Maresca hãy loại bỏ Enzo Fernandez trước khi quá muộn

Man City ở trạng thái mất phương hướng

Thắng cả 7 trận đầu mùa Ngoại hạng Anh, Man City từng khiến người hâm mộ tin rằng họ đã tìm lại sức mạnh đáng sợ. Nhưng chỉ sau 3 vòng đấu, mọi thứ đảo lộn hoàn toàn. Những thất bại trước Aston Villa, Brighton và mới nhất là trận thua Nottingham Forest 1-3 ngày 7/11 đang đẩy thầy trò Enzo Maresca vào tình thế báo động.

Đã đến lúc HLV người Italia phải mạnh tay thay đổi tuyến giữa, bắt đầu bằng việc xem xét đưa Enzo Fernández lên ghế dự bị.

Enzo Fernandez đang chơi rất tệ trong màu áo Man City

Enzo Fernández đang đánh mất sự ổn định

Trong 3 trận Ngoại hạng Anh gần nhất, Enzo thi đấu tổng cộng 232 phút nhưng không ghi bàn hay kiến tạo. Anh chơi trọn 90 phút trước Aston Villa, có 64 phút trước Brighton và bị thay ra ở phút 78 trong thất bại tại Nottingham.

Theo Flashscore, điểm đánh giá của tiền vệ Argentina giảm dần từ 7,4 xuống 6,7 rồi 6,0, trung bình khoảng 6,7 điểm mỗi trận. Đáng lo hơn, trong cả 3 lần ra sân ấy, Enzo không có nổi một cú sút trúng đích.

Trước Nottingham, anh bỏ lỡ cơ hội đánh đầu thuận lợi từ đường chuyền của Marc Guéhi. Trong một trận đấu Man City cần bàn thắng để trở lại cuộc đua, những pha xử lý thiếu chính xác như vậy càng khiến Enzo chịu thêm áp lực.

Man City cầm bóng nhiều nhưng phòng ngự quá kém

Thất bại tại City Ground phơi bày những vấn đề nghiêm trọng trong cách vận hành tuyến giữa. Man City kiểm soát bóng tới 78%, thực hiện 753 đường chuyền với tỷ lệ chính xác 88,3%, nhưng vẫn để đối thủ ghi 3 bàn.

Đội khách tung ra 12 cú sút, 4 lần trúng đích và bỏ lỡ 3 cơ hội rõ rệt. Trong khi đó, Nottingham chỉ cầm bóng 22%, thực hiện 206 đường chuyền nhưng có 5 cú sút trúng đích.

Khác biệt còn nằm ở khả năng phòng ngự. Man City chỉ có 1 pha đánh chặn, 9 pha tắc bóng thành công và 44 lần thu hồi bóng, so với lần lượt 11, 13 và 52 của đối thủ. Các cầu thủ Nottingham còn di chuyển nhiều hơn khoảng 6 km.

Enzo không phải người duy nhất mắc lỗi. Josko Gvardiol để mất bóng dẫn đến bàn mở tỷ số ở phút 6, còn Elliot Anderson thất thế trong pha tranh chấp trước bàn thua thứ 2 ở phút 18. Đến phút 73, hàng thủ Man City tiếp tục bị xuyên thủng sau một pha phản công, giúp Liam Delap hoàn tất cú đúp. Bàn thắng của Rayan Cherki ở phút 52 không đủ để cứu đội khách.

Những thống kê ấy đặt ra vấn đề về khả năng tranh chấp và hỗ trợ phòng ngự của cả hàng tiền vệ. Man City giữ bóng vượt trội nhưng lại quá dễ tổn thương khi đối phương giành được bóng.

Bouaddi xứng đáng được tin tưởng nhiều hơn

Trong hoàn cảnh đó, Ayyoub Bouaddi là phương án Maresca nên nghiêm túc cân nhắc. Man City đã chi 81,3 triệu bảng, chưa kể 4,3 triệu bảng phụ phí, để đưa tiền vệ 18 tuổi về từ Lille trong mùa hè 2026.

Bouaddi có sở trường thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự, phù hợp với nhiệm vụ tranh chấp, thu hồi bóng và hỗ trợ các hậu vệ. Sử dụng anh ở phía sau Elliot Anderson có thể giúp Man City cải thiện khả năng bảo vệ trung lộ, đồng thời tạo điều kiện để những cầu thủ tấn công tập trung vào nhiệm vụ sáng tạo.

Tuy nhiên, cơ hội dành cho tài năng trẻ này vẫn còn hạn chế. Trước Brighton, Bouaddi bị rút khỏi sân ngay phút 55. Đến trận gặp Nottingham, anh không được sử dụng dù đội bóng liên tục gặp khó khăn trong việc chống phản công.

Không ai bảo đảm Bouaddi sẽ lập tức giải quyết mọi vấn đề. Nhưng một cầu thủ được đầu tư số tiền lớn như vậy cần có cơ hội chứng tỏ năng lực, nhất là khi những lựa chọn hiện tại đang không mang lại kết quả.

Làm ơn, Maresca! Đừng tiếp tục bảo thủ

Sau 10 vòng đấu, Man City đã đánh rơi 9 điểm trong 3 trận liên tiếp và bị Arsenal bỏ xa 6 điểm. Đây là lần đầu tiên sau 122 năm, một đội bóng ở giải vô địch quốc gia Anh thắng cả 7 trận mở màn rồi thua liền 3 trận tiếp theo.

Enzo vẫn là tiền vệ có chất lượng chuyền bóng và khả năng tổ chức tấn công. Nhưng danh tiếng không thể bảo đảm suất đá chính khi đội bóng đang sa sút. Anh cần được cạnh tranh công bằng với các đồng đội, thay vì mặc nhiên có tên trong đội hình xuất phát.

Maresca từng làm việc cùng Enzo tại Chelsea và hiểu rõ năng lực của học trò. Dẫu vậy, sự quen thuộc không nên trở thành lý do để duy trì một phương án chiến thuật đang gặp quá nhiều khó khăn.

Man City có quãng nghỉ dành cho các đội tuyển quốc gia để điều chỉnh. Maresca cần tận dụng thời gian này nhằm xây dựng một tuyến giữa cân bằng hơn, trong đó Bouaddi phải được cân nhắc nghiêm túc cho suất đá chính.

Nếu tiếp tục giữ nguyên cách sử dụng nhân sự và Man City vẫn thất bại, chính Maresca sẽ phải chịu trách nhiệm. Khi cuộc đua vô địch ngày càng bất lợi, chiếc ghế của HLV người Italia cũng khó tránh khỏi áp lực.