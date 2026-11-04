Mark Zuckerberg đeo đồng hồ vàng 18K chỉ có 20 chiếc

Trong bài đăng trên Instagram ngày 2/11, Mark Zuckerberg xuất hiện cùng gia đình trong hóa trang chủ đề đồ ăn nhanh nhân dịp Halloween. Tuy nhiên, chiếc đồng hồ trên cổ tay CEO Meta thu hút sự chú ý của giới sưu tầm. Zuckerberg được cho là đeo Daniel Roth Extra Plat Souscription bằng vàng 18K, Ref. DBBE01. Đây là mẫu đồng hồ đặc biệt thuộc giai đoạn hồi sinh thương hiệu Daniel Roth và chỉ được sản xuất 20 chiếc. Ảnh: @zuck.

Daniel Roth, nghệ nhân đồng hồ người Pháp, thành lập thương hiệu mang tên mình năm 1988. Hãng được nhận diện qua thiết kế vỏ double-ellipse, với hình dáng kết hợp giữa đường tròn và hình elip. Sau nhiều năm ít hoạt động, thương hiệu được hồi sinh vào năm 2023 dưới sự quản lý của Louis Vuitton, thương hiệu thời trang xa xỉ của Pháp thuộc tập đoàn LVMH. Việc phát triển và sản xuất đồng hồ được giao cho La Fabrique du Temps Louis Vuitton, xưởng chế tác đồng hồ cao cấp của Louis Vuitton tại Geneva (Thụy Sĩ). Ảnh: @watchesbysjx.

Extra Plat Souscription là mẫu thứ hai được giới thiệu trong giai đoạn mới của thương hiệu. Thiết kế lấy cảm hứng từ chiếc Extra Plat ra mắt năm 1990, đồng thời gợi lại niềm yêu thích của nghệ nhân đối với đồng hồ siêu mỏng từ thời ông còn làm việc trong bộ phận dịch vụ của Audemars Piguet, nhà sản xuất đồng hồ cao cấp của Thụy Sĩ. Ảnh: @zuck.

Phiên bản Extra Plat Souscription có kích thước 38,6 x 35,5 mm và độ dày 7,7 mm. So với các mẫu Extra Plat đầu thập niên 1990, phần càng nối dây của phiên bản mới được làm mềm hơn và cong xuống, giúp đồng hồ ôm sát cổ tay. Mỗi càng nối dây được hàn thủ công vào thân vỏ. Ảnh: Monochrome Watches.

Mặt số được chế tác từ cùng loại vàng vàng 18K 3N với vỏ đồng hồ. Bề mặt sử dụng họa tiết guilloché clous de Paris, được tạo thủ công trên máy tiện rose engine truyền thống. Các đường sọc dọc từng là một trong những dấu hiệu nhận diện quen thuộc của thương hiệu, còn họa tiết clous de Paris ít xuất hiện hơn. Mặt số sử dụng chữ số La Mã màu xanh đậm kết hợp với bộ kim nung xanh. Đồng hồ chỉ hiển thị giờ và phút, giữ bố cục tương đối tối giản. Ảnh: Monochrome Watches.

Bên trong Extra Plat Souscription là bộ máy lên cót tay DR002 do La Fabrique du Temps phát triển và lắp ráp dưới sự chỉ đạo của hai nghệ nhân đồng hồ Michel Navas và Enrico Barbasini. Bộ máy được tạo hình theo đường nét double-ellipse của vỏ, hoạt động ở tần số 4 Hz và có mức dự trữ năng lượng khoảng 65 giờ. DR002 cũng sử dụng bánh lắc free-sprung, thiết kế thường xuất hiện trên các bộ máy đồng hồ cao cấp nhằm tăng khả năng ổn định khi điều chỉnh. Hãng giữ thiết kế đáy kín bằng vàng, tương tự những chiếc Extra Plat nguyên bản. Số thứ tự riêng của từng chiếc được khắc trên nắp đáy, đồng thời xuất hiện trên mặt số và bộ máy. Ảnh: Monochrome Watches.

Ở thời điểm ra mắt năm 2025, cỗ máy có giá 45.000 CHF (khoảng 55.000 USD). Hiện trên thị trường thứ cấp, cỗ máy có giá lên tới 65.000 USD. Ảnh: Daniel Roth.

Bộ sưu tập của CEO Meta hiện có nhiều mẫu đồng hồ hiếm từ F.P. Journe, De Bethune, Greubel Forsey và Patek Philippe, nổi bật với số lượng sản xuất hạn chế, bộ máy phức tạp và kỹ thuật hoàn thiện thủ công tinh xảo. Nhiều thiết kế chỉ được sản xuất vài chục chiếc mỗi năm, thậm chí có phiên bản độc bản, cho thấy sự quan tâm của Zuckerberg đối với những cỗ máy có giá trị chế tác cao và khó tìm trên thị trường. Ảnh: Carlos Barria/Reuters, Sources.