CEO Meta Mark Zuckerberg vừa đưa ra những nhận định gay gắt về chiến lược phát triển của Apple, cho rằng hãng công nghệ Mỹ đang dần đánh mất tinh thần tiên phong từng làm nên tên tuổi dưới thời Steve Jobs. Theo ông, việc thiếu những sản phẩm mang tính cách mạng và quá phụ thuộc vào iPhone có thể khiến Táo khuyết mất lợi thế trước các đối thủ.

Mark Zuckerberg cho rằng Apple đang thiếu những sản phẩm mang tính đột phá kể từ sau thời Steve Jobs.

Trong cuộc trao đổi gần đây, Zuckerberg nhận xét iPhone không còn tạo ra những bước tiến đủ lớn để thuyết phục người dùng thường xuyên nâng cấp thiết bị như trước. Ông cho rằng kể từ sau kỷ nguyên Steve Jobs, Apple chưa giới thiệu được sản phẩm nào thực sự tạo ra thay đổi mang tính cách mạng. Đây cũng là vấn đề mà thị trường smartphone đang đối mặt khi tốc độ cải tiến phần cứng ngày càng chậm lại.

Thực tế, iPhone vẫn là một trong những sản phẩm chủ lực mang lại doanh thu lớn cho Apple. Tuy nhiên, các thế hệ gần đây chủ yếu tập trung nâng cấp camera, hiệu năng và một số tính năng phần mềm. Khi những cải tiến này không còn tạo ra khác biệt rõ rệt trong trải nghiệm hàng ngày, người dùng có thể kéo dài thời gian sử dụng thiết bị thay vì đổi máy sau mỗi thế hệ mới. Điều đó đặt ra thách thức đối với chiến lược tăng trưởng vốn phụ thuộc đáng kể vào doanh số iPhone.

Bên cạnh khả năng đổi mới sản phẩm, Zuckerberg còn chỉ trích mô hình hệ sinh thái khép kín của Apple. Theo CEO Meta, cách hãng kiểm soát nền tảng khiến các đối thủ khó phát triển những thiết bị có thể kết nối và hoạt động liền mạch với iPhone. Ông cho rằng những rào cản kỹ thuật này có thể hạn chế khả năng cạnh tranh của các nhà sản xuất bên ngoài, thay vì để sản phẩm được lựa chọn dựa trên chất lượng và tính năng.

iPhone vẫn là sản phẩm chủ lực của Apple, dù tốc độ cải tiến qua các thế hệ đang đối mặt với nhiều hoài nghi.

Những nhận xét trên được đưa ra trong bối cảnh ngành công nghệ đang bước vào giai đoạn chuyển dịch với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), kính thực tế tăng cường và thiết bị đeo thông minh. Đây có thể là những lĩnh vực tạo ra nền tảng tương tác mới giữa con người và công nghệ, thay vì tiếp tục phụ thuộc vào smartphone truyền thống.

Zuckerberg dự báo sự thiếu hụt đột phá của Apple sớm muộn cũng tạo cơ hội cho đối thủ vươn lên. Dù vậy, những phát biểu này cũng cần được nhìn nhận trong bối cảnh Meta và Apple đang cạnh tranh ở nhiều lĩnh vực, từ thiết bị đeo đến nền tảng công nghệ. Việc Apple có thực sự đánh mất vị thế hay đang chuẩn bị cho một chu kỳ đổi mới khác vẫn cần được kiểm chứng bằng những sản phẩm và kết quả kinh doanh trong thời gian tới.

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