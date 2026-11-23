Mariah Carey bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội sau khi những đoạn video ghi lại màn trình diễn trong đêm mở màn tour diễn Christmas Time tại Brazil lan truyền rộng rãi. Bên cạnh sự chú ý dành cho giọng hát và diện mạo lộng lẫy của nữ ca sĩ, nhiều khán giả không khỏi lo lắng trước những chuyển động có phần cứng nhắc, thiếu linh hoạt của cô trên sân khấu.

Ngày 17/11, Mariah Carey chính thức khởi động tour diễn Giáng sinh tại sân vận động Nubank Parque, São Paulo, Brazil. Trong những đoạn video được chia sẻ, nữ ca sĩ 57 tuổi xuất hiện nổi bật trong chiếc váy màu champagne lấp lánh, kết hợp cùng mái tóc xoăn bồng bềnh quen thuộc. Tuy nhiên, điều khiến công chúng chú ý lại là việc cô dường như cần đến sự hỗ trợ khá nhiều từ các vũ công trong quá trình di chuyển và thực hiện vũ đạo.

Đáng chú ý, ở một phân đoạn, Mariah Carey được các vũ công nắm tay dìu xuống những bậc thang trên sân khấu. Khi thực hiện động tác ngả người về phía sau và nâng chân, một vũ công phải hỗ trợ nâng chân cô, trong khi những người còn lại giữ phần thân trên để giúp nữ ca sĩ hoàn thành động tác. Những hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý, làm dấy lên nhiều câu hỏi về tình trạng sức khỏe hiện tại của giọng ca All I Want for Christmas Is You.

Trước đó vài ngày, Mariah Carey cũng được bắt gặp có biểu hiện thiếu vững vàng khi xuất hiện bên ngoài khách sạn tại São Paulo để ký tặng người hâm mộ. Trong đoạn video được lan truyền, nữ ca sĩ liên tục vịn vào tay trợ lý khi di chuyển. Đáng chú ý, thay vì những đôi giày cao gót thường xuyên gắn liền với hình ảnh của mình, cô lựa chọn một đôi giày bệt Gucci.

Đây không phải lần đầu những biểu hiện bất thường trong chuyển động của Mariah Carey trở thành chủ đề bàn tán. Hồi đầu năm, một số khán giả từng chú ý đến hình ảnh đôi tay nữ ca sĩ có dấu hiệu run trong màn trình diễn tại sự kiện ra mắt bộ sưu tập Blue Book 2026: Hidden Garden của Tiffany & Co. Những chi tiết này càng khiến các đoạn video mới nhất nhận được sự quan tâm lớn.

Sự việc cũng diễn ra trong bối cảnh xuất hiện thông tin Mariah Carey có thể phải phẫu thuật thay khớp háng vào năm tới. Theo nguồn tin được Rob Shuter đăng tải trên chuyên trang Naughty But Nice, nữ ca sĩ được cho là đang gặp khó khăn trong việc đi lại, thậm chí phải sử dụng xe hỗ trợ di chuyển trong những hoạt động riêng tư.

Nguồn tin này cho biết Mariah Carey được dự đoán sẽ cần phẫu thuật thay khớp háng, song cô vẫn quyết tâm hoàn thành các lịch trình liên quan đến mùa lễ hội Giáng sinh trước khi tiến hành điều trị. Một người trong cuộc chia sẻ rằng nữ ca sĩ biết công chúng đang bàn luận về những video ghi lại hình ảnh của mình, nhưng không muốn nhận được sự thương hại. Cô muốn hoàn thành các cam kết công việc, tận hưởng kỳ nghỉ lễ rồi mới giải quyết vấn đề sức khỏe.

Dù vậy, cần nhấn mạnh rằng thông tin về ca phẫu thuật hiện mới xuất phát từ nguồn tin truyền thông, chưa được Mariah Carey hoặc đại diện của nữ ca sĩ xác nhận. Những suy đoán cho rằng cô phải sử dụng thuốc giảm đau để hoàn thành các buổi biểu diễn cũng chưa có cơ sở xác thực.

Trên mạng xã hội X và Instagram, màn trình diễn của Mariah Carey tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả bày tỏ sự lo lắng, cho rằng những chuyển động thiếu linh hoạt của nữ ca sĩ là điều đáng quan tâm. Thậm chí, một số người còn so sánh dáng vẻ của cô trên sân khấu với Thượng nghị sĩ Mỹ Mitch McConnell, người từng nhiều lần trở thành tâm điểm chú ý vì những biểu hiện bất thường trước công chúng.

Một số bình luận khác nhắc đến Wendy Williams và Céline Dion khi bàn luận về những vấn đề sức khỏe mà các nghệ sĩ nổi tiếng phải đối mặt. Đặc biệt, Céline Dion từng công khai chia sẻ về căn bệnh Stiff Person Syndrome (hội chứng người cứng), khiến việc so sánh này càng thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, những liên tưởng trên hoàn toàn xuất phát từ bình luận của cư dân mạng, không phải căn cứ để xác định tình trạng sức khỏe của Mariah Carey.

Bên cạnh những ý kiến lo ngại, không ít khán giả cũng lên tiếng bảo vệ nữ ca sĩ. Một số người trực tiếp có mặt tại đêm diễn khẳng định chương trình vẫn mang đến bầu không khí tuyệt vời, đồng thời cho rằng những đoạn video ngắn trên mạng xã hội không thể phản ánh toàn bộ trải nghiệm của một buổi hòa nhạc.

Một khán giả chia sẻ rằng họ không nhận thấy điều gì đáng lo ngại khi theo dõi trực tiếp, mà chỉ cảm nhận được sự phấn khích và niềm vui khi Mariah Carey xuất hiện trên sân khấu. Những ý kiến khác cũng dành lời khen cho chất lượng chương trình, đồng thời kêu gọi cộng đồng mạng ngừng chế giễu nữ ca sĩ.

Ở tuổi 57, Mariah Carey vẫn là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn của làng nhạc quốc tế, đặc biệt mỗi khi mùa Giáng sinh đến. Chính vì vậy, những hình ảnh mới nhất của cô không chỉ tạo ra tranh luận về phong độ biểu diễn mà còn khiến người hâm mộ quan tâm đến tình trạng sức khỏe của nữ ca sĩ. Dù thực hư những thông tin đang lan truyền vẫn cần được xác nhận, nhiều khán giả vẫn hy vọng Mariah Carey có thể đảm bảo sức khỏe và dành thời gian chăm sóc bản thân sau những lịch trình biểu diễn dày đặc.