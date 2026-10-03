Mảnh xương 2 cm nằm sâu trong phế quản, gây tắc phổi và nhiều ổ mủ

Ngày 3/10, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, các bác sĩ vừa nội soi can thiệp lấy dị vật đường thở cho người bệnh 68 tuổi.

Mảnh xương ống dài khoảng 2cm được các bác sĩ gắp ra khỏi phế quản người bệnh. ẢNH: B.V

Khoảng 2 tuần trước nhập viện, người bệnh ho khạc đờm đục, đau ngực, sốt cao liên tục. Do câm bẩm sinh, người bệnh không thể cung cấp thông tin về tiền sử hóc, sặc.

Sau một tuần điều trị tại cơ sở y tế ban đầu không cải thiện, CT ngực phát hiện toàn bộ thùy dưới phổi phải bị đông đặc, kèm giãn phế quản và dị vật tại phế quản trung gian. Người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Nội soi cho thấy dị vật nằm sâu trong phế quản, được tổ chức hạt bao quanh, gần như bít kín lòng phế quản. Phía dưới vị trí tắc có nhiều ổ mủ.

Ê-kíp nội soi can thiệp phối hợp với gây mê hồi sức kiểm soát đường thở, sau đó gắp thành công mảnh xương ống kích thước khoảng 2 x 1cm. Các bác sĩ đồng thời bơm rửa, làm sạch dịch mủ.

Sau can thiệp, tình trạng nhiễm trùng cải thiện rõ, người bệnh hết sốt, giảm ho và khạc đờm. Sau 10 ngày điều trị, người bệnh ổn định và được xuất viện.