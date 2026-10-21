Mảnh vỡ kim loại khổng lồ rơi xuống Indonesia, nghi từ tên lửa Trung Quốc

Tên lửa đẩy Zhuque-2E Y4 của Trung Quốc mang theo 10 vệ tinh rời bệ phóng hôm 14/10. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Các mảnh vỡ được một công nhân đồn điền phát hiện vào sáng 19/10 tại vùng Borneo thuộc Indonesia, sau khi người dân địa phương báo cáo nghe thấy một tiếng nổ lớn vào tối hôm trước ở một khu vực hẻo lánh.

“Ban đầu, tôi cứ nghĩ đó là mảnh vỡ máy bay”, một cư dân chia sẻ về vật thể mà anh phát hiện ra gần thị trấn Sampit. Vật thể này rơi xuống cách khu nhà ở của công ty dầu cọ Agro Bukit khoảng 3 km.

“Chúng tôi thường tiến hành các hoạt động tại khu vực mà vật thể rơi xuống”, cư dân này nói thêm. “May mắn thay, tất cả công nhân đều đã về nhà, nên không còn ai ở trong đồn điền vào thời điểm đó.”

Cảnh sát trưởng địa phương mô tả vật thể này là “một tấm nhôm khá lớn, dài tới 9 m, có hình dạng không đều và xuất hiện các vết cháy xém”. Vụ việc không gây thiệt hại về người hay tài sản. Các mảnh vỡ cũng không gây ra nguy cơ nhiễm phóng xạ hay rò rỉ hóa chất độc hại.

Theo Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới Quốc gia Indonesia (BRIN), các mảnh vỡ này dường như xuất phát từ tên lửa Zhuque-2E của Trung Quốc.

Tuần trước, Chính phủ Trung Quốc thông báo rằng một tên lửa Zhuque-2E đã đưa 10 vệ tinh vào không gian từ một bãi phóng thương mại ở phía tây bắc nước này.

Hiện, Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc chưa bình luận về thông tin xuất hiện mảnh vỡ ở Indonesia.

Thomas Djamaluddin - một nhà nghiên cứu tại BRIN - cho biết trong một tuyên bố, rằng không phải mọi bộ phận của tàu vũ trụ đều cháy rụi khi quay trở lại bầu khí quyển Trái Đất. Những phần có khả năng chịu nhiệt tốt hơn có thể rơi xuống bề mặt hành tinh. Ông nhận định: “Hiện tượng này là một lời giải thích khả dĩ cho việc phát hiện mảng kim loại lớn tại đồn điền cọ dầu ở Sampit”.

Thông thường, các mảnh vỡ vũ trụ sẽ rơi xuống đại dương - vốn chiếm khoảng 70% bề mặt Trái Đất.

Một ngày sau khi mảnh vỡ đầu tiên được phát hiện, vào sáng 20/10, một mảnh vỡ thứ hai - được cho là cùng nguồn gốc với mảnh vỡ trước đó - đã được tìm thấy cách vị trí đầu tiên khoảng 1 km.

Mảnh vỡ này dường như là hợp kim nhôm. Các mảnh vỡ hiện đang được kiểm tra tại một căn cứ không quân gần đó.

Theo Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA), nguy cơ gây thương vong cho con người do các vật thể rơi trở lại bầu khí quyển mà không được kiểm soát vẫn thấp hơn so với những tai nạn hiếm gặp như bị sét đánh hay bị cá mập tấn công, mặc dù nguy cơ này đang có xu hướng gia tăng.

Trong một báo cáo năm 2025, Văn phòng Rác thải Vũ trụ của ESA cho biết: “Mặc dù rủi ro từ các vật thể rơi trở lại bầu khí quyển vẫn tương đối nhỏ, nhưng con số này đã tăng đáng kể trong giai đoạn từ năm 2019 đến 2024, chủ yếu là do các hoạt động trong không gian ngày càng gia tăng”.