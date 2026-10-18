Mạo danh lừa 900 triệu đồng xin việc và cấp phép khai khoáng

Theo cáo trạng, năm 2017, thông qua quan hệ xã hội, ông Nguyễn Quang T (sinh năm 1968, trú tại phường Chí Linh, thành phố Hải Phòng) quen biết với Nguyễn Thị Tuyết Mai. Quá trình quen biết, Mai giới thiệu có nhiều mối quan hệ quen biết với các lãnh đạo cấp cao có thể xin được việc làm tại các cơ quan Nhà nước và xin cấp phép khai thác khoáng sản.

Tin tưởng thông tin của Mai, trong khoảng thời gian từ tháng 4-8/2017, ông T đã chuyển cho Mai tổng số tiền 900 triệu đồng để nhờ Mai xin việc cho cháu ông T là anh Nguyễn Văn T (sinh năm 1994, trú tại xã Đồng Việt, tỉnh Bắc Ninh) vào làm việc tại Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 và xin cấp phép khai thác khoáng sản tại phường Trần Nhân Tông, thành phố Hải Phòng. Sau khi nhận tiền của ông T, Mai không thực hiện như đã cam kết mà chiếm đoạt số tiền trên.

Trong đó, năm 2017, ông T mua 1 mảnh đất bìa rừng diện tích 6,5 ha tại phường Văn Đức, thành phố Chí Linh, Hải Dương (nay là phường Trần Nhân Tông, thành phố Hải Phòng) của gia đình ông Nguyễn Văn Th (sinh năm 1935, trú tại khu 2, phường Trần Nhân Tông, thành phố Hải Phòng) với giá 3,3 tỷ đồng. Ông T đặt cọc số tiền 600 triệu đồng, số tiền còn lại ông T sẽ thanh toán sau khi được nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Gia đình ông Th đồng ý cho ông T được toàn quyền khai thác gỗ và các lợi ích khác của thửa đất trong thời gian làm thủ tục chuyển nhượng. Khi biết ông T có nhu cầu khai thác than đá trên mảnh đất này, Mai nói sẽ xin được cho ông T giấy phép khai thác khoáng sản với chi phí là 500 triệu đồng, sau 2 tháng sẽ có giấy phép. Tin tưởng thông tin của Mai, ngày 3/4/2018, ông T đã chuyển cho Mai 500 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của ông T, Mai không đưa số tiền này cho ai để xin giấy phép cho ông T như đã cam kết mà chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngày 14/10/2019, ông T đã tố giác hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Thị Tuyết Mai đến Công an thành phố Hà Nội.

Qua xác minh tại Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hải Dương (cũ) không có cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng nào có tên là Nguyễn Thị Tuyết Mai. Từ tháng 4/2018 đến nay, Sở này không nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản tại thửa đất bìa rừng thôn Kênh Mai 2, phường Văn Đức, thành phố Chí Linh, Hải Dương (cũ), không có ai đến liên hệ xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản đối với thửa đất trên.

Ngày 27/5/2026, Mai đã đến Cơ quan điều tra đầu thú và khai nhận không có chức năng nhiệm vụ trong việc tuyển dụng nhân sự vào làm việc tại Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 và việc cấp phép khai thác khoáng sản. Đối với việc nhận 500 triệu đồng của ông T để xin phép khai thác khoáng sản, Mai khai đã đưa cho 1 người đàn ông tên Minh (không rõ nhân thân lai lịch) để nhờ xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản, Minh cam kết sau 3 tháng sẽ có giấy phép. Một thời gian sau, Minh nói không xin được giấy phép khai thác khoáng sản và không trả tiền nên Mai không có tiền trả lại cho ông T. Mai không thừa nhận đã chiếm đoạt số tiền này của ông T nhưng không cung cấp được nhân thân, lý lịch của Minh, không cung cấp được tài liệu liên quan đến việc chuyển tiền cho người này. Do đó, đủ căn cứ xác định Mai đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của ông T.