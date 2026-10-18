Maresca phá kỷ lục lịch sử của Premier League

Enzo Maresca khởi đầu hoàn hảo cùng Manchester City. Ảnh: Reuters.

Theo The Guardian, Maresca trở thành huấn luyện viên đầu tiên trong lịch sử Premier League toàn thắng cả 7 trận mở màn trên cương vị thuyền trưởng một câu lạc bộ, sau khi Manchester City vượt qua Ipswich Town với tỷ số 3-2 vào tối 17/10.

Về mặt thông số, chiến thắng thứ 7 liên tiếp giúp "The Citizens" củng cố vững chắc ngôi đầu bảng với trọn vẹn 21 điểm. Phil Foden cùng cú đúp của Erling Haaland là những người điền tên lên bảng điện tử cho đội chủ sân Etihad, trong khi Daizen Maeda và Zian Flemming ghi hai bàn cho Ipswich Town.

Trước cột mốc trên, kỷ lục khởi đầu hoàn hảo dừng lại ở con số 6 chiến thắng liên tiếp, do ba tên tuổi lớn gồm Pep Guardiola, Carlo Ancelotti và Ole Gunnar Solskjaer đồng nắm giữ. Với chuỗi 7 trận toàn thắng hiện tại, Maresca chính thức vượt qua các bậc tiền bối để một mình độc chiếm vị trí số một trong lịch sử giải đấu.

Vị chiến lược gia người Italy là cái tên được Manchester City "chọn mặt gửi vàng" cho chiếc ghế huấn luyện viên trưởng, sau khi Guardiola quyết định nói lời chia tay câu lạc bộ vào cuối mùa giải 2025/2026.

Sau trận thắng Ipswich Town, "The Citizens" sẽ có một khoảng thời gian ngắn để chuẩn bị cho cuộc chạm trán AEK Athens ở lượt trận thứ ba vòng phân hạng Champions League, diễn ra vào ngày 21/10.

Highlights Manchester City 3-2 Ipswich Tối 17/10, Manchester City vượt qua Ipswich với tỷ số 3-2 tại vòng 7 Premier League 2026/27.