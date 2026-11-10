Mariah Carey công bố kế hoạch đặc biệt cho mùa hè 2027, người hâm mộ háo hức chờ đợi

Mariah Carey tiếp tục khiến người hâm mộ háo hức khi xác nhận sẽ tổ chức một đêm diễn ngoài trời quy mô lớn tại Cardiff (Xứ Wales) vào mùa hè năm 2027. Đây là một trong bốn điểm dừng chân tại Vương quốc Anh thuộc khuôn khổ chuyến lưu diễn Firefly Summer Festivals Tour của nữ ca sĩ.

Theo thông tin được Wales Online công bố ngày 9/11, Mariah Carey sẽ biểu diễn tại lâu đài Cardiff vào ngày 29/6/2027. Đặc biệt, nhóm nhạc nữ đình đám thập niên 1990 Eternal sẽ góp mặt với tư cách khách mời đặc biệt, hứa hẹn mang đến một đêm nhạc giàu màu sắc hoài niệm cho khán giả.

Buổi biểu diễn tại Cardiff nằm trong lịch trình châu Âu của Mariah Carey, đồng thời là một trong bốn đêm diễn của cô tại Vương quốc Anh. Ba địa điểm còn lại được công bố gồm Scarborough, Woodstock và Exeter.

Sự xuất hiện của Mariah Carey được xem là một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong chuỗi chương trình mùa hè 2027 tại lâu đài Cardiff. Nick Saunders, người sáng lập DEPOT Live, không giấu được sự hào hứng khi chào đón nữ ca sĩ. Ông gọi Mariah Carey là một nghệ sĩ phi thường, đồng thời nhấn mạnh cô là nữ nghệ sĩ có lượng đĩa bán chạy nhất mọi thời đại và cũng là một trong những nghệ sĩ biểu diễn đáng mong đợi nhất.

Theo Nick Saunders, đây sẽ là một đêm nhạc đặc biệt dành cho khán giả Cardiff và là sự kiện để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong mùa hè năm sau.

Không khó hiểu vì sao cái tên Mariah Carey lại nhận được sự quan tâm lớn đến vậy. Trong sự nghiệp kéo dài nhiều thập kỷ, nữ ca sĩ đã bán được hơn 200 triệu album trên toàn thế giới và sở hữu 19 đĩa đơn đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard HOT 100. Đáng chú ý, 18 trong số những ca khúc này do chính cô tham gia sáng tác. Thành tích ấy tiếp tục khẳng định vị thế đặc biệt của Mariah Carey trong lịch sử âm nhạc đại chúng.

Đầu năm 2026, giọng ca All I Want for Christmas Is You cũng phát hành album phòng thu thứ 16 mang tên Here For It All. Sản phẩm được mong đợi này đã có màn ra mắt trong Top 10 bảng xếp hạng Billboard 200, cho thấy sức hút của nữ diva vẫn được duy trì sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Bên cạnh Mariah Carey, sự góp mặt của Eternal cũng là một điểm nhấn đáng chú ý. Nhóm nhạc nữ từng nổi tiếng trong thập niên 1990 hiện có sự tham gia của Easther Bennett, Vernie Bennett và Christel Lakhdar. Sự kết hợp giữa hai cái tên gắn liền với âm nhạc quốc tế một thời hứa hẹn đưa khán giả trở lại với những giai điệu quen thuộc của nhiều thế hệ.

Đáng chú ý, đêm diễn của Mariah Carey tại Cardiff sẽ diễn ra cùng ngày với buổi biểu diễn của Fontaines D.C. tại Blackweir Fields. Điều này cho thấy mùa hè 2027 đang được kỳ vọng sẽ trở thành khoảng thời gian sôi động đối với đời sống âm nhạc tại thành phố Cardiff.

Trước đó, chuỗi sự kiện Blackweir Live 2026 đã thu hút hàng nghìn khán giả với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Lewis Capaldi, Pitbull, The Cure và Teddy Swims.

Ngoài Mariah Carey, lịch trình biểu diễn tại lâu đài Cardiff trong năm 2027 cũng đã dần được hé lộ với nhiều nghệ sĩ đáng chú ý như Sonny Fodera, Kraftwerk, Jack Savoretti, James Morrison, The Corrs, Natalie Imbruglia, Slash, Ronan Keating và Bananarama.

Với sự góp mặt của Mariah Carey, mùa hè 2027 tại Cardiff hứa hẹn trở thành một trong những điểm hẹn âm nhạc đáng chú ý của khán giả Anh. Đối với người hâm mộ, đây không chỉ là cơ hội được thưởng thức trực tiếp giọng hát của một trong những diva có ảnh hưởng lớn nhất lịch sử nhạc pop, mà còn là dịp chứng kiến sức sống bền bỉ của một biểu tượng âm nhạc đã gắn bó với nhiều thế hệ.