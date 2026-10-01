Mạo danh linh mục kêu gọi quyên góp xây nhà thờ, 2 thanh niên lừa đảo hàng nghìn người

Theo kết quả điều tra ban đầu, Đặng Hùng Vương và Đặng Hoàng Lợi đã lập Fanpage Facebook “Truyền Thông Giáo Xứ Thọ Vực”, giả danh Giáo xứ Thọ Vực (địa chỉ tại xã Hà Linh, tỉnh Hà Tĩnh) và Fanpage “Truyền thông giáo xứ Đông Hoà”, giả danh Giáo xứ Đông Hòa (địa chỉ tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh).

2 đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Trên các Fanpage giả mạo, các đối tượng đăng tải bài viết, hình ảnh, thông tin liên quan đến hoạt động của giáo xứ, đồng thời giả danh linh mục quản xứ để tạo dựng lòng tin, kêu gọi người dân, tín đồ đóng góp kinh phí xây dựng nhà thờ.

Để che giấu danh tính, gây khó khăn cho việc truy tìm, các đối tượng mua lại tài khoản ngân hàng và sim điện thoại của người khác qua mạng để tiếp nhận tiền của những người ủng hộ. Sau khi tạo dựng được lòng tin, Vương và Lợi hướng dẫn những người tin tưởng chuyển tiền vào các tài khoản đã cung cấp.

Khi tiền được chuyển vào tài khoản, các đối tượng thực hiện nhiều giao dịch nhằm che giấu nguồn tiền, trong đó có việc mua thẻ cào điện thoại và giao dịch, mua bán tiền điện tử trên một số sàn giao dịch quốc tế như Bybit, Trust và Binance.

Sau khi thực hiện các bước che giấu dòng tiền, các đối tượng chuyển tiền về tài khoản cá nhân để sử dụng, chia nhau tiêu xài.

Với phương thức, thủ đoạn trên, bước đầu Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định Vương và Lợi đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn của hàng nghìn người trên phạm vi cả nước.

Hiện Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.