Maradona đã bị bỏ mặc thế nào trong những ngày cuối đời?

Maradona qua đời ngày 25/11/2020, khoảng hai tuần sau ca phẫu thuật lấy tụ máu dưới màng cứng.

Ngày 25/11/2020, Maradona được phát hiện bất tỉnh tại căn nhà thuê ở Tigre, ngoại ô Buenos Aires. Huyền thoại Argentina qua đời ở tuổi 60, chỉ khoảng hai tuần sau ca phẫu thuật lấy tụ máu dưới màng cứng.

Gần 6 năm sau, những tranh cãi quanh cái chết của Maradona vẫn chưa khép lại. Trong phần tranh luận tại phiên tòa hôm 8/10, công tố viên Argentina đề nghị mức án 12 năm tù với Leopoldo Luque, bác sĩ riêng của Maradona, vì cho rằng ông cùng ê-kíp y tế đã có hàng loạt thiếu sót trong quá trình chăm sóc bệnh nhân.

Công tố viên Patricio Ferrari mô tả hệ thống chăm sóc Maradona khi ấy là “hỗn loạn”. Theo cáo buộc, vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ mà ở cả quá trình theo dõi, đánh giá và xử lý sức khỏe của cựu danh thủ trong những ngày cuối.

Một bệnh nhân nguy cơ cao nhưng được đưa về nhà

Sau ca phẫu thuật não đầu tháng 11/2020, Maradona không tiếp tục điều trị trong bệnh viện mà được chuyển đến một căn nhà ở Tigre. Quyết định này trở thành một trong những điểm gây tranh cãi lớn nhất của vụ án. Maradona khi đó có tiền sử tim mạch, thận, béo phì, nghiện rượu và ma túy, đồng thời vừa trải qua một ca phẫu thuật quan trọng.

Tuy nhiên, theo các tài liệu được trình bày tại tòa, nơi ông dưỡng bệnh không có máy khử rung tim, máy thở hay hệ thống oxy. Xe cấp cứu cũng không túc trực để xử lý trong trường hợp khẩn cấp.

Công tố cho rằng nơi Maradona dưỡng bệnh thiếu nhiều thiết bị cần thiết để xử lý một bệnh nhân có nguy cơ cao.

Nancy Forlini, người phụ trách điều phối dịch vụ chăm sóc tại nhà, khai rằng bà không nhận được yêu cầu bổ sung thiết bị y tế từ ê-kíp điều trị. Trong khi đó, phía cung cấp bảo hiểm cho biết họ có thể đáp ứng nếu nhận được đề nghị cụ thể.

Tranh cãi cũng xoay quanh việc ai quyết định đưa Maradona về nhà. Pablo Dimitroff, cựu giám đốc Clinica Olivos, nơi Maradona được phẫu thuật, khai rằng Leopoldo Luque và bác sĩ tâm thần Agustina Cosachov là những người thúc đẩy phương án này. Cosachov sau đó khẳng định gia đình Maradona cũng đồng ý.

Điểm mấu chốt của vụ án vì thế không chỉ là việc Maradona được điều trị tại nhà, mà là liệu điều kiện chăm sóc có phù hợp với tình trạng của ông hay không.

Những dấu hiệu đã xuất hiện từ trước

Các chuyên gia pháp y cho rằng cái chết của Maradona không xảy ra đột ngột mà có nhiều dấu hiệu báo trước. Bác sĩ pháp y Carlos Casinelli, người tham gia khám nghiệm tử thi, khai rằng Maradona có thể đã trải qua khoảng 12 giờ trong tình trạng hấp hối. Cơ thể ông bị phù toàn thân, với mặt, ngón tay và bàn chân đều sưng.

Những chuyên gia khác cũng cho rằng phần bụng phình lớn của Maradona không phải thay đổi xuất hiện sau khi chết. Dấu hiệu tích nước đã có từ khi ông còn sống.

Theo công tố, Maradona còn có biểu hiện tim đập nhanh, khó thở và phù nề. Công tố viên Cosme Iribarren nhấn mạnh rằng các dấu hiệu nguy hiểm đã xuất hiện từ trước nhưng không dẫn đến việc thay đổi phương án điều trị.

Các chuyên gia pháp y khai rằng Maradona có dấu hiệu phù nề, khó thở và nhiều bất thường trước khi qua đời.

Tình trạng thận của Maradona cũng được nhắc đến tại tòa. Bác sĩ chuyên khoa Hernan Trimarchi cho rằng một bệnh nhân như vậy cần được bác sĩ kiểm tra hàng ngày, theo dõi các chỉ số sinh tồn và làm xét nghiệm máu thường xuyên.

Hồ sơ trình trước tòa không cho thấy Maradona được xét nghiệm máu trong khoảng hai tuần điều trị tại nhà.

Các vấn đề về tim cũng từng được cảnh báo. Bác sĩ tim mạch Oscar Franco khai rằng ông đề nghị Maradona làm thêm xét nghiệm để loại trừ bệnh động mạch vành sau khi kiểm tra điện tim. Theo lời khai này, Luque quyết định không tiếp tục thực hiện xét nghiệm.

Từng chi tiết riêng lẻ chưa đủ để xác định trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, khi đặt cạnh nhau, chúng trở thành cơ sở để công tố cho rằng Maradona không được theo dõi tương xứng với mức độ rủi ro của bệnh tình.

Gia đình cũng không biết phải làm gì

Các con của Maradona cũng cung cấp những lời khai cho thấy sự thiếu thống nhất trong quá trình chăm sóc.

Dalma Maradona kể rằng có thời điểm ê-kíp y tế gọi cho gia đình để hỏi nên xử lý thế nào khi sức khỏe cha cô có vấn đề. “Không ai chịu trách nhiệm. Họ hỏi chúng tôi phải làm gì trong khi chúng tôi đâu phải bác sĩ”, Dalma khai tại tòa.

Cô cũng cho biết nhà tâm lý Carlos Díaz từng đề nghị gia đình hạn chế đến thăm Maradona vì cho rằng ông cần được để yên trong quá trình cai nghiện. Gia đình lo ông có thể cảm thấy bị bỏ rơi nhưng vẫn làm theo hướng dẫn của chuyên gia.

Gianinna Maradona mô tả cha mình trong những ngày cuối là người mất phương hướng về thời gian và không gian, gặp khó khăn khi đi lại và giao tiếp. Khi gia đình đặt câu hỏi, họ được giải thích rằng tình trạng này có thể liên quan đến thuốc hoặc rượu.

Leopoldo Luque, bác sĩ riêng của Maradona, đang bị công tố đề nghị mức án 12 năm tù.

Những lời khai ấy khiến công tố tập trung vào một câu hỏi: với một bệnh nhân vừa phẫu thuật não, có nhiều bệnh nền và xuất hiện hàng loạt dấu hiệu bất thường, vì sao Maradona vẫn được tiếp tục điều trị tại nhà?

Ngày 8/10, công tố đề nghị 12 năm tù với Luque, 10 năm với Forlini và 8 năm với Cosachov. Một số thành viên khác trong ê-kíp cũng bị đề nghị mức án thấp hơn, trong khi bác sĩ Pedro Di Spagna được công tố đề nghị tuyên trắng án.

Các bị cáo phủ nhận trách nhiệm và cho rằng cái chết của Maradona không thể được dự báo trước. Phán quyết cuối cùng vẫn thuộc về tòa án.

Điều được làm rõ hơn qua các phiên xử là Maradona không qua đời sau một biến cố hoàn toàn bất ngờ. Trước đó đã xuất hiện nhiều dấu hiệu sức khỏe bất thường, trong khi cách tổ chức chăm sóc tại nhà bị công tố cho là không tương xứng với tình trạng của ông.