Marathon Istanbul: Hành trình văn hóa xuyên lục địa
Thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, điểm hẹn giao thoa giữa hai châu lục Á và Âu, vừa hòa mình vào không khí văn hóa thể thao vô cùng sôi động. Giải chạy Marathon Istanbul lần thứ 48 đã quy tụ hơn 45.000 người tham dự đến từ 143 quốc gia. Đạt chuẩn vàng quốc tế, sự kiện mang tới trải nghiệm văn hóa độc đáo khi hàng vạn người cùng sải bước qua eo biển Bosphorus nối liền hai châu lục.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/marathon-istanbul-hanh-trinh-van-hoa-xuyen-luc-dia-246261103233354605.htm