Mariah Carey úp mở về ngày phát hành album grunge thất lạc sau hơn 30 năm

Dự án âm nhạc mang tên Someone’s Ugly Daughter, được Mariah Carey thực hiện vào năm 1995 dưới danh nghĩa ban nhạc hư cấu Chick, một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý. Những chia sẻ mới đây của nữ ca sĩ khiến người hâm mộ kỳ vọng phiên bản thu âm với giọng hát gốc của cô có thể sớm được phát hành chính thức.

Mariah Carey vừa khiến người hâm mộ xôn xao khi hé lộ khả năng đưa album grunge Someone’s Ugly Daughter đến với công chúng. Trong một cuộc tương tác trên Reddit, khi được hỏi về số phận của dự án âm nhạc đặc biệt này, nữ ca sĩ đưa ra câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý: "Tôi nhận được câu hỏi này khoảng một lần mỗi tuần và câu trả lời của tôi là… #notyet (chưa phải lúc này). Đây chính là một gợi ý!".

Dù không tiết lộ thời điểm cụ thể, cách trả lời của Mariah Carey nhanh chóng khơi lại sự tò mò về một trong những chương ít được biết đến nhất trong sự nghiệp của cô. Khác xa hình ảnh diva nhạc pop gắn liền với những bản ballad giàu cảm xúc và kỹ thuật thanh nhạc đặc trưng, Someone’s Ugly Daughter đánh dấu lần Mariah Carey thử sức với alternative rock và grunge - dòng nhạc từng phát triển mạnh mẽ trong thập niên 1990.

Đáng chú ý, điều người hâm mộ mong chờ không đơn thuần là sự tái xuất của một album cũ. Họ muốn được nghe những bản thu âm gốc do chính Mariah Carey thể hiện, vốn chưa từng được phát hành rộng rãi suốt hơn ba thập kỷ qua.

Ra đời năm 1995, Someone’s Ugly Daughter là một dự án đặc biệt được Mariah Carey thực hiện dưới danh nghĩa Chick - ban nhạc hư cấu được xây dựng để cô có thể khám phá một màu sắc âm nhạc hoàn toàn khác biệt.

Ở thời điểm đó, Mariah Carey đã là một trong những giọng ca nổi bật của làng nhạc quốc tế. Thành công với những bản hit pop và R&B giúp cô định hình vị thế ngôi sao hàng đầu, nhưng đồng thời cũng khiến công chúng hình thành những kỳ vọng nhất định về phong cách âm nhạc của nữ ca sĩ.

Trong khi đó, grunge và alternative rock lại mang tinh thần đối lập với hình ảnh hào nhoáng thường thấy của một ngôi sao nhạc pop. Thể loại này đề cao sự gai góc, phóng khoáng, đôi khi có phần bất cần trong cách thể hiện. Việc Mariah Carey bí mật theo đuổi dự án Chick cho thấy mong muốn thử nghiệm và khám phá những khía cạnh sáng tạo nằm ngoài khuôn khổ âm nhạc quen thuộc.

Tuy nhiên, câu chuyện phía sau album còn đặc biệt hơn ở cách sản phẩm được phát hành. Mariah Carey chính là người sáng tác và thu âm phần giọng hát chính cho các ca khúc. Thế nhưng, trong phiên bản Someone’s Ugly Daughter được đưa ra thị trường năm 1995, giọng hát của cô lại được thay thế bằng phần thể hiện của Clarissa Dane, người bạn của nữ ca sĩ.

Bởi vậy, dù album đã chính thức tồn tại trên thị trường âm nhạc, phiên bản gắn với giọng hát thực sự của Mariah Carey vẫn nằm ngoài tầm tiếp cận của phần đông công chúng. Những bản thu âm này trở thành một trong những bí ẩn được người hâm mộ lâu năm quan tâm, đồng thời giúp Someone’s Ugly Daughter duy trì sức hút đặc biệt trong cộng đồng yêu nhạc.

Sự tò mò dành cho Someone’s Ugly Daughter được khơi dậy mạnh mẽ hơn vào tháng 9/2025, khi Mariah Carey và SZA cùng nhắc đến dự án trong tập đầu tiên của chương trình phỏng vấn Flowers do Apple Music thực hiện.

Trong cuộc trò chuyện, SZA tiết lộ cô và Mariah Carey đã có thời gian cùng nhau nghe lại những bản thu âm ít người biết đến của album tại phòng thu vào đêm trước đó. Chia sẻ này lập tức thu hút sự chú ý bởi đây là một trong số ít lần công chúng được nghe thông tin trực tiếp về những bản thu âm gốc vẫn được Mariah Carey lưu giữ.

Sự quan tâm từ một nghệ sĩ thuộc thế hệ sau như SZA cũng cho thấy sức hấp dẫn của dự án không chỉ giới hạn trong nhóm người hâm mộ lâu năm của Mariah Carey. Someone’s Ugly Daughter còn gợi mở một khía cạnh sáng tạo khác của nữ ca sĩ, vốn ít có cơ hội xuất hiện trong những sản phẩm thương mại quen thuộc.

Đến đầu năm 2026, trong cuộc phỏng vấn với Variety, Mariah Carey tiếp tục đưa ra tín hiệu tích cực về tương lai của album. Khi được hỏi liệu có kế hoạch phát hành dự án hay không, cô khẳng định: "Và tôi sẽ làm điều đó. Tôi sẽ làm điều đó".

Tuy nhiên, nữ ca sĩ cũng cho biết cô cần phải chờ thêm một thời gian trước khi có thể thực hiện kế hoạch. Điều này cho thấy mong muốn đưa album đến với công chúng đã được Mariah Carey đề cập trực tiếp, dù những vấn đề liên quan đến thời điểm và các sắp xếp cần thiết vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn.

Vì vậy, lời úp mở mới nhất trên Reddit càng khiến người hâm mộ có thêm cơ sở để kỳ vọng. Dẫu vậy, hiện Mariah Carey vẫn chưa công bố ngày phát hành chính thức hay xác nhận cụ thể hình thức ra mắt của phiên bản thu âm gốc.

Động thái mới của Mariah Carey xuất hiện trong thời điểm nữ ca sĩ đang tích cực khai thác lại những dấu mốc đáng chú ý trong kho tàng âm nhạc của mình.

Ngày 30/10/2026, cô phát hành Glitter (25th Anniversary Edition), phiên bản kỷ niệm 25 năm của album nhạc phim Glitter (2001). Sản phẩm mở rộng này bổ sung những bản thu âm giọng hát chưa từng được công bố cùng các phiên bản mới liên quan đến dự án âm nhạc từng gắn với một giai đoạn nhiều biến động trong sự nghiệp của cô.

Trước đó, ngày 17/10, Mariah Carey cũng giới thiệu bản phối lại ca khúc Loverboy với sự tham gia của Da Brat, Ludacris, Shawnna và Twenty II. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn ra mắt phiên bản mới của Didn’t Mean to Turn You On kết hợp cùng Rochelle Jordan.

Việc lần lượt đưa những sản phẩm cũ trở lại với diện mạo mới cho thấy Mariah Carey đang mở rộng cách tiếp cận di sản âm nhạc của mình, thay vì chỉ tập trung vào những bản hit đã quá quen thuộc với công chúng.

Trong bối cảnh đó, Someone’s Ugly Daughter có thể trở thành một dấu mốc đáng chú ý nếu phiên bản giọng hát gốc được phát hành. Bởi khác với những album kỷ niệm hay sản phẩm tái phát hành thông thường, dự án này còn mang ý nghĩa hé lộ một phần sáng tạo từng được chính Mariah Carey giữ kín trong suốt nhiều năm.

Hơn 30 năm sau khi được thực hiện, album grunge của Mariah Carey vẫn là một câu chuyện đặc biệt trong lịch sử âm nhạc đại chúng. Nếu những bản thu âm gốc thực sự được công bố, người hâm mộ sẽ có cơ hội khám phá một Mariah Carey khác biệt: không chỉ là diva của những bản tình ca bất hủ, mà còn là nghệ sĩ từng muốn bước ra khỏi vùng an toàn để thử nghiệm với một thế giới âm nhạc hoàn toàn mới.