Mạo danh lãnh đạo cấp Vụ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương để lừa đảo

Đối tượng Nguyễn Thanh Vũ.

Ngày 27/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Cần Thơ cho biết, đơn vị đang xác minh tin báo, tố giác về tội phạm liên quan đến hành vi “Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, được phát hiện ngày 16/9 tại số 2 Phan Văn Trị, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan Công an xác định Nguyễn Thanh Vũ (SN 1981, ngụ xã Đông Phước, TP Cần Thơ) là người hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản.

Tại cơ quan công an, Vũ khai nhận đã tự xưng là Vụ phó Vụ địa bàn VIII thuộc Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhằm tạo lòng tin, khiến người khác tin tưởng Vũ có các mối quan hệ và vị trí công tác trong cơ quan Trung ương.

Bằng việc mạo danh chức vụ trên, Vũ tìm cách tạo thuận lợi cho hoạt động môi giới, mua bán bất động sản, đồng thời yêu cầu khách hàng chuyển tiền đặt cọc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ công tác xác minh, làm rõ vụ việc, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ thông báo tìm những cá nhân là bị hại hoặc biết thông tin liên quan đến hành vi của Nguyễn Thanh Vũ.

Cơ quan Công an đề nghị người dân có thông tin liên quan đến cơ quan Công an gần nhất trình báo hoặc liên hệ trực tiếp Trung tá Trần Thế Nhẫn, Điều tra viên Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ, qua số điện thoại 0986.868.268 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.