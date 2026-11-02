Mariah Carey chính thức 'rã đông'

Mariah Carey một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi chính thức khởi động mùa Giáng sinh 2026. Ngày 1/11, nữ ca sĩ đăng tải video thường niên với câu tuyên bố quen thuộc "It's time", đánh dấu thời điểm người hâm mộ có thể bắt đầu tận hưởng không khí lễ hội cuối năm mà không cần phải chờ đợi thêm.

Nếu những năm trước, video của Mariah Carey thường tập trung vào màn chuyển đổi từ Halloween sang Giáng sinh, phiên bản năm nay mang đến một chi tiết bất ngờ. Thay vì xuất hiện ngay với giai điệu quen thuộc của All I Want for Christmas Is You, nữ ca sĩ mở đầu bằng màn trình diễn Hermit - ca khúc gắn với Chick, dự án nhạc rock mà cô từng thực hiện cùng người bạn Clarissa Dane vào giữa thập niên 1990.

Đây vốn là một dự án khá đặc biệt trong sự nghiệp của Mariah Carey. Nữ ca sĩ tham gia sáng tác, sản xuất và thu âm giọng hát cho các ca khúc dưới một nghệ danh, trong khi Clarissa Dane đảm nhận phần thể hiện trong phiên bản phát hành thương mại. Sự tham gia của Mariah Carey từng ít được công chúng biết đến trong nhiều năm, trước khi cô chia sẻ rộng rãi hơn về dự án này.

Việc đưa Hermit vào video khởi động mùa Giáng sinh 2026 vì thế trở thành điểm nhấn thú vị, đồng thời gợi nhắc đến một khía cạnh ít được nhắc tới trong hành trình âm nhạc của nữ diva.

Sau phần trình diễn, khung cảnh nhanh chóng chuyển sang không gian mùa đông ngập tràn không khí lễ hội. Mariah Carey xuất hiện trong hình tượng một món đồ trang trí trên đỉnh cây thông Noel, sau đó cất lên câu tuyên bố "It's time" bằng chất giọng whistle-tone đặc trưng. Ngay lập tức, giai điệu All I Want for Christmas Is You vang lên, hoàn tất màn chuyển đổi quen thuộc mà người hâm mộ đã chờ đợi suốt nhiều tháng.

Trên mạng xã hội, màn xuất hiện này tiếp tục kéo theo hàng loạt phản ứng hào hứng. Cụm từ "defrosted" (rã đông) một lần nữa được nhắc đến như cách cộng đồng mạng hài hước mô tả việc Mariah Carey chính thức trở lại sau thời gian được cho là "ngủ đông" ngoài mùa lễ hội. Với nhiều khán giả, sự xuất hiện của nữ ca sĩ cùng bản hit Giáng sinh đã trở thành dấu hiệu không thể nhầm lẫn rằng mùa lễ hội cuối năm thực sự bắt đầu.

Thực tế, truyền thống phát hành video "It's time" vào ngày 1/11 đã được Mariah Carey duy trì từ năm 2019. Ý tưởng này bắt nguồn từ những câu đùa kéo dài nhiều năm về việc nữ ca sĩ dường như không muốn nhắc đến Giáng sinh trước khi Halloween kết thúc. Trong video đầu tiên, cô xuất hiện trong trang phục Halloween, sau đó thức dậy với bộ đồ ngủ mang chủ đề Giáng sinh khi đồng hồ điểm thời khắc chuyển sang ngày 1/11.

Kể từ đó, mỗi năm, Mariah Carey đều tìm cách làm mới màn tuyên bố mùa lễ hội bằng những ý tưởng ngày càng cầu kỳ. Nữ ca sĩ từng hóa thân từ Morticia Addams thành bà già Noel, xuất hiện trong hình tượng phù thủy trên chiếc xe đạp Peloton và đặc biệt là màn bước ra khỏi một khối băng vào năm 2023, với sự hỗ trợ của những nhân vật hóa trang theo chủ đề Halloween.

Chính video năm 2023 đã góp phần đưa câu đùa Mariah Carey cần được "rã đông" trước khi mùa Giáng sinh bắt đầu trở thành một trong những hình ảnh hài hước gắn liền với tên tuổi nữ ca sĩ mỗi dịp cuối năm.

Tuy nhiên, sức hút của hiện tượng này không chỉ đến từ những video mang tính giải trí. Đằng sau đó là thành công bền bỉ của All I Want for Christmas Is You - ca khúc được Mariah Carey đồng sáng tác và sản xuất cùng Walter Afanasieff, phát hành năm 1994.

Sau hơn ba thập kỷ, sản phẩm này đã vượt xa khuôn khổ của một ca khúc Giáng sinh thông thường để trở thành một trong những bản nhạc lễ hội có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Mỗi khi tháng 11 và tháng 12 đến, ca khúc lại được phát lại rộng rãi trên các nền tảng âm nhạc, đồng thời liên tục trở lại những vị trí cao trên bảng xếp hạng Billboard HOT 100.

Đáng chú ý, thành công của bài hát còn giúp Mariah Carey xây dựng một vị thế đặc biệt trong văn hóa đại chúng. Nữ ca sĩ không đơn thuần sở hữu một bản hit theo mùa mà còn trở thành gương mặt đại diện cho không khí Giáng sinh trong đời sống âm nhạc đương đại.

Vì vậy, video "It's time" không chỉ là một sản phẩm giải trí thường niên mà còn giống như nghi thức mở màn cho mùa lễ hội được đông đảo khán giả chờ đợi. Sau nhiều năm, Mariah Carey đã biến câu nói quen thuộc thành một sự kiện văn hóa trên mạng xã hội, nơi người hâm mộ chủ động đếm ngược và chờ đợi khoảnh khắc nữ diva chính thức "rã đông".

Với phiên bản năm 2026, sự xuất hiện của Hermit mang đến một màu sắc mới cho truyền thống này. Nhưng sau tất cả, điều mà khán giả mong chờ vẫn không thay đổi: tiếng hát đặc trưng của Mariah Carey và giai điệu All I Want for Christmas Is You vang lên, báo hiệu một mùa Giáng sinh nữa đã đến.