn thuần đặt mua sản phẩm có sẵn.

Zuckerberg cho biết đã tham gia thiết kế khoảng 20 món trang sức cho vợ kể từ khi kết hôn năm 2012. Trong đó có nhẫn cưới làm từ một viên kim cương duy nhất, được thiết kế đặc biệt. Phần kim cương thừa sau khi chế tác được ông tận dụng làm vòng cổ đính những viên kim cương thô hình giọt nước cho Chan.

Phong cách mới cũng gắn với hoạt động kinh doanh của Meta. Zuckerberg ngày càng xuất hiện cùng kính thông minh Ray-Ban Meta và Oakley Meta, đưa công nghệ đến gần hơn với thời trang.

Zuckerberg thừa nhận việc thử nghiệm thời trang giúp ông nhận ra sức mạnh của gu thẩm mỹ trong việc tạo sức hút cho sản phẩm. Với ông, không phải món đồ nào cũng cần phục vụ số đông, việc phát triển nhiều lựa chọn khác nhau cũng có giá trị riêng.