Mark Zuckerberg chơi lớn với kế hoạch gọi vốn 95 tỷ USD

CEO Mark Zuckerberg. Ảnh: Reuters.

Ngày 26/10, Meta - công ty mẹ của Facebook - công bố chào bán khoảng 35 tỷ USD cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi.

Doanh nghiệp cũng dự kiến huy động tới 60 tỷ USD thông qua chương trình bán cổ phiếu theo giá thị trường (ATM), cho phép phát hành cổ phiếu trên thị trường mở theo từng thời điểm. Chương trình ATM này có thể bắt đầu trong quý I/2027, sẽ bao gồm các cổ phiếu loại C không có quyền biểu quyết.

Theo Meta, Nvidia, AMD và Broadcom đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mua tổng cộng tối đa 5 tỷ USD cổ phiếu phổ thông loại A trong đợt chào bán.

Áp lực sinh lời gia tăng

Chiến lược gia tăng chi tiêu của CEO Mark Zuckerberg làm dấy lên lo ngại về hiệu quả đầu tư và khả năng sinh lời trong ngắn hạn.

Kế hoạch tài chính này được đưa ra khi Meta tiếp tục gia tăng chi tiêu để hiện thực hóa tham vọng AI. Meta dự kiến chi đầu tư 135-145 tỷ USD trong năm 2026.

Meta cho biết AI đang mở ra nhiều cơ hội trong hoạt động kinh doanh cốt lõi, đồng thời hỗ trợ phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới, trong đó có kính thông minh tích hợp AI và trợ lý ảo Muse AI.

Theo công ty, các khoản đầu tư vào AI đã bắt đầu mang lại lợi ích thông qua việc tăng mức độ tương tác của người dùng, cải thiện hiệu quả quảng cáo và nâng cao khả năng tạo doanh thu.

Meta dự kiến kết hợp nhiều nguồn vốn để tài trợ cho các khoản đầu tư AI, gồm dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, các khoản vay có xếp hạng tín nhiệm cao, vốn từ các đối tác chiến lược và vốn chủ sở hữu.

Việc huy động vốn diễn ra trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ lớn tăng tốc đầu tư vào hạ tầng AI, từ trung tâm dữ liệu đến năng lực tính toán. Với Meta, bài toán đặt ra là vừa duy trì nguồn lực cho cuộc đua công nghệ, vừa chứng minh những khoản đầu tư quy mô lớn này có thể tạo ra tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận bền vững.

Chỉ số rủi ro tín dụng Meta tăng vọt

Theo Bloomberg, chỉ số rủi ro tín dụng của Meta Platforms đạt mức cao kỷ lục trong phiên giao dịch hôm thứ Năm, trong khi trái phiếu của công ty suy yếu. Diễn biến này phản ánh mối lo ngại gia tăng từ giới đầu tư về việc cuộc đua chi tiêu vốn cho AI sẽ buộc các tập đoàn công nghệ lớn tiếp tục tăng cường huy động nợ, gây thêm áp lực lên thị trường vốn vốn đang căng thẳng.

Biển hiệu bên ngoài trụ sở Meta tại Menlo Park, bang California, Mỹ. Ảnh: Bloomberg.

Theo ICE Data Services, chi phí hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) kỳ hạn 5 năm của Meta, thước đo mức độ lo ngại về khả năng trả nợ của doanh nghiệp, có thời điểm tăng 8,9 điểm cơ bản, lên khoảng 119,3 điểm cơ bản mỗi năm. Đây là mức cao nhất trong phiên kể từ khi các hợp đồng này bắt đầu được giao dịch sôi động cách đây khoảng một năm.

Chi phí bảo vệ trước rủi ro vỡ nợ của các tập đoàn cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn và các nhà sản xuất chip khác cũng tăng trong ngày, trong đó có Oracle, Microsoft và Broadcom.

Theo Mark Clegg, nhà giao dịch trái phiếu cấp cao tại Allspring Global Investments, cuộc chạy đua AI đang dần chuyển thành một “cuộc chạy đua vũ trang về tài chính”.

Các doanh nghiệp đang cạnh tranh gay gắt để giành nguồn vốn hữu hạn, ông Clegg nhận định. Mỗi kế hoạch đầu tư quy mô lớn đều khiến thị trường tính toán lượng nợ doanh nghiệp có thể phát sinh, trong bối cảnh nguồn cung nợ ngày càng tăng.

Trong bối cảnh đó, chi phí vay vốn gia tăng có thể khiến các đợt phát hành trái phiếu trong tương lai trở nên đắt đỏ hơn. Tuy nhiên, điều này khó có thể ngăn cản các tập đoàn công nghệ lớn tiếp tục mạnh tay đầu tư.

“Ngay cả khi chênh lệch lợi suất tăng thêm 100 điểm cơ bản, điều đó cũng khó trở thành rào cản đối với khoản đầu tư vốn này”, Vishwanath Tirupattur, Giám đốc nghiên cứu trái phiếu toàn cầu tại Morgan Stanley, phát biểu tại hội nghị chuyên đề tín dụng của ngân hàng hôm thứ Năm. “Tuy nhiên, tác động sẽ không đồng đều trong toàn ngành. Một số doanh nghiệp có mức tín nhiệm thấp hơn có thể gặp khó khăn lớn hơn”.

Ông Tirupattur cho biết phần lớn mức tăng chênh lệch lợi suất kể từ đầu năm xuất phát từ việc thị trường phải hấp thụ làn sóng phát hành nợ mới. Nếu chi tiêu vốn chậm lại và các doanh nghiệp giảm lượng trái phiếu phát hành, thị trường tín dụng có thể đón nhận diễn biến đó một cách tích cực.