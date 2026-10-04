Mạo danh cán bộ địa chính, lừa tiền làm 'bìa đỏ'

Đánh vào nhu cầu làm sổ đất

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Quảng Ninh, lợi dụng chủ trương, chính sách trong việc làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai, rà soát, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất nông, lâm nghiệp, đất vườn rừng chưa có giấy chứng nhận, các đối tượng xấu đã tìm cách mạo danh cán bộ chuyên môn để lừa đảo.

Đây là nhóm thủ đoạn dễ khiến người dân mất cảnh giác bởi đối tượng thường nhắm tới những hộ đang có nhu cầu hoàn thiện giấy tờ đất nhưng chưa rõ quy trình, thủ tục.

Cơ quan Công an lưu ý, người dân tuyệt đối không giao tiền cho các đối tượng chỉ dựa trên lời giới thiệu hoặc cam kết miệng (Ảnh minh họa).

Các đối tượng chủ động đến tận nhà hoặc gọi điện cho những hộ gia đình có đất nông nghiệp, lâm nghiệp, vườn rừng chưa được cấp “bìa đỏ”. Tự giới thiệu là cán bộ địa chính phường, xã hoặc cán bộ Ban quản lý dự án, chúng đưa ra thông tin về một “đợt cao điểm” hỗ trợ người dân làm sổ đỏ miễn phí hoặc với chi phí thấp theo chính sách mới của Nhà nước.

Sau khi tiếp cận, các đối tượng tìm cách thu thập thông tin cá nhân, giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất hoặc yêu cầu người dân viết giấy tờ theo hướng dẫn.

Tiếp đó, chúng đưa ra những thông tin không có thật để tạo tâm lý lo lắng và thúc đẩy người dân nhanh chóng giao tiền. Một số thủ đoạn được sử dụng như thông báo thửa đất nằm trong quy hoạch đặc biệt, hồ sơ khó được giải quyết hoặc phải thực hiện theo một quy trình riêng.

Ngược lại, để tạo niềm tin, đối tượng có thể hứa hẹn “làm nhanh”, “không cần qua xét duyệt” hoặc có người quen có thể hỗ trợ hoàn tất thủ tục.

Khi người dân đã tin tưởng, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền với nhiều lý do như “phí đo đạc”, “phí hồ sơ”, chi phí làm thủ tục hoặc thậm chí là “tiền bôi trơn”. Số tiền được yêu cầu có thể từ vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, đối tượng có thể đưa cho người dân giấy hẹn giả hoặc tìm cách kéo dài thời gian. Khi bị yêu cầu làm rõ, chúng nhanh chóng cắt liên lạc, chiếm đoạt số tiền đã nhận.

Không chuyển tiền để được “làm nhanh”

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Quảng Ninh khuyến cáo người dân cảnh giác với lời mời làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất “siêu nhanh”, “không cần xét duyệt” hoặc phải trả thêm tiền để được ưu tiên.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện công khai tại UBND phường, xã hoặc Trung tâm Hành chính công/Bộ phận Một cửa. Cán bộ địa chính không tự ý đến nhà thu tiền hoặc yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để “làm nhanh” hồ sơ.

Người dân không giao bản gốc giấy tờ đất, giấy tờ tùy thân hoặc cung cấp thông tin cá nhân khi chưa xác minh rõ người tiếp nhận hồ sơ. Các khoản phí, lệ phí phải được thu theo quy định, có chứng từ và qua kênh chính thức.

Khi phát hiện người có dấu hiệu giả danh cán bộ, yêu cầu cung cấp hồ sơ hoặc chuyển tiền, người dân cần lưu giữ tin nhắn, số điện thoại, tài khoản nhận tiền và tài liệu liên quan; đồng thời báo ngay Công an phường, xã hoặc UBND cấp xã nơi gần nhất.

Công an khuyến cáo người dân không vì muốn hoàn tất thủ tục nhanh mà bỏ qua bước xác minh, tránh nguy cơ bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.