Mariah Carey diện váy gần 520 triệu đồng

Theo Page Six, Mariah Carey vừa góp mặt trong chiến dịch quảng bá mùa lễ hội của Gucci thông qua bộ phim ngắn do đạo diễn Harmony Korine thực hiện. Trong video, nữ ca sĩ 57 tuổi xuất hiện với hai tạo hình lộng lẫy, sử dụng trang phục và phụ kiện có tổng giá trị hơn 50.000 USD, tương đương khoảng 1,3 tỷ đồng.

Mariah Carey vừa góp mặt trong chiến dịch quảng bá mùa lễ hội thông qua bộ phim ngắn do đạo diễn Harmony Korine.

Mở đầu đoạn phim, Mariah Carey bước xuống xe hơi với đôi boots cao gót trị giá 2.300 USD, kết hợp áo khoác lông thuộc bộ sưu tập Cruise 2027 chưa chính thức mở bán.

Bên trong khách sạn, các nhân viên tất bật trang trí cây thông, chuẩn bị quà tặng và hoàn thiện không gian tiệc Giáng sinh để chào đón nữ ca sĩ.

Ở tạo hình đầu tiên, giọng ca We Belong Together lựa chọn chiếc váy lụa họa tiết bướm giá 4.600 USD, phối cùng vòng cổ đính pha lê 2.400 USD, kính mát 1.295 USD và túi xách màu tím trị giá 3.550 USD.

Đáng chú ý, hình ảnh cánh bướm vốn gắn liền với Mariah Carey từ khi cô phát hành album Butterfly năm 1997. Vì vậy, thiết kế lần này mang ý nghĩa đặc biệt khi kết hợp dấu ấn cá nhân của nữ ca sĩ với tinh thần thời trang của Gucci.

Tuy nhiên, trang phục nổi bật nhất là chiếc váy bất đối xứng màu champagne được phủ kín pha lê lấp lánh. Thiết kế có giá lên đến 19.500 USD, tương đương gần 520 triệu đồng. Sau khi xuất hiện giữa bữa tiệc, Mariah Carey hướng về ống kính và nói câu hát quen thuộc: "All I want for Christmas is you".

Trang phục nổi bật nhất là chiếc váy bất đối xứng màu champagne được phủ kín pha lê lấp lánh.

Khoảnh khắc này gợi nhắc bản hit Giáng sinh nổi tiếng, đồng thời khẳng định hình ảnh "Nữ hoàng Giáng sinh" đã gắn bó với cô suốt nhiều năm.

Mariah Carey cũng thường xuyên lựa chọn trang phục Gucci trong các sự kiện gần đây. Tháng 12 năm ngoái, cô từng gây chú ý với áo khoác họa tiết hổ trị giá 48.000 USD, kết hợp quần legging đính pha lê giá 5.000 USD. Chiến dịch mới được giới thiệu đúng thời điểm nữ ca sĩ bắt đầu các hoạt động đón mùa lễ hội cuối năm.

Tháng 12 năm ngoái, Mariah Carey từng gây chú ý với áo khoác họa tiết hổ trị giá 48.000 USD, kết hợp quần legging đính pha lê giá 5.000 USD.

Ngày 1/11, Mariah Carey phát hành video It's Time thường niên, báo hiệu mùa Giáng sinh chính thức khởi động. Cô cũng chuẩn bị lưu diễn tại Brazil và Anh trước khi kết thúc hành trình tại Malta vào ngày 8/12. Ở tuổi 57, Mariah Carey tiếp tục duy trì sức hút qua âm nhạc và phong cách thời trang xa hoa, đặc biệt trong mùa lễ hội cuối năm.