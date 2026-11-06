Mảnh vòng tránh thai bị 'bỏ quên' trong mũi người phụ nữ suốt hơn 20 năm

Hình mảnh nhựa sau khi được lấy ra từ mũi bên phải của người bệnh

Chị L.Q.C. (56 tuổi, ngụ TPHCM) đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Bình Phú (TPHCM) vì thường xuyên ngửi thấy mùi hôi tanh kèm cảm giác đau nhức liên tục ở vùng sống mũi. Bệnh nhân được bác sĩ chuyên khoa tai - mũi - họng thăm khám lâm sàng và chỉ định chụp cắt lớp vi tính vùng mũi xoang. Kết quả cho thấy hình ảnh một khối cản quang vùng khe mũi giữa. Sau đó kết hợp với kết quả nội soi tai mũi họng, các bác sĩ xác định là một dị vật bằng nhựa.

Lúc này chị C. mới nhớ ra cách đây 20 năm chị bị viêm mũi xoang và được một bác sĩ đặt một vật liệu vào mũi để điều trị. Chị C. được chỉ định nhập viện để lấy dị vật ra.

Dị vật sau khi được lấy ra là một mảnh của vòng tránh thai Dana cấu tạo từ nhựa mềm, cấu trúc hình tháp như cây thông. Đây là loại vòng tránh thai ra đời từ lâu và hiện đã không còn sử dụng.

Vòng quá hạn đã lâu gây tình trạng dính niêm mạc xung quanh, nhiễm trùng, chảy dịch hôi khiến người bệnh khó chịu. Do chị C. còn có bệnh nền là tăng huyết áp, đái tháo đường nên sau khi dị vật được lấy ra, các bác sĩ chỉ định sử dụng thuốc kháng sinh phù hợp kết hợp hút rửa mũi xoang tích cực, nhờ đó tình trạng hôi mũi và nhức mũi của bệnh nhân đã cải thiện đáng kể.

Các triệu chứng tại mũi của người bệnh cải thiện đáng kể sau khi được điều trị

ThS. BSCKII. Nguyễn Ngọc Vinh, Trưởng khoa Khám bệnh, Phụ trách điều hành khoa Tai mũi họng, Bệnh viện Đa khoa Bình Phú, cho biết việc đặt vòng tránh thai vào mũi trước đây nhằm điều trị bệnh lý viêm mũi teo (hay còn gọi là trĩ mũi), thu hẹp khoang mũi, từ đó giảm các triệu chứng như cảm giác nghẹt mũi giả, khô mũi, đóng vảy mũi…

Theo TS.BS Nguyễn Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Hội Thính học Việt Nam, hiện nay bệnh lý viêm mũi teo đã ít gặp hơn so với trước đây nhờ sự tiến bộ của y học cũng như việc chăm sóc sức khỏe đã được quan tâm nhiều hơn. Do đó, phẫu thuật đặt vòng tránh thai vào mũi hiện nay cũng không còn được thực hiện.

Bác sĩ khuyến cáo, nếu người bệnh có các triệu chứng về mũi, đặc biệt là mất ngửi, ngửi thấy mùi hôi, chảy mũi, đau nhức mũi… kéo dài hơn 3 tuần, nên tìm đến các cơ sở y tế có bác sĩ chuyên khoa tai - mũi - họng, đầy đủ trang thiết bị để được thăm khám và chẩn đoán chính xác, kịp thời.