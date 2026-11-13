Mạo danh môi giới xuất khẩu lao động, lừa đảo chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng

Trịnh Thị Quyên

Trước đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận được đơn thư phản ánh, tố giác Trịnh Thị Quyên nhận tiền của nhiều người để làm thủ tục đưa đi xuất khẩu lao động. Tuy nhiên, nhận tiền xong Quyên không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt tiêu xài cá nhân. Sau khi tiếp nhận đơn thư, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tập trung xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ hành vi vi phạm.

Tống đạt quyết định khởi tố đối với đối tượng

Theo kết quả điều tra, Quyên là đối tượng không có công việc ổn định nhưng tự giới thiệu bản thân là môi giới xuất khẩu lao động cho một công ty tại Hà Nội, có khả năng làm thủ tục đưa người lao động sang Hàn Quốc, Australia, các nước Châu Âu và tham gia một số chương trình xuất khẩu lao động khác. Để tạo lòng tin, Quyên quảng cáo về thủ tục đơn giản, mức tiền đặt cọc ban đầu chỉ từ 5 đến 10 triệu đồng nên nhiều người tin tưởng giao tiền. Bằng thủ đoạn đó, từ tháng 8/2024 đến tháng 6/2025, Quyên đã lừa đảo, chiếm đoạt của 63 người dân ở 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh với số tiền 764 triệu đồng.

Tại Cơ quan điều tra, Trịnh Thị Quyên đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.