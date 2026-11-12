Mariah Carey trở lại Billboard HOT 100, Giáng sinh còn chưa đến mà cuộc đua kỷ lục đã nóng lên

Mùa lễ hội cuối năm chưa chính thức bắt đầu nhưng Mariah Carey đã có màn tái xuất quen thuộc trên bảng xếp hạng Billboard HOT 100. Ca khúc kinh điển All I Want For Christmas Is You vừa trở lại bảng xếp hạng ở vị trí thứ 39, tiếp tục khẳng định sức sống bền bỉ của bản hit Giáng sinh được phát hành từ năm 1994.

Theo cập nhật ngày 10/11, All I Want For Christmas Is You đã chính thức góp mặt trở lại trên Billboard HOT 100. Đây gần như là màn trở lại thường niên của Mariah Carey mỗi khi mùa lễ hội đến gần. Sau hơn ba thập kỷ, ca khúc vẫn duy trì sức hút đặc biệt, liên tục được khán giả trên toàn thế giới nghe lại và trở thành một phần không thể thiếu trong không khí Giáng sinh.

Đáng chú ý, sự trở lại năm nay còn khiến người hâm mộ quan tâm bởi cuộc đua kỷ lục trên Billboard HOT 100. Trước đó, All I Want For Christmas Is You từng nắm giữ kỷ lục ca khúc có tổng số tuần đứng đầu bảng xếp hạng lâu nhất với 22 tuần không liên tiếp. Tuy nhiên, thành tích này đã bị vượt qua bởi Choosin' Texas của Ella Langley, với tổng cộng 27 tuần giữ vị trí số 1 theo thông tin được công bố.

Như vậy, Mariah Carey cần thêm 5 tuần đứng đầu Billboard HOT 100 để có thể san bằng kỷ lục mới. Trong hai mùa Giáng sinh gần nhất, nữ ca sĩ đều có 4 tuần thống trị bảng xếp hạng với bản hit đình đám này. Dù vậy, việc giành lại vị trí dẫn đầu vẫn là thử thách không nhỏ, đặc biệt khi cuộc cạnh tranh trên bảng xếp hạng ngày càng khốc liệt.

Trong khi đó, Mariah Carey cũng đang chuẩn bị cho những hoạt động âm nhạc đặc biệt tại Brazil. Nữ ca sĩ đã có mặt tại São Paulo từ cuối tuần trước để chuẩn bị cho chuỗi đêm diễn Giáng sinh. Đây cũng là lần đầu tiên cô đưa tour diễn mang chủ đề Giáng sinh đến quốc gia Nam Mỹ này.

Theo lịch trình, Mariah Carey sẽ biểu diễn tại Nubank Parque (São Paulo) vào ngày 17/11 và Farmasi Arena (Rio de Janeiro) vào ngày 21/11. Sự xuất hiện của nữ diva được kỳ vọng sẽ mang đến bầu không khí lễ hội đặc biệt cho người hâm mộ Brazil.

Có thể nói, All I Want For Christmas Is You đã vượt xa giới hạn của một ca khúc Giáng sinh thông thường để trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng. Mỗi khi những ngày cuối năm đến gần, giai điệu quen thuộc của bài hát lại phủ sóng các nền tảng âm nhạc, trung tâm thương mại, cửa hàng và những bữa tiệc lễ hội trên khắp thế giới.

Đối với Mariah Carey, đây không đơn thuần là một bản hit mang tính mùa vụ mà còn là di sản âm nhạc có sức sống vượt thời gian. Dù trải qua nhiều thế hệ khán giả và những thay đổi liên tục của thị trường âm nhạc, nữ ca sĩ vẫn có thể trở lại đường đua Billboard mỗi dịp cuối năm mà không cần một sản phẩm mới.

Và khi All I Want For Christmas Is You một lần nữa xuất hiện trên Billboard HOT 100, thông điệp quen thuộc cũng được gửi đi: Giáng sinh đang đến rất gần và Mariah Carey vẫn là cái tên không thể thiếu mỗi mùa lễ hội.